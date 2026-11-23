Ob bewusst gewählt oder schnell übergezogen: Ihre Wintermütze verrät mehr über Sie, als Ihnen lieb ist. Der große Mützen-Check.

Draußen ist es kalt, der Wind pfeift um die Häuser, und ohne etwas auf dem Kopf wird selbst der kurze Weg zum Bäcker zur Mutprobe. Also Mütze auf – reine Vernunft, könnte man meinen. Doch Mode spricht, auch wenn wir bloß versuchen, unsere Ohren warm zu halten.

Die einen greifen morgens nach der erstbesten Mütze, die anderen überlegen sehr genau, welche am besten zum Mantel passt. Und manche möchten vor allem, dass es nach keinerlei Überlegung aussieht. Ob bewusst gewählt oder hastig übergeworfen: Eine Mütze kann mehr verraten, als uns lieb ist. Was genau, haben wir unter die Lupe genommen.

Die klassische Beanie

Die klassische Beanie – das textile Äquivalent zum Schulterzucken. Wer sie trägt, sendet eine unmissverständliche Botschaft an die Welt: „Ich bin der unkomplizierte Kumpeltyp, mit dem man jederzeit an der Ecke ein Bier trinken und sofort über Gott und die Welt ins Gespräch kommen kann.“ Sie wirken witzig, geerdet und bodenständig. Hinter dieser lässigen Fassade steckt allerdings ein durchschaubares Manöver: Sie inszenieren sich meisterhaft so, als wäre Ihnen Ihr Äußeres völlig egal.

Jennifer Lawrence setzt beim Großstadt-Spaziergang auf maximales Understatement – inklusive Strickmütze, XXL-Becher und viel Lässigkeit. © IMAGO

Natürlich stimmt das nicht – wem ist sein Aussehen schon wirklich egal? Das würde ja an Selbstaufgabe grenzen. Aber Ihnen ist es extrem wichtig, so auszusehen, als hätten Sie sich keine Mühe gegeben. Eitelkeit ist Ihnen ein Graus. Bloß nicht nach stundenlangem Styling aussehen! Die Mütze sitzt so, als hätten Sie sie im Vorbeigehen nur schnell übergeworfen, bevor Sie die Wohnungstür zuziehen. Und so gehen Sie nun durch den Alltag – entspannt wie eh und je, versteht sich.

Die Fisherman-Beanie

Sie tragen eine Mütze, die exakt dort endet, wo es eigentlich erst wichtig wird: über den Ohren. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Konzept einer Wintermütze erfolgreich sabotiert. Sie haben es anscheinend nicht nötig, Ihre Ohren zu wärmen – Sie stehen über den Dingen und vermutlich auch über der Kälte.

Kida Khodr Ramadan setzt bei der Berlinale im Februar 2026 auf eine rote Fisherman-Beanie. © Breuel-Bild/Imago

Sie sehen so aus, als würden Sie auf jeder Party ungefragt darüber dozieren, warum ein guter Espresso zu Hause ausschließlich mit einer Siebträgermaschine gelingt – natürlich nur abgewogen auf der Feinwaage und frisch gemahlen mit der eigenen Mühle, alles andere ist Körperverletzung. Kurz gesagt: Ein prätentiöses Statement für Menschen, denen Stil wichtiger ist als eine Mittelohrentzündung.

Die Balaclava

Sie sind eine bekennende Frostbeule, wollen aber trotzdem nicht auf ein modisches Statement verzichten. Während andere noch tapfer frieren, haben Sie sich längst für die Kapitulation mit Stil entschieden – und sehen dabei wahlweise aus wie auf dem Weg zur Fashion Week oder wie frisch aus dem mittelalterlichen Kettenhemd geschlüpft.

Schauspielerin Chloë Sevigny trotzt im Februar 2026 der New Yorker Kälte mit einer schwarzen Balaclava. © Dylan Travis/Imago

Heimlich träumen Sie ohnehin davon, alles hinzuschmeißen und an den Stadtrand von Stockholm oder Vergleichbares auszuwandern. Dort sitzen Sie in Ihrer Vorstellung in einer gemütlichen Holzhütte, starren abends in die lodernden Flammen des Kaminofens und lassen die Seele baumeln, während draußen leise der Schnee rieselt. Die Balaclava ist die perfekte Kopfbedeckung für alle, die innerlich schon in der Weihnachtspause sind – aber leider noch durch den Großstadtmatsch zur Arbeit stiefeln müssen.

Das Stirnband

Sie möchten Ihre Ohren vor dem Erfrieren retten, aber eine vollwertige Mütze kommt für Sie nicht in Frage – schließlich haben Sie morgens viel zu lange an Ihrem Sleek-Bun gefeilt, um ihn sich von grobem Strick ruinieren zu lassen. Sie gehören zu der Sorte Mensch, die den Tag nicht mit Kaffee, sondern mit einem Iced Matcha Latte startet, und sehen immer so aus, als kämen Sie gerade aus einer schweißtreibenden Reformer-Pilates-Stunde (selbst wenn Sie eigentlich nur auf dem Weg zum Späti sind).

Model Bella Hadid setzt in New York auf das ultimative Clean-Girl-Accessoire für kalte Tage. © Michael Stewart/Imago

Unter dem Mantel steckt garantiert ein perfekt abgestimmtes Yoga-Set, und Ihre Terminplanung ist genauso straff organisiert wie die Haarsträhnen hinter diesem Stück Stoff. Kurz gesagt: die ideale Wahl für alle, die Kälte hassen, ihre Frisur aber umso mehr lieben – und ihren Alltag wie ein einziges durchchoreografiertes Workout behandeln.

Die Baker-Boy-Mütze

In den 2000ern noch das Must-have auf jedem roten Teppich, feiert dieses Relikt jetzt sein großes Comeback – und spaltet seine Träger in zwei Lager: Entweder gehören Sie zur Gen Z, haben die Nullerjahre gar nicht richtig miterlebt und können den Trend deshalb völlig unvorbelastet und herrlich romantisiert zur Low-Waist-Hose kombinieren. Oder aber Sie sind dieser Ära schlichtweg nie entkommen und stilistisch irgendwo zwischen Klapphandy und Arschgeweih steckengeblieben.

It-Girl Paris Hilton machte die Baker-Boy-Mütze bereits in den Nullerjahren in Hollywood zum Kultobjekt. © Jennifer Buhl/Imago

Den Glitzerstein auf Ihrem Zahn tragen Sie schließlich auch noch aus genau dieser Zeit – kaum jemand weiß, dass die Dinger locker 20 Jahre halten können. Ihrem Auto haben Sie den liebevollen Spitznamen „Schnucki“ verpasst. Bald geht die alte Kiste als Oldtimer durch, vorausgesetzt, sie übersteht den nächsten Tüv. Für die originale Britney-Spears-CD, die im Laufwerk steckt, würden manche heute töten, denken Sie mit einem Siegerlächeln auf den Lippen, während Sie das Lenkrad samt Leo-Plüschbezug gekonnt herumreißen und zügig rückwärts ausparken.

Die Bommelmütze

Sie machen keine halben Sachen: Wenn schon Mütze, dann richtig – und zwar mit einem Bommel, der fast so groß ist wie der eigene Kopf. In Sachen warm einpacken macht Ihnen so schnell niemand etwas vor. Schon seit Anfang November schwören Sie auf Thermounterwäsche, und im Flur hängen mindestens fünf verschiedene Winterjacken, die Sie je nach Stimmung und Outfit durchwechseln.

Macht in Sachen Winter-Outfit keine halben Sachen: Sängerin Pink setzt in New York auf Maximal-Gemütlichkeit mit XXL-Bommel. © Dylan Travis/ABACA/Imago

Für Menschen, die sich aus reinen Stilgründen den eisigen Wind um nackte Knöchel oder ungeschützte Ohren wehen lassen, haben Sie exakt null Verständnis. Schließlich lässt sich auch gut eingepackt noch ein starkes Fashion-Statement setzen. Sie lieben es, den Abend bei einer mittelmäßigen Romcom und einem guten Tee ausklingen zu lassen, den Sie am liebsten aus Ihrer Tasse mit dem Spruch „Zaubertrank für gute Laune“ schlürfen. Währenddessen sind Sie so sorgfältig in die Kuscheldecke eingewickelt, dass jeder Burrito vor Neid erblassen würde.

Die Schiebermütze

Sie lieben es, wenn Dinge eine klare Struktur haben, genau wie bei einer gepflegten Partie Schach am Sonntagvormittag. Im Badezimmer steht ein fünfteiliges Bartpflegeset, im Wohnzimmer dreht sich eine Vinyl auf dem Plattenspieler, und den Abend lassen Sie gerne mit einem gepflegten Glas Whiskey ausklingen – dabei geht es Ihnen rein um den Genuss.

David Beckham beherrscht den „Gentleman-Detektiv“-Look wie kein anderer. © Agence/Bestimage/Imago

Beim Essen sind Sie streng: Italienisch ja, aber bitte authentisch – wer Sahne in die Carbonara kippt, verliert sofort Ihren Respekt. Und wenn Sie mal das Haus verlassen, dann am liebsten für einen französischen Schwarz-Weiß-Film im Original mit Untertiteln – das Yorck-Kinoabo muss sich auszahlen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema