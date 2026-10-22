Draußen kalter Berliner Wind, drinnen Heizungsluft: Für Haut und Haare beginnt jetzt die anstrengende Jahreszeit. Welche Routinen und Wirkstoffe nun helfen können.

Im Herbst und Winter werden Haut und Haare besonders strapaziert. Diese Wirkstoffe und Pflegetipps können helfen.

In Berlin muss daheim langsam die Heizung herhalten: Die Temperaturen sinken, die Tage werden grauer und kürzer, und das Tageslicht lässt sich immer seltener blicken. Das kann aufs Gemüt schlagen – und auch Haut und Haar können zu dieser Zeit gut und gerne leiden.



Dahinter steckt nicht allein die Kälte. Entscheidend ist vor allem das Zusammenspiel aus niedriger Luftfeuchtigkeit, trockener Raumluft und veränderten Pflegegewohnheiten. Besonders im Winter kann die Haut dadurch mehr Feuchtigkeit verlieren. Häufiges Waschen, heißes Duschen und ungeeignete Reinigungsprodukte verstärken den Effekt.

Besonders Haut ab 50 hat es bei kalten Temperaturen schwer. Feuchtigkeit wird weniger gespeichert und Regeneration dauert länger. © Getty Images/Unsplash

Besonders ältere Haut kann Feuchtigkeit oft schlechter speichern und braucht mehr Zeit, um sich zu regenerieren. Mit steigendem Alter kann die Produktion von Schweiß- und Talgdrüsen abnehmen, welche die Haut vor Austrocknung schützen.



Zeit also, die Pflegeroutine winterfest zu machen. Welche Wirkstoffe jetzt helfen können und worauf Sie bei Haut und Haaren achten sollten.

Die Hautbarriere: Wer hier spart, zahlt mit Spannungsgefühl

Wenn die Haut trocken wird, scheint die Lösung offensichtlich: Feuchtigkeitscreme drauf, fertig. Vielleicht noch eine zweite Schicht. Mehr ist schließlich manchmal mehr.



Ein Blick auf die Hautbarriere, also die äußerste Hautschicht, macht die Sache allerdings etwas komplizierter. Sie soll Feuchtigkeit in der Haut halten und Reizstoffe draußen. Gerät sie aus dem Gleichgewicht, fühlt sich selbst eine frisch eingecremte Haut manchmal schon kurz darauf wieder trocken an. Die Hautbarriere ist also der Schlüssel zu hydrierter Haut. Und um sie zu stärken, braucht es zwei Hauptkomponenten: Feuchtigkeit und Fette.

Wenn es auf den Winter zugeht, lohnt sich eine reichhaltigere Gesichtscreme mit Ceramiden, Lipiden und Feuchthaltefaktoren wie Glycerin oder Hyaluronsäure. © Unsplash

Für die Winterpflege lohnt sich deshalb eine Creme, die beides mitbringt: Bei trockener Haut ergänzen Ceramide die Pflege, während Glycerin hilft, Feuchtigkeit zu binden, wie die American Academy of Dermatology empfiehlt. Wer im Sommer mit einer leichten Lotion glücklich war, darf jetzt ruhig zu etwas Reichhaltigerem greifen.

Reinigung: Ein klares Hautbild, aber bitte sanft

Ein häufiger Fehler bei der winterlichen Hautpflege beginnt im Badezimmer. Wer sein Gesicht mehrmals täglich mit stark schäumenden Produkten reinigt, kann die natürliche Hautbarriere belasten.



Reinigungsmittel entfernen nämlich nicht nur Schmutz, überschüssigen Talg und Make-up, sondern je nach Zusammensetzung auch schützende Hautlipide. Besonders aggressive Tenside und häufiges Waschen können trockene oder empfindliche Haut reizen.

Viele Gesichtsreiniger enthalten bestimmte Arten von Tensiden (waschaktive Substanzen), die bereits strapazierte Haut weiter reizen können. © Unsplash

Empfehlenswert für strapazierte Haut ist ein mildes Reinigungsgel oder Reinigungsöl. Wer empfindliche Haut hat, kann auf eine hautneutrale Formulierung achten, wie die Deutsche Dermatologische Gesellschaft erklärt.



Bei ausgeprägt trockener Gesichtshaut kann es ausreichen, das Gesicht morgens lediglich mit lauwarmem Wasser abzuspülen und abends gründlicher zu reinigen. Ein allgemeingültiger Reinigungsrhythmus existiert allerdings nicht. Wer beispielsweise stark schwitzt, Make-up trägt oder zu Akne neigt, hat andere Bedürfnisse als jemand mit sehr trockener Haut.

Trockenheits-Hotspots Lippen und Augen

Besonders deutlich zeigen sich winterliche Hautprobleme häufig an den Lippen. Ihre Haut besitzt nur eine vergleichsweise schwach ausgeprägte Schutzbarriere und kaum eigene Möglichkeiten, sie durch Talg geschmeidig zu halten.



Kälte, Wind und trockene Luft begünstigen deshalb spröde und rissige Lippen.



Viele Menschen versuchen unbewusst, das Spannungsgefühl durch häufiges Befeuchten mit der Zunge zu lindern. Doch der Effekt hält nur kurz an: Verdunstet der Speichel, kann die Haut zusätzlich gereizt werden.

Die Lippen sind Wind und Wetter meist besonders ausgesetzt und werden bei sinkenden Temperaturen schnell spröde. © Unsplash

Was trockene Lippen laut Experten vor allem brauchen, ist Schutz vor weiterem Feuchtigkeitsverlust. Ein gut verträglicher Lippenbalsam kann dabei ebenso helfen wie Vaseline oder Sheabutter, die die Feuchtigkeit in der Haut einschließen.

Braucht die empfindliche Augenpartie eine eigene Creme?

Die Haut rund um die Augen ist besonders dünn und reagiert entsprechend empfindlich auf Reibung und reizende Inhaltsstoffe. Trockenheit kann sich hier durch feine Schuppen, Spannungsgefühle oder Juckreiz bemerkbar machen.

Die Haut um die Augen ist besonders dünn und daher auch sehr empfindlich und anfällig für Trockenheit. © Unsplash

Eine spezielle Augencreme ist allerdings nicht grundsätzlich notwendig. Häufig reicht eine milde, parfümfreie Gesichtscreme aus, sofern sie für die Anwendung in Augennähe geeignet ist und keine Reizungen verursacht.

Haare richtig waschen in der kalten Jahreszeit

Auch die Haare haben es im Winter nicht leicht. Trockene Heizungsluft kann zudem der Kopfhaut zusetzen; stark entfettende Shampoos können sie zusätzlich belasten. Hier heißt es also ebenfalls: Kopfhautbarriere stärken.



Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass häufiges Waschen die Haare beansprucht. Wer bislang täglich wäscht und merkt, dass die Haare trocken werden, kann die Abstände also etwas verlängern – ein fester Rhythmus für alle ist das aber nicht. Am besten mit einem milden Shampoo. Idealerweise enthält dieses keine aggressiven Tenside und Parfümstoffe.

Bei ständig wechselnden Temperaturen neigen auch die Haare dazu, trocken und brüchig zu werden. Auch sie benötigen jetzt eine ausgiebigere Pflege. © Unsplash

Und auch wenn eine heiße Dusche nach einem Tag im Berliner Wind verlockend ist: Die Haare müssen nicht gekocht werden. Zu heißes Wasser kann dazu führen, dass sich die Schuppenschicht des Haares öffnet und es dadurch Feuchtigkeit verliert.

Hydration von innen heraus

So ausgiebig die Haut auch mit Cremes und Feuchtigkeit beklatscht wird: Sie ist eben ein Organ und wird von innen versorgt. Was dem Körper zugeführt wird, ist also auch entscheidend.

Eine ausgewogene Ernährung mit genügend Nährstoffen ist nicht nur gut fürs Immunsystem – auch Haut und Haare können davon profitieren. © Unsplash

Eine ausgewogene Ernährung kann den Körper und die Haut von innen unterstützen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt vor allem eine abwechslungsreiche, pflanzenbasierte Vollwertkost mit reichlich Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und gesunden Fetten.



Ein Wundermittel gegen trockene Haut ist das natürlich nicht – eine vielseitige Kost kann aber unterstützend wirken und tut der Gesundheit insgesamt gut.

Und wo Feuchtigkeit ist, braucht es auch Wasser. Wer im Herbst und Winter seltener Durst verspürt, sollte das Trinken deshalb nicht vergessen. Täglich 1,5 Liter Wasser oder ungesüßter Tee sind von der DGE empfohlen, um die normale Funktion des Stoffwechsels zu gewährleisten.



Und das Wichtigste: Entspannung. Der Herbst ist zum Entschleunigen da, ein wohltuendes Bad bei Kerzenlicht und eine Gesichtsmaske für den Wohlfühl-Flair können Wunder bewirken. So bekommt auch der Kopf eine kleine Auszeit.

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