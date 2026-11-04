„Wir sind besser als das“: Hertha-Fans werben um Respekt für Fabian Reese

Am Sonnabend kehrt Fabian Reese ins Berliner Olympiastadion zurück, zum ersten Mal im Trikot des VfL Wolfsburg. Seit seinem Wechsel schlagen dem Ex-Kapitän in der 2. Bundesliga Pfiffe und Hass entgegen. Doch vor dem Topspiel werben ausgerechnet Fans von Hertha BSC für einen anderen Empfang.



„Wir sind besser als das.“ Dieser Satz steht unter der Spielankündigung, die Hertha auf Instagram veröffentlicht hat. Der Fan, der ihn geschrieben hat, bittet alle, am Wochenende nicht so heftig gegen ehemaligen Kapitän zu schießen. Man müsse niemanden niedermachen.



Und er ist mit dieser Meinung nicht allein. Ein anderer Anhänger wünscht sich, dass Reese vor dem Anpfiff noch einmal zur Kurve kommt und Applaus bekommt. „Vielleicht bin ich aber auch Fußballromantiker“, schreibt er.

Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg: Reese kommt als Gegner

Die Partie am Sonnabend (20.30 Uhr) ist das Spitzenspiel des 11. Spieltags. Hertha ist nach zehn Spieltagen noch ungeschlagen und auch nach dem 3:0 in Kaiserslautern weiter Tabellenführer, Wolfsburg reist als Dritter an. Es ist das erste Flutlichtspiel der Saison im Olympiastadion.



Reese ist bei den Wölfen längst wieder Leistungsträger. Fünf Saisontore hat er bereits erzielt, so viele wie Herthas Josip Brekalo.



Einen kleinen Seitenhieb gegen den Gegner erlaubt sich Hertha BSC in seiner Spielankündigung auf Instagram trotzdem. In dem kurzen Video steigt ein Fan in ein VW Golf Cabrio, das VW-Logo auf dem Lenkrad ist gut zu sehen. Doch der Motor stottert und springt nicht an. Am Ende steigt der Fan aus, legt sich seinen Schal um und läuft zur Bahn.



Die Anspielung ist kaum zu übersehen. Der VfL galt vor der Saison als klarer Aufstiegsfavorit, kam aber nur stotternd in Fahrt. Neun Punkte liegt Wolfsburg vor dem Duell in Berlin hinter Hertha.

Warum viele Hertha-Fans Fabian Reese den Wechsel übelnehmen

Für viele Anhänger war der Abschied im Juni ein Bruch. Reese hatte sich jahrelang zu Verein und Stadt bekannt, ein Jahr zuvor hatte er seinen Vertrag bis 2030 verlängert. Dann wechselte er für rund acht Millionen Euro zum Zweitliga-Rivalen.



Wer den Wechsel angestoßen hat, ist bis heute umstritten. Reese deutete in der Süddeutschen Zeitung an, Hertha habe ihn verkaufen wollen, um Geld zu generieren. Geschäftsführer Peter Görlich widersprach: Die Initiative sei nicht vom Verein ausgegangen.



Die Folgen bekam er zu spüren. Wegen der Anfeindungen deaktivierte Reese sein Instagram-Profil. Auch in fremden Stadien wird er ausgepfiffen, Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz nannte das „unmöglich“. Reese selbst hatte sich im Sommer bei den Hertha-Fans entschuldigt.

Hertha-Fans auf Instagram: „Eigentlich müssen wir ihm doch dankbar sein“

Unter dem Hertha-Post kippt nun die Perspektive. Mehrere Fans erinnern daran, wem der Klub seine neue Stabilität mitverdankt. Hertha habe „unfassbar über seine Verhältnisse gelebt“, schreibt einer. Ohne den Deal mit Wolfsburg wäre der Verein finanziell nicht so stabil wie heute.



Ein anderer Fan geht noch weiter. Reese habe Hertha viel Geld gebracht und die Chance, sich neu zu erfinden. „Das Ergebnis sehen wir ja“, schreibt er mit Blick auf die Tabelle.



Er sei sich sicher, dass Reese darunter leide, diesen Erfolg nicht mehr mitzuerleben. Ein herzlicher Empfang würde es ihm noch schwerer machen. Seine eigene Prognose ist allerdings nüchtern: „Wird nicht passieren, wäre aber groß!“



Wieder andere wollen den Fokus ganz weg vom Ex-Kapitän lenken. Am Sonnabend gehe es darum, das aktuelle Team zu unterstützen. Es gehe um die gemeinsame Zukunft, nicht um einzelne Vergangenheiten.

Hertha BSC bittet um Respekt für Fabian Reese

Auch der Verein hat sich vor dem Topspiel zu Wort gemeldet, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Man habe Verständnis dafür, dass ein Wechsel Emotionen auslöse. Hertha wünsche sich aber, dass Reese bei seiner Rückkehr „den Respekt erfährt, den er sich bei uns erarbeitet hat“.



Gesonderte Gespräche mit den eigenen Fans oder einen Verhaltenskodex für Sonnabend plant der Klub laut dpa nicht. Görlich habe sich bereits mehrfach klar positioniert. Offen ist noch, wie Hertha seinen Ex-Kapitän offiziell verabschiedet. Eine wertschätzende Abschiedskultur gehöre zum Selbstverständnis, teilte der Verein mit, man werde Reeses Verdienste würdigen. Konkrete Pläne nannte Hertha nicht.



Genau das wünschen sich auch Fans unter dem Instagram-Post. Der Anhänger, der an Herthas Finanzen erinnert, beginnt seinen Kommentar damit: Einen ordentlichen Abschied habe Reese trotz allem verdient.



Um Respekt hatte Reese schon bei seinem Abschied gebeten. Bei seiner Rückkehr wird sich zeigen, ob die Ostkurve diese Bitte erhört oder ob die Pfiffe lauter sind als die Stimmen unter dem Instagram-Post. Früher verbeugte sich Reese nach jedem Tor vor genau dieser Kurve.

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