„Wir schaffen das“ in der Ukraine-Edition: Merz wiederholt Merkels Fehler

Der Kanzler verspricht der Ukraine eine weitere Milliarde, doch die Deutschen ziehen nicht mehr mit. Nur noch 41 Prozent wollen das Land in der EU. Das Muster kennt man von 2015.

Noch am Tag der Deutschen Einheit verließ Friedrich Merz die Bundesrepublik Richtung Ukraine. Am 4. Oktober lief in Kiew die eingeübte Choreografie ab: Der Kanzler präsentierte ein Militärpaket von rund einer Milliarde Euro, erinnerte an den fünften Kriegswinter, es gab eine gemeinsame Pressekonferenz mit Wolodymyr Selenskyj und Merz versicherte, Deutschland helfe „zutiefst im eigenen Interesse“. Doch das glauben in Deutschland und Europa immer weniger Menschen.

Neun Tage später veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung Zahlen, die eine allgemeine Ermüdung belegen. Nur noch 41 Prozent der Deutschen befürworten einen EU-Beitritt der Ukraine in den kommenden Jahren, im März 2022 waren es 61 Prozent. In keinem Mitgliedstaat nennen die Menschen die finanzielle Last so häufig als größte Hürde wie in Deutschland, wo 36 Prozent sie anführen, während es im EU-Schnitt 28 Prozent sind. Zusatzkosten für einen Beitritt würden gerade 37 Prozent schultern, und lediglich 13 Prozent erwarten, dass die EU mit der Ukraine an Gewicht gewinnt. Die Stimmung kippt im Land des größten Unterstützers.

Korruptionsfälle häufen sich

Aber auch im Rest Europas. EU-weit sackte die Zustimmung zu einem baldigen Beitritt von 69 auf 47 Prozent ab. Auch in Polen, das sich 2022 zum lautesten Fürsprecher Kiews aufschwang, kühlt die Solidarität mit dem kriegsgebeutelten Land merklich ab. Laut einer Opinia24-Umfrage vom Juli lehnen dort 52 Prozent einen Beitritt ab, nur 33 Prozent unterstützen ihn, und im wieder aufgebrochenen Streit um die Massaker von Wolhynien möchten 44 Prozent die Militärhilfe aussetzen.

Bei den Waffenlieferungen gibt es noch eine Mehrheit. Im jüngsten ZDF-Politbarometer wünschen sich 30 Prozent mehr militärische Hilfe, 33 Prozent den Status quo und 32 Prozent ein Zurückfahren, im Osten stellen die Skeptiker laut ARD‑Deutschlandtrend bereits die Mehrheit. Gleichzeitig werden die Rechnungen immer höher. Die EU hat für 2026 und 2027 weitere 90 Milliarden Euro zugesagt, den Wiederaufbau beziffert die Bertelsmann-Stiftung auf über 500 Milliarden.

Merz drängte auf dem letzten EU-Gipfel dennoch auf mehr Geld für Kiew. Gleichzeitig erreichen immer neue Korruptionsmeldungen aus der Ukraine die deutsche Öffentlichkeit. Vergangenes Jahr traten der Justizminister, die Energieministerin und der Leiter des Präsidialamts nach Korruptionsvorwürfen und Durchsuchungen zurück. Der Vizepremier wurde im Juni 2025 wegen mutmaßlicher Bestechung angeklagt.

Die Fehler der deutschen Ukraine-Politik sind zu vielgestaltig, um sie hier alle aufzuzählen. Zum einen wollte man nie sagen, was die Unterstützung wirklich finanziell und sicherheitspolitisch bedeuten würde. Zu viel Angst hatten die Verantwortlichen vor der Ablehnung der Bevölkerung. Zum anderen werden die Konsequenzen immer sichtbarer. Während die Ukraine und Russland hunderttausende Menschen verlieren, reibt Europa sich finanziell aus. Derweil teilen die USA und China das 21. Jahrhundert unter sich auf.

Die Wahrheit ist dem Volk zumutbar

Das Muster kennt das Land aus dem Jahr 2015. Damals sagte Angela Merkel „Wir schaffen das“ und ließ offen, was das Schaffen kosten würde. Als Kommunen an ihre Grenzen gerieten und Turnhallen zu Notunterkünften wurden und später die Gewalt massiv zunahm, wussten viele Bürger, sie waren belogen worden.

2022 wiederholte sich der Vorgang. Olaf Scholz versprach den Deutschen auch nach seinem illegalen Haushalt: „In Ihrem Alltag wird sich nichts ändern.“ Doch die Regierung wollte keine Prioritäten aufgeben: Energiewende, Klimaziele und die Aufnahme von Migranten aus anderen Weltregionen liefen in vollem Umfang weiter.

Die Wahrheit ist dem Volk zumutbar: Es lässt sich nicht alles gleichzeitig finanzieren. Jetzt wächst die Rechnung Deutschland über den Kopf. Der Kanzler weiß, dass er das innenpolitisch nicht mehr retten kann. Also inszeniert er sich statt wie vor der Wahl als Retter der Bundesrepublik jetzt als Verteidiger Europas. Aber auch das wird nicht mehr lange gutgehen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema