„Wir gucken auf die schöne Spree“: Kaulitz-Brüder sitzen in Hamburg – und merken es zu spät

Bill (l.) und Tom Kaulitz bei der Deutschlandpremiere von „Minions & Monsters“ beim Filmfest München im Juni 2026. Gerade sind die Zwillinge mit Tokio Hotel auf Arena-Tour.

„Wir sitzen in Hamburg in unserem Lieblingshotel“, heißt es zum Auftakt der neuen Folge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Und dann: „Wir gucken auf die schöne Spree.“



Kurze Pause. „Ach nee, ist das nicht die Spree?“ Ist es nicht, es ist die Binnenalster. Für Berliner ein schöner Moment: Wer seit 2010 in Los Angeles lebt, hat offenbar trotzdem noch die Spree im Kopf.

Tom Kaulitz über Heidi Klums Halloween und die „Ehekrise“

Aufgenommen ist die Folge an Halloween. Heidi Klum feiert in New York, Tom Kaulitz sitzt mit Kuchen in Hamburg. Damit niemand auf falsche Gedanken kommt, stellt er gleich klar: Ein „Idiot“ habe in der Presse von einer Ehekrise geschrieben. Der wahre Grund sei schlicht das Tokio-Hotel-Konzert in Hamburg.



Das Kostüm kannte Tom vorher nur aus den Vorbereitungen. Heidi lief als ihre eigene Hand, mit Ringen und allem Drum und Dran. „Fand ich eine coole Idee“, sagt Tom. Wie Joyn berichtet, war er am Ende trotzdem dabei: Die künstliche Hand trug wie das Original das „Tom“-Tattoo am Ringfinger.

Tokio-Hotel-Tour: „Wir leben wie die Maden im Speck“

Angereist sind die Zwillinge „aus unserem Privatflieger“, morgens waren sie noch in Paris. Getrunken wird ein Bourbon-Kaffee-Cocktail aus Tassen. Getrunken wird ein Bourbon-Kaffee-Cocktail – aus Tassen. Alle Gläser im Zimmer sind schon belegt: Daran lehnen die Handys, mit denen die beiden die Folge filmen. „Wenn man sehen würde, wie unprofessionell wir filmen“, sagt einer der Brüder.



Dann die Analyse des eigenen Alltags: „Das Tourleben ist ein langweiliges Leben.“ Wenige Sätze später heißt es: „Wir essen gut, wir trinken gut. Wir leben wie die Maden im Speck.“ Langeweile auf Kaulitz-Art.

Tom hat die Suite, Bassist Georg das Mini-Zimmer

Der beste Moment der Folge gehört Bassist Georg Listing. Der hatte für sich und seine Frau ein Zimmer gebucht, so klein, dass man vom Bett aus fast die Füße im Waschbecken waschen konnte. Tom dagegen hatte eine Suite, sein Bad war größer als Georgs ganzes Zimmer.



Kurz habe er überlegt, zu tauschen. „Ich hab's nicht übers Herz gebracht.“ Georg habe die kleinen Zimmer schließlich selbst gebucht, um zu sparen. Bill findet ohnehin, dass ihm als Single das schönere Zimmer zusteht. Alles andere sei „Singleshaming“.



Wer sich Sorgen um Georg macht: Er spielt seit mehr als 20 Jahren in dieser Band. Er kennt das.

„Es war mir eine Ehre“: Das Titanic-Ritual nach der Show

Nach jedem guten Konzert sagt einer der Brüder jetzt zur Band: „Es war mir eine Ehre.“ Der Satz stammt aus „Titanic“, aus der Szene mit den Musikern, die an Deck weiterspielen, während das Schiff sinkt.



Die Brüder schwärmen ausführlich von der Szene, sie wollen ebenfalls spielen „bis zum bitteren Ende“. Zur Beruhigung: Laut den beiden läuft die Tour blendend, ein Eisberg ist nicht in Sicht.

„Wetten, dass..?“: Gottschalk hat schon was vor

Tom hat eine Nachricht für seinen Bruder: „Die Gottschalks, die gucken leider ‚Wetten, dass..?‘ nicht.“ Das Paar sei an dem Abend verabredet. Die Kaulitz-Brüder moderieren die Show am 5. Dezember live aus Halle (Saale).



Dass man anderthalb Monate vorher schon weiß, ausgerechnet dann keine Zeit zu haben, nehmen sie mit Humor. Einen Zuschauer, der nicht einschaltet, brauche es eben auch. Ihr Budget für die Show beziffern sie zum Abschluss scherzhaft als „unbegrenzt“ – bezahlt von den Rundfunkgebühren.

Bill Kaulitz im Horrorfilm „Brute 1986“: „Ich hab Sex im Wald“

Bill wirbt für sein Kinodebüt. Der Slasher „Brute 1986“ startet laut kino.de und weiteren Berichten am 26. November in deutschen Kinos. Seine Ankündigung: „Das wird sehr heiß, ich hab Sex im Wald.“



Synchronisiert hat er sich selbst, „so ein bisschen X-Factor-mäßig“, also wie ein Amerikaner, der Deutsch spricht.

Kaviar-Dienstag für die Kita

Eine Kita bittet per Mail um Ideen für Frühstücks-Mottotage. Die Zwillinge liefern Brötchen-Montag, Haferbrei-Donnerstag und einen „Kaviar-Dienstag, dass die auch schon mal was Gutes reinkriegen“.



Der Einwand, das könne sich keine Kita leisten, wird mit einem Hinweis auf günstigen Kaviar gekontert. Die Erzieherinnen dürften beim Brötchen-Montag bleiben.

Faultiere und Hasskommentare: Hier wird es ernst

Zwei Mal wird die Folge ernst. Die Brüder unterstützen die Tierschutzorganisation IFAW und erinnern an die geplante Attraktion „Sloth World“ in Orlando. Dort starben nach Angaben des IFAW mindestens 55 importierte Faultiere, bevor die Anlage überhaupt öffnete.



Außerdem berichten sie von homophoben Kommentaren unter Bills Bühnenlooks. Bills Antwort darauf ist deutlich und nicht zitierfähig. Hier hört der Spaß auf, auch für uns.



Danach geht es zur Massage, zum Osteopathen und zum Abendessen. Das Tourleben bleibt eben hart.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema