Die Berliner Linke hat mit überwältigender Mehrheit beschlossen, die Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Doch ausgerechnet unter ihren jungen Mitgliedern gibt es Zweifel, ob das wirklich gut gehen kann. Sie finden Elif Eralp großartig, wollen ihre Partei im Roten Rathaus sehen – und fürchten zugleich, dass sie an den eigenen Versprechen scheitern könnte.



Denn Berlin fehlt das Geld, die Erwartungen der Wähler sind hoch. Und wenn die Linke nicht liefert? Dann könnten enttäuschte Wähler zur AfD abwandern, sagen junge Delegierte im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Kerstin Wolter, Maximilian Schirmer und Elif Eralp (v. l.) stimmen beim Sonderparteitag der Berliner Linken über Koalitionsverhandlungen ab. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nicht alle jubeln

Es sind bemerkenswerte Worte an einem Tag, an dem die Partei vor allem Geschlossenheit demonstriert. Im Dong Xuan Center in Lichtenberg wird Eralp gefeiert. Die Delegierten applaudieren, erheben sich immer wieder von ihren Plätzen.



Doch in einer Ecke des Saals, in der unter anderem Vertreter des Jugendverbandes und der Landesarbeitsgemeinschaften sitzen, bleiben einige auch dann sitzen, wenn die große Mehrheit längst steht.

Dennoch hat die Parteiführung ihre Genossen fest im Griff. Landeschefin Kerstin Wolter eröffnet den Sonderparteitag kämpferisch, ihr Co-Vorsitzender Maximilian Schirmer legt nach. Als Eralp ans Rednerpult tritt, ist die Stimmung längst auf Betriebstemperatur.



Dazu passt auch der ungewöhnliche Veranstaltungsort: eine helle, großzügige Halle im Dong Xuan Center, mit großen Fenstern und vietnamesischem Essen in den Pausen. Zwischen Reis, Nudeln und Frühlingsrollen ebnet die Linke ihren Weg ins Rote Rathaus. Alles scheint angerichtet, aber nicht beantwortet: Wie viel von ihren Versprechen wird die Partei tatsächlich halten können?

Elif Eralp, stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke in Berlin, stellt sich nach dem Landesparteitag der Partei Die Linke Berlin den kritischen Fragen der Presse. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Große Versprechen, leere Kassen

Mit 25,7 Prozent hat die Linke die Abgeordnetenhauswahl gewonnen. Nun will sie erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Sechs Wochen später geben die Delegierten grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. Am Montag sollen die Gespräche beginnen. Über einen späteren Koalitionsvertrag müssen die Mitglieder noch abstimmen.



Eralp spricht von einem „historischen Tag“, sie freue sich „wahnsinnig“. Ihr wichtigstes Versprechen: Berlin soll bezahlbarer werden. Vor allem die Mieten will sie senken.



Wie entschlossen die Linke dabei vorgehen will, zeigt Niklas Schenker. „Ich kann es kaum erwarten, diesen Gangstern von Vonovia, Heimstaden und Co. einen Großteil ihrer Wohnungen wegzunehmen“, ruft der mietenpolitische Sprecher der Linksfraktion den Delegierten zu.



Doch die Vergesellschaftung könnte teuer werden. Im Sondierungspapier stehen rund 16 Milliarden Euro Entschädigung. Der Berliner Rechnungshof hatte für etwa 220.000 Wohnungen rund 42 Milliarden Euro veranschlagt. Beide Berechnungen beruhen auf unterschiedlichen Annahmen. Finanzieren will die Partei das unter anderem über Kredite.



Doch Berlin muss ohnehin sparen. Für 2028 zeichnet sich eine Haushaltslücke von 4,1 Milliarden Euro ab. Zugleich verspricht die Linke ein 9-Euro-Sozialticket und weitere Entlastungen. Die Rechnung wird nicht einfacher, nur weil die Linke jetzt regieren will.

Das Wahlrecht

An jenem Tag beschließt die Linke auch Forderungen, die über das Sondierungspapier hinausgehen: eine City-ID und ein Wahlrecht unabhängig von der Staatsangehörigkeit bereits nach drei Monaten Hauptwohnsitz in Berlin.



Mit SPD und Grünen ist bislang von fünf Jahren die Rede. Für ein allgemeines Wahlrecht von Nicht-EU-Bürgern bestehen zudem verfassungsrechtliche Hürden.

Draußen will man keine Kompromisse

Während drinnen gejubelt wird, protestieren draußen Mitglieder und Unterstützer der Linken gegen die eigene Parteiführung. „Elif Staatsräson Eralp“ steht auf einem Plakat. Die Demonstranten kritisieren vor allem die Vereinbarungen zur Nahostpolitik und zur inneren Sicherheit.



„Der Motor der Veränderung ist für uns die Straße“, sagt ein Sprecher der Kundgebung der Berliner Zeitung. Die Aufgabe der Linken sieht er darin, Widerstand zu organisieren.



Aber wie soll eine Partei regieren, ohne Kompromisse einzugehen? Auf mehrfache Nachfrage antwortet der Demonstrant: „Wir können keine Kompromisse eingehen als sozialistische Partei.“



Drinnen sieht man das anders. Bundesparteichefin Ines Schwerdtner wirbt dafür, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die Linke sei schließlich angetreten, um die Verhältnisse in Berlin zu verändern. Dafür brauche es politische Macht.

Vanessa Emde – draußen statt drinnen

Mitten unter den Demonstranten steht Vanessa Emde. Die Neuköllner Linken-Politikerin gewann ihr Direktmandat mit 46,2 Prozent der Erststimmen. Inzwischen liegt sie mit ihrer Fraktion im Streit. Die sieht nach eigenen Angaben keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr.



Auch im Saal gehen die Meinungen auseinander. Ihre Befürwörter hätten Emde lieber in der Halle statt vor der Tür gesehen, viele kritisieren ihr Auftreten, sprechen von „Stutenbissigkeit“. Eralp selbst lässt nach der Abstimmung offen, wann genau über einen möglichen Fraktionsausschluss entschieden wird.

Vanessa Emde (M, Die Linke) steht zwischen den Teilnehmern einer Kundgebung „Gewählt für Palästina, verraten für den Senat!“ vor dem Tagungsort beim Landesparteitag von Die Linke Berlin. © Christoph Soeder/dpa

Die Konflikte verschwinden nicht

Auch der Streit um die Spiegel-Berichterstattung begleitet den Parteitag. Das Magazin hatte interne Anmerkungen Eralps zu einem Interview veröffentlicht, in denen sie Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie äußerte.



Die Parteielite stellt sich hinter sie. Schwerdtner spricht von einer „beschämenden Kampagne“. Mehrere Spiegel-Journalisten verfolgen den Parteitag vor Ort. Sie arbeiten weiter, während die Kritik an ihrem Magazin durch den Saal hallt.

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