Rund eine Million Menschen haben im vergangenen Jahr nach einem einzigen Gespräch bei der Arbeitsagentur einen neuen Job gefunden. Die Behörde rechnet sie vollständig ihrer Erfolgsbilanz zu.



Das geht aus Zahlen hervor, die die Bundesagentur für Arbeit der Berliner Zeitung vorgelegt hat. Sie sind die Antwort auf eine offene Frage im Streit mit Carsten Maschmeyer.

Maschmeyer gegen Arbeitsagentur: Darum geht der Streit

Der Investor hatte der Behörde von Andrea Nahles auf LinkedIn „bürokratische Beschäftigungstherapie“ vorgeworfen. Nur 4,5 Prozent derer, die wieder Arbeit fanden, seien direkt von einer Agentur oder einem Jobcenter vermittelt worden.



Die Bundesagentur hielt eine Millionen-Zahl dagegen, erklärte sie aber nicht. Die Berliner Zeitung fragte, was dahintersteckt. Jetzt antwortet die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.

So kommt die Arbeitsagentur auf 1,99 Millionen Jobs

Von November 2025 bis Oktober 2026 halfen Vermittler der Arbeitsagenturen nach Angaben der Behörde 1,99 Millionen Arbeitsuchenden zu einer Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt. Hinzu kommen 400.000 Arbeitslose aus den gemeinsam mit den Kommunen betriebenen Jobcentern.

Die 1,99 Millionen Jobaufnahmen im Detail 50 Prozent: neue Stelle bereits nach dem ersten Beratungsgespräch

34 Prozent: Job nach gemeinsamer Potenzialanalyse und Eingliederungsvereinbarung

11 Prozent: Wiedereinstieg nach einer Qualifizierung

„Keine Stempelbude“: So verteidigt sich die Behörde

Die Vermittlungsquote, auf die sich Maschmeyer stützt, hält die Agentur für überholt. Sie stamme aus einer Zeit, als in den Arbeitsämtern noch „mit Papier, Bleistift und Stempeln“ gearbeitet worden sei, sagt Carina Knie-Nürnberg die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit im Gespräch mit der Berliner Zeitung.



Beratung, digitale Jobsuche und Jobmessen tauchten darin nicht auf. „Wir sind eben keine Stempelbude, und die Vermittlungsquote ist ein Relikt der Zeit vor der Jahrtausendwende“, so Knie-Nürnberg.



Dazu ein Seitenhieb: Eine digitale Behörde dürfte gerade Maschmeyer erwarten, der selbst in der Tech-Branche aktiv sei.

Ein Termin, ein Job: Was die Zahl nicht verrät

Ob das Erstgespräch den Ausschlag gab, sagt die Statistik nicht. Wie die Agentur Fälle abgrenzt, in denen jemand die Stelle auf eigene Faust gefunden hat, kann sie daher nicht vollständig sagen.



Knie-Nürnberg erklärt das so: „Wir wollen mit der Zeit gehen und nicht nur wegen der Vermittlungsquote an einer starren und analogen Arbeitsvermittlung festhalten. Das baut Bürokratie ab.“



Den Unternehmen und Arbeitslosen gegenüber sei ihr etwas anderes wichtiger, „als die Quote durch ständiges Nachhaken und Nachfragen und Zettelabstempeln nach oben zu treiben“. Die Menschen erwarteten „zu Recht digitale Arbeitsvermittlung, Messen oder Speeddatings“.



Auffällig ist der Trend. Laut einem Methodenbericht der BA-Statistik vom Juni 2025 fanden 2024 erst 44 Prozent nach dem Erstkontakt Arbeit. Der Anteil der Einmal-Termine an der Bilanz wächst also.

Maurer gesucht: So eng ist die Vermittlungsquote

Im Methodenbericht entfielen auf Jobs nach „Auswahl und Vorschlag“ 4,7 Prozent – fast genau Maschmeyers Wert. Was dafür zählt, ist streng geregelt.



„In die Quote zählen für uns nur die Vermittlungen, bei denen der Agentur für Arbeit eine Arbeitsstelle gemeldet wurde, wir einem Bewerber diese Stelle explizit mit gleicher Qualifikation zur Bewerbung angeboten haben, der Arbeitsvertrag zustande kommt und der Arbeitgeber sowie der Bewerber die Besetzung auf genau diese Stelle bestätigen“, erklärt Knie-Nürnberg.



Dieser enge Begriff gehe an der Realität des Arbeitsmarktes vorbei. Ihr Beispiel: „Wenn ein Bauunternehmer einen Maurer sucht, dann geht es ihm in erster Linie um eine Arbeitskraft, die anpacken kann und das Handwerk versteht.“



„Schlagen wir dem Unternehmer jetzt einen Bauhelfer vor oder einen Trockenbauer, der zu seinem Unternehmen passt, dann ist das super für seinen Betrieb und für den Arbeitslosen, der einen neuen Job hat. In der Vermittlungsquote taucht der Erfolg aber nicht auf.“

Vermittlungsquote auf ein Drittel geschrumpft

Der Bericht zeigt auch, wie stark diese Form der Vermittlung eingebrochen ist. In der Arbeitslosenversicherung fiel die Quote von 12,6 Prozent im Jahr 2014 auf 4,4 Prozent im Jahr 2024.



Als Gründe nennen die Statistiker Online-Jobbörsen, automatische Stellenempfehlungen, die Corona-Jahre und den Fachkräftemangel. Agenturen könnten den Erfolg fördern, „ihn aber nicht selbst produzieren“, heißt es dort.

Wer hat recht im Streit um die Jobzahl?

Die 4,5 Prozent zählen nur Fälle, in denen die Agentur einem Arbeitgeber gezielt einen Bewerber vorschlägt. Die 1,99 Millionen zählen jeden, der nach einem Kontakt mit der Agentur eine Stelle fand.



Die Behörde hat geliefert, was sie bislang schuldig blieb. Ihre Zahl zeigt aber, wie viele Menschen nach dem Kontakt mit der Agentur Arbeit fanden, nicht, wie viele es wegen ihr taten.



Der Druck bleibt. Im Oktober 2026 waren laut Bundesagentur rund 2,96 Millionen Menschen arbeitslos, 44.000 mehr als ein Jahr zuvor.

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