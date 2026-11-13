Ganzjahresreifen sind bei Eis und Schnee erlaubt, wenn sie das Alpine-Symbol tragen. Im europäischen Ausland gelten teilweise andere Vorschriften als in Deutschland.

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Das Alpine-Symbol auf einem Winterreifen zeigt an, dass der Reifen für winterliche Straßenverhältnisse zugelassen ist.

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Bei Verkehrsunfällen auf glatten Straßen sind am Freitag in Südbrandenburg mehrere Menschen verletzt worden. Ob Sommerreifen eine Rolle spielten, ist nicht bekannt.

In Deutschland gilt eine wetterabhängige Winterreifenpflicht: Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte müssen Autos an allen vier Rädern geeignete Reifen haben. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums müssen die Reifen das Alpine-Symbol tragen, das einen Berg mit einer Schneeflocke zeigt. Auch Ganzjahresreifen sind zulässig, sofern sie dieses Symbol tragen. Die Kennzeichnung M+S allein genügt nicht mehr.

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter. Der ADAC empfiehlt mindestens vier Millimeter. Die Faustregel „Oktober bis Ostern“ ist rechtlich nicht verbindlich.

Was Sommerreifen bei Glätte kosten können

Wer unter diesen Bedingungen mit Sommerreifen fährt, muss mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Werden andere behindert, steigt das Bußgeld auf 80 Euro. Dem Fahrzeughalter drohen 75 Euro und ein Punkt.

Bei einem Unfall kann nach Angaben des ADAC die Kaskoversicherung Leistungen wegen grober Fahrlässigkeit kürzen. Auch wer einen Unfall nicht verursacht hat, muss sich unter Umständen ein Mitverschulden anrechnen lassen, wenn ungeeignete Reifen zum Unfall beigetragen haben.

Was im Ausland gilt

Eine einheitliche Winterreifenpflicht gibt es in der EU nicht. Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf das Europäische Verbraucherzentrum berichtet, gelten in Dänemark, Luxemburg und der Slowakei wetterabhängige Vorschriften. Estland, Lettland und Litauen schreiben Winterreifen für bestimmte Zeiträume vor. In Österreich, Schweden und Tschechien hängt die Winterreifenpflicht sowohl vom Zeitraum als auch von den Straßenverhältnissen ab.

In Frankreich und Slowenien können unter bestimmten Voraussetzungen mitgeführte Schneeketten genügen. Frankreich, Italien und die Schweiz akzeptieren unter bestimmten Voraussetzungen textile Überzüge für Reifen, sogenannte Schneesocken, als Ersatz für Schneeketten. In Österreich sind sie dagegen kein zulässiger Ersatz, wenn Schneeketten vorgeschrieben sind.

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