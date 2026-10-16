„Wir tun so, als sei gar nichts geschehen“: ARD-Moderatorin wird beim Nord-Stream-Interview vom Experten vorgeführt

Vier Jahre nach der Sprengung beginnt der Nord-Stream-Prozess. In den Tagesthemen fordert ein Sicherheitsexperte deutsche Selbstachtung und eine Entschuldigung aus Kiew.

Es gibt Fragen, die mehr über den Fragenden verraten als über das Thema selbst. Am Mittwochabend stellte ARD-Moderatorin Jessy Wellmer in den Tagesthemen eine solche. Gast war Joachim Weber, Sicherheitsexperte an der Universität Bonn. Thema: der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher der Nord-Stream-Sprengung, der am selben Tag in Hamburg begonnen hatte.

Die ARD selbst kündigte das Gespräch mit großen Fragen an. Ob der Anschlag ein Auftrag höchster ukrainischer Stellen gewesen sei, was für eine politische Sprengkraft der Prozess entwickeln könne und wie Deutschland reagieren müsse.

Zustimmung wird geprüft...

Juristisch sei der Fall „relativ klar“, so der Experte. Ein Anschlag auf die zivile Infrastruktur eines Landes, das gar keine Kriegspartei ist. Für die Ukrainer seien die Täter Helden, in den betroffenen Ländern, „an direkter Stelle natürlich Deutschland“, sei die Perspektive eine andere. Und schließlich, so Weber: „Es ist die Ukraine gewesen. Ich habe jedenfalls keinen Zweifel mehr daran.“

Dann, nach knapp vier Minuten, kam die eine Frage, um die es in diesem Prozess politisch eigentlich geht. Was folgt daraus für Deutschland? Wellmer stellte sie so: „Die AfD fordert Schadensersatz und Strafmaßnahmen gegen die Ukraine. Halten Sie das für gerechtfertigt?“

Die Frage nach Konsequenzen für einen Angriff auf die deutsche Energieversorgung erreicht das Publikum also nur als AfD-Forderung. Mitgeliefert wird die Erwartung, der Experte möge sie als überzogen einordnen, als Überreaktion vom rechten Rand. Weber tat ihr den Gefallen nicht. „Gerechtfertigt in einem ja sozusagen reinen kausalen Nexus wäre das mit Sicherheit“, antwortete er.

Dann wurde er deutlich. Man solle sich vorstellen, ein solcher Anschlag träfe die wichtigste Infrastruktur der USA, Chinas, Russlands oder Israels. „Man würde also mit schärfsten Sanktionen, wenn nicht mit Marschflugkörpern oder Eisenbomben dann in der Folge wahrscheinlich traktiert.“ Deutschland biete das andere Extrem: „Wir tun so, als sei gar nichts geschehen.“

Einen Strafkatalog lehnte Weber ab. Aber „unsere Selbstachtung“ gebiete, „nicht zur Tagesordnung überzugehen“. Man könne Deutschland nicht „in dieser Weise behandeln“, wenn man gleichzeitig 100 Milliarden nehme und die Deutschen das Risiko eines großen Konflikts mit Russland trügen. Er vermisse eine klare Ansprache und eine Entschuldigung von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Wellmer fragte nicht mehr nach, sie moderierte das Gespräch mit „Sagt Joachim Weber, Experte für Geopolitik und maritime Sicherheit. Vielen Dank fürs Gespräch“ ab.

Die Frage nach deutschen Konsequenzen kam in dem knapp sechsminütigen Interview genau einmal vor – als Forderung der AfD. Naheliegend wären andere Fassungen gewesen: warum die Bundesregierung den Fall seit vier Jahren kaum kommentiert oder ob Berlin von Kiew eine Erklärung erwarten müsse. Beides sprach Weber später von sich aus an.

Das ÖRR-Gesicht des Ostens

ARD-Moderatorin Wellmer stammt aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern, rund zwei Autostunden von Lubmin entfernt, wo die Pipelines anlanden. Sie hat ein Buch über die Entfremdung zwischen Ost und West geschrieben und sich in einer ARD-Dokumentation mit dem Blick der Ostdeutschen auf Russland beschäftigt. Sie gilt im Ersten als das Gesicht, das den Osten erklärt.

Gerade dort aber wird die Nord Stream-Causa anders gesehen als im ÖRR. In Lubmin, in Vorpommern, in vielen ostdeutschen Haushalten war die Pipeline nie nur ein geopolitisches Symbol. Nord Stream stand für bezahlbare Energie, für Arbeitsplätze, für eine Industrie, die nach der Wende ohnehin wenig hatte. Ihre Zerstörung empfinden viele Ostdeutsche als Angriff auf das eigene Land, das Schweigen der Bundesregierung als Kränkung. Wer diesen Menschen signalisiert, Konsequenzen zu fordern sei eine Sache der AfD, bestätigt genau das Gefühl, das Wellmer in ihrem Buch beklagt: dass der Westen über den Osten hinwegredet. Nur redet hier eine Ostdeutsche.

Dabei kann man der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Armee beistehen und trotzdem wissen wollen, wer die deutsche Infrastruktur sprengte. Beides schließt sich nicht aus.

Der Prozess: Kriegsverbrechen vor dem Staatsschutzsenat

Seit Mittwoch verhandelt der Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts gegen den 50-jährigen Ukrainer Serhij K. Er ist der frühere Offizier einer Spezialeinheit der ukrainischen Armee. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem ein Kriegsverbrechen vor: den Angriff auf zivile Objekte als verbotene Methode der Kriegsführung. Hinzu kommen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, die Zerstörung von Bauwerken und die Störung öffentlicher Betriebe.

Der wegen der Nord-Stream-Sprengung angeklagte Ukrainer Serhij K. zum Prozessauftakt am 14. Oktober vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg. © Pool/imago

Laut Anklage soll K. im Auftrag staatlicher Stellen der Ukraine gehandelt haben. Spätestens am 8. September 2022 soll er mit sechs Mittätern – einem Skipper, einem Sprengstoffexperten und vier Tauchern – in Wiek auf Rügen die gecharterte Segeljacht „Andromeda“ bestiegen haben. Am Meeresboden vor Bornholm brachte die Gruppe demnach vier Sprengsätze mit Zeitzündern an. K. war Ende August 2025 im Italien-Urlaub festgenommen und im November nach Deutschland überstellt worden.

Die Verteidigung bestreitet jede Beteiligung und beantragte zum Auftakt die Einstellung des Verfahrens. Es gebe weder Fingerabdrücke noch DNA noch Zeugen, die K. an Bord der „Andromeda“ belegten. Der italienische Anwalt Nicola Canestrini argumentiert, Nord Stream sei „eine Waffe Russlands“ und damit ein legitimes Ziel gewesen. Zudem sei K. wegen Sabotage ausgeliefert worden, angeklagt sei er nun wegen eines Kriegsverbrechens.

Im Hamburger Gerichtssaal salutierte der Angeklagte gut gelaunt in Richtung Zuschauerraum, Sympathisanten antworteten mit dem Dreizack-Gruß. Die Nord Stream AG scheiterte mit ihrem Antrag auf Nebenklage und macht nun zivilrechtliche Ansprüche geltend. Bis Ende Januar sind 24 Verhandlungstage angesetzt, weitere folgen im Februar 2027.

Der Nord-Stream-Fall: vier Jahre Ausweichen

Am 26. September 2022 detonierten vor Bornholm in rund 80 Metern Tiefe mehrere Sprengsätze. Drei der vier Stränge von Nord Stream 1 und 2 wurden zerstört. Russland hatte den Gasfluss durch Nord Stream 1 schon Wochen zuvor gestoppt, Nord Stream 2 war nie in Betrieb gegangen. Für Deutschland, das zuvor rund die Hälfte seiner Gasimporte über diese Route bezog, war das Kapitel mit billiger russischer Energie damit endgültig geschlossen.

Die Spekulationen der ersten Monate zeigten vor allem, wie politisch der Fall von Anfang an war. Westliche Politiker verdächtigten zunächst Moskau, der US-Reporter Seymour Hersh beschuldigte hingegen Washington, der Kreml wiederum die „Angelsachsen“. Schweden und Dänemark stellten ihre Ermittlungen Anfang 2024 ein, ohne Täter zu benennen. Allein die Bundesanwaltschaft ermittelte weiter, die Spur führte über die „Andromeda“ in die Ukraine.

Die Ukraine bestreitet jede Beteiligung. Medienberichte, etwa im Wall Street Journal, legten jedoch nahe, dass die Operation im ukrainischen Militär geplant wurde. Polen verweigerte 2025 die Auslieferung eines mutmaßlichen Tauchers, Premier Donald Tusk erklärte offen, eine Anklage liege nicht im polnischen Interesse. Ein weiterer Verdächtiger, Wolodymyr Z., wurde im August 2026 in Kroatien festgenommen; ein Gericht dort hat seiner Überstellung nach Deutschland inzwischen zugestimmt.

Und die Bundesregierung? Sie hat den Fall vier Jahre lang weitgehend mit Schweigen begleitet, während sie die Ukraine mit Milliarden unterstützt. Moskau wiederum nutzt den Prozess propagandistisch und fordert ein „gerechtes Urteil“.

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