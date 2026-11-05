„Wir fühlen uns einfach nicht ernst genommen“. Ein Mieter kämpft um Gehör

Seit über zehn Jahren lebt Thomas F. in der Regattastraße 90 in Berlin-Grünau. Er schätzt seine Umgebung und engagiert sich für seine Nachbarn. Doch immer wieder stößt er bei Problemen mit seinem Vermieter auf Unverständnis und Ignoranz.



Berlin-Grünau – Der Blick ins Grüne ist für Thomas F. einer der Gründe, warum er gern in der Regattastraße wohnt. Seit zehn Jahren lebt der 63-Jährige hier. Doch trotz seiner Verbundenheit mit dem Wohnumfeld hat sich über die Jahre einiges an Unzufriedenheit angesammelt. Lärm, Vermüllung, Rattenbefall, ausbleibende Reparaturen und eine schlechte Verwaltung beschäftigen die Bewohner. Besonders ärgert Thomas F. jedoch der Umgang der Gewobag mit den Anliegen ihrer Mieter. „Wie man hier eigentlich miteinander umgeht“, beschreibt er das grundlegende Problem.



Dabei ist Thomas F. selbst jemand, der sich für das Haus und seine Nachbarn einsetzt. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen beteiligt er sich regelmäßig an Garten- und Aufräumarbeiten. Zwei- bis dreimal im Jahr mäht er den Rasen. Auch bei sprachlichen Schwierigkeiten hilft er anderen Bewohnern. Da er Russisch in der Schule gelernt hat, unterstützt er beispielsweise russischsprachige Nachbarn bei der Kommunikation mit der Gewobag.



Ein Fall beschäftigt ihn besonders: Ein Nachbar habe sich wegen eines defekten Kühlschranks an ihn gewandt. Gemeinsam hätten sie die Gewobag kontaktiert. Da die Einbauküche bereits beim Einzug vorhanden gewesen sei, sehe Thomas F. den Vermieter in der Verantwortung. Doch eine Reparatur sei bis heute nicht erfolgt.



Mittlerweile seien zwei Jahre vergangen. Dem Nachbarn werde lediglich mitgeteilt, er müsse sich selbst ein neues Gerät kaufen. Auch im Wohnumfeld habe sich einiges verändert. Seit diesem Jahr gibt es nach Thomas F. Angaben erstmals Probleme mit Ratten. Als Müll unsachgemäß abgestellt worden sei, hätten sich die Tiere offenbar ausgebreitet. Eine Nachbarin habe die Ratten schließlich entdeckt und aufgeregt reagiert. Die Gewobag habe zwar schnell Fallen aufgestellt, diese stünden allerdings noch immer dort. Einige Bewohner sorgten sich deshalb auch um ihre Haustiere.

Fehlende Kommunikation als größtes Ärgernis

Besonders kritisch hinterfragt Thomas F. die vergangenen Sanierungsarbeiten im Keller. Nachdem sich dort über längere Zeit Feuchtigkeit ausgebreitet und Schimmel gebildet hatte, sei eine Sanierung notwendig geworden. Nach seiner Darstellung dauerte es jedoch rund zwei Jahre, bis die Arbeiten begannen. Die Mieter seien dann erst eine Woche vorher informiert worden und hätten ihre Keller innerhalb von fünf Tagen räumen müssen und keinerlei Entschädigung erhalten.



Eine Entschädigung für die Belastungen habe es nicht gegeben. Viel schwerer wiege für ihn allerdings, dass die Bewohner kaum in die Abläufe einbezogen worden seien. Selbst der Hauswart habe sich darüber beschwert, nicht ausreichend informiert worden zu sein.



Ein weiteres Problem sieht Thomas F. im häufigen Wechsel der zuständigen Gewobag-Mitarbeiter. Innerhalb von fünf Jahren habe es vier verschiedene Ansprechpartner gegeben. „Der eine weiß ja vom anderen nichts“, sagt er. Für die Mieter bedeute das, ihre Anliegen immer wieder neu erklären zu müssen.

Brennende Kerzen als Unterstützung für die Heizung

Auch kleinere Mängel würden seiner Erfahrung nach nicht ausreichend bearbeitet. Die Eingangstür funktioniere wiederholt nicht richtig, sodass die Bewohner Angst hätten, ihre Schlüssel könnten im Schloss abbrechen.



Zudem habe es drei Monate gedauert, bis die Kellerbeleuchtung wieder funktionierte. Thomas Fischer. , gelernter Elektriker, hilft sich teilweise selbst und schaltet das Licht wieder ein, wenn die Relais der Treppenbeleuchtung ausfallen. Auch seine eigene Heizung bereitet ihm Sorgen. Trotz voll aufgedrehter Heizkörper erreiche seine Wohnung morgens derzeit nur etwa 19,5 Grad Celsius.

Tagsüber hat Thomas F. Kerzen angezündet, damit die Zimmertemperatur wenigstens über 20 Grad Celcius steigt und gleichzeitig versuche er, mit Backen und anderen Mitteln etwas zusätzliche Wärme zu erzeugen. „Zum Glück mache ich das gerne“.

Ein Blick auf das Thermometer zeigt: Am frühen Morgen liegt die Temperatur in Thomas F. Wohnung bei gerade einmal 19,5 Grad Celsius. Trotz voll aufgedrehter Heizkörper bleibt es für den 63-Jährigen eher kühl. © Thomas F.

Er wünscht sich mehr Miteinander

Weil er mit seinen Beschwerden nach eigener Aussage nicht weiterkam, suchte Thomas F. schließlich persönlich das Hauptgebäude der Gewobag auf. Auch dort habe er jedoch keine zufriedenstellenden Antworten erhalten. Selbst eine Anfrage an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates habe ihn nicht weitergebracht. Das Antwortschreiben habe auf ihn wenig persönlich gewirkt.

Grundsätzlich möchte Thomas F. keine Auseinandersetzung mit seinem Vermieter. Er wünsche sich vor allem, dass Probleme schneller angegangen und die Bewohner besser informiert werden. Auch sein eigenes Engagement werde kaum wahrgenommen.



„Ich mache hier auch die ganze Arbeit, um meine Gelenke ein bisschen zu bewegen. Ich möchte auch keine Entschädigung, aber dass wenigstens jemand mal Danke sagt.“ Gemeinsam mit anderen Mietern habe er sogar angeboten, sich stärker um das Wohnumfeld zu kümmern. Zwei weitere Bewohner hätten sich ebenfalls freiwillig dazu bereit erklärt. Doch der Vorschlag sei nach seiner Darstellung von der Gewobag abgelehnt worden, da man mit solchen Modellen bereits schlechte Erfahrungen gemacht habe.

Mieter können Dinge nicht nachvollziehen

Für Thomas F. ist der Zustand hier enttäuschend. Er würde sich wünschen, dass die Gewobag stärker auf die Bewohner zugeht und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen sucht. Denn trotz aller Probleme möchte er in seinem Zuhause bleiben. Er mag die Umgebung, den Blick ins Grüne und die Nachbarschaft.



Was ihm fehlt, ist vor allem die Gewissheit, mit seinen Anliegen gehört und ernst genommen zu werden. „Die Mieter können die Dinge nicht nachvollziehen, weil es ihnen einfach nicht erklärt wird“, sagt er. Ein bewusster Umgang mit der Verantwortung für dieses Haus und seinen Mietern wäre wünschenswert laut Thomas F.

Auch im Eingangsbereich des Hauses liegt nach Angaben der Bewohner immer wieder Sperrmüll. Die abgestellte Matratze ist ein Beispiel für die Probleme mit der Vermüllung, die Thomas F. in seinem Wohnhaus beobachtet. © Thomas F.

Stellungnahme der Gewobag

Die Gewobag weist einen Großteil der Vorwürfe zurück. Die Anlage in der Regattastraße 88–92 sei ein ruhiges Wohnhaus, größere oder wiederkehrende Probleme seien nicht bekannt. Der Hauswart sei regelmäßig vor Ort.



Den Rattenbefall habe im Mai 2026 ein Fachunternehmen bekämpft, weitere Fälle seien seither nicht gemeldet worden. Die übrigen Fallen sollten kontrolliert und gegebenenfalls entfernt werden. Auch bei den Reparaturen widerspricht das Unternehmen dem Mieter teilweise: Die Heizung laufe einwandfrei, zur Kellerbeleuchtung gebe es keine aktuellen Störungsmeldungen, den Lichtausfall im Erdgeschoss habe man am 2. Juni 2026 behoben. Zum defekten Kühlschrank wollte sich die Gewobag ohne genauere Angaben nicht äußern; Küchengeräte vermiete sie grundsätzlich nicht.



Die Kellersanierung sei bereits 2024 abgeschlossen und angekündigt worden, für persönliche Gegenstände habe es Container gegeben. Offene Forderungen oder ungeklärte Schadensfälle seien nicht bekannt.

Die Kritik an der Kommunikation und den wechselnden Ansprechpartnern nehme man zur Kenntnis. Anliegen würden erfasst und bei Personalwechseln weitergegeben, zudem verweist die Gewobag auf Kundenservice und Sprechstunden. Vom Vorschlag der Mieter, sich freiwillig stärker um das Wohnumfeld zu kümmern, wisse man nichts, begrüße das Engagement aber und sei bereit, Ideen zu prüfen. Zu Lichtschächten und Betriebskostenabrechnungen lägen keine offenen Anfragen vor.

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