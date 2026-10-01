„Wir untergraben unsere Souveränität“: Unternehmerin rechnet mit Europas Industriepolitik ab

Kapital hat eine unangenehme Eigenschaft: Es kennt kein Heimweh. „Kapital ist nicht patriotisch“, sagt Andrea Thoma-Böck gegenüber dieser Zeitung. Es geht dorthin, wo es Zukunft findet. Das klingt kühl, ist für eine Unternehmerin, deren Familie seit drei Generationen in Deutschland produziert, aber vor allem eine nüchterne Feststellung. Gemeinsam mit ihrer Schwester führt Thoma-Böck ein Unternehmen für Galvanotechnik – energieintensiv, chemieintensiv, personalintensiv. Einen jener Betriebe also, in denen politische Ideen irgendwann die Sitzungsräume verlassen und auf Maschinen, Schichtpläne, Stromrechnungen und Liefertermine treffen.

Schon im März 2024 warnte Andrea Thoma-Böck bei „Markus Lanz“: „Im Mittelstand geht eine richtig große Angst um.“ Deutschland beschreite in der Energiepolitik einen „einsamen“ Weg. Später folgte das Bild von den Unternehmen, die „auf gepackten Koffern“ säßen. Zweieinhalb Jahre danach stellt sich eine noch konkretere Frage: Wo wird die nächste Maschine aufgestellt?

Geschichte der Industrialisierung

Um zu verstehen, warum diese Frage weit über Strompreise hinausgeht, lohnt ein Blick zurück. Die Geschichte der Industrialisierung ist auch die Geschichte einer jahrhundertelangen Emanzipation von den Launen der Natur. Wind- und Wassermühlen waren darauf angewiesen, dass Wind und Wasser zur Verfügung standen. Die Dampfmaschine löste Produktion zunehmend von diesen natürlichen Kraftquellen, die Elektrifizierung vollendete den nächsten gewaltigen Schritt. Mit elektrischem Licht war die Fabrik nicht mehr an das Tageslicht gebunden, mit leistungsfähigen Netzen konnte Energie bereitstehen, wenn sie gebraucht wurde. Maschinen liefen in Schichten, Anlagen wurden besser ausgelastet, aus teurem Kapital entstand immer mehr Output. Zwei Jahrhunderte technischer Fortschritt machten Produktion berechenbarer – und damit produktiver.

Die Unternehmerin Andrea Thoma-Böck warnte bereits in Politik-Talkrunden vor dem Niedergang des Mittelstands. © Christoph Hardt/IMAGO

Ausgerechnet für Deutschland war das entscheidend. Dieses Land war nie der billigste Ort zum Produzieren. Hohe Löhne und Lohnnebenkosten, Sozialabgaben, Steuern, Regulierung und hohe Standards mussten durch etwas kompensiert werden: Qualifikation, Technologie, Qualität und eine enorme Produktivität. Ein teurer Standort kann hervorragend funktionieren, wenn seine Mitarbeiter viel leisten und seine noch teureren Maschinen möglichst viele Stunden Wertschöpfung erzeugen. Eine Millionenanlage verbessert ihren Deckungsbeitrag schließlich nicht beim Herumstehen. Je höher ihre produktive Auslastung, desto mehr Output trägt Finanzierung, Abschreibung, Gebäude, Wartung und Personal. Deutschlands industrieller Erfolg beruhte deshalb auch auf einer ziemlich simplen Rechnung: Wenn schon teuer, dann verdammt produktiv.

Vor diesem Hintergrund bekommt die gegenwärtige Debatte über einen flexibleren Stromverbrauch der Industrie eine eigentümliche historische Note. Unternehmen sollen ihre Produktion stärker danach ausrichten, wann Energie reichlich vorhanden und günstig ist. Für manche Prozesse kann das sinnvoll sein. In einer Galvanik stößt die Theorie allerdings ziemlich schnell auf Elektrochemie, Schichtpläne, Arbeitsrecht und Kunden, die eine erstaunlich geringe Bereitschaft zeigen, ihre Liefertermine nach der Wetterlage auszurichten. Man stelle sich vor, der Sonntagsbraten steckt halb gar im Ofen. Nun ist Strom knapp und teuer, also wird abgeschaltet. Weitergegart wird, sobald der Wind wieder auffrischt. Technisch möglich. Aber nicht essbar.

Bei einer Industrieanlage ist der Braten nur etwas teurer. Die Maschine macht während eines Stillstands keine Pause von ihren Kosten. Finanzierung, Abschreibung, Gebäude, Wartung und Teile des Personals laufen weiter; je nach Verfahren kommen Wiederanlauf, Ausschuss, verlorene Produktionszeit oder zusätzlicher technischer Aufwand hinzu. Sinkt die Auslastung, verteilen sich fixe Kosten auf weniger Produkte. Was auf dem Strommarkt als Flexibilität erscheint, kann sich in der Fabrik deshalb als höherer Stückpreis wiederfinden. Natürlich werden Unternehmen Lasten verschieben, Speicher nutzen und Abläufe verändern, wo sich das technisch und wirtschaftlich rechnet – niemand hat ein größeres Interesse an einer niedrigeren Stromrechnung als derjenige, der sie bezahlen muss.

Politische Ziele vs. tatsächliche Folgen

Etwas anderes ist es, fehlende gesicherte Leistung dadurch kompensieren zu wollen, dass Produktion dem Energieangebot folgt. Von der Windmühle führte der Weg über Dampfmaschine, Elektrifizierung und Stromnetz zu einer Industrie, die sich immer weiter von Wind, Wetter und Tageslicht löste. Heute diskutieren wir darüber, wann die Fabrik wieder dem Wind folgen soll.

Für Thoma-Böck steckt darin ein Muster, das weit über das Thema Energie hinausreicht: Politische Vorhaben werden gern nach ihren Zielen beurteilt, Unternehmen erleben dagegen ihre tatsächlichen Folgen. Seit 2018 ist Andrea Thoma-Böck Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu, sie gehört dem Präsidium der IHK Schwaben an und erhielt im Juli 2026 den Bayerischen Verdienstorden. Ende 2023 gründete sie die privat finanzierte und überparteiliche Initiative Zukunft Wirtschaft Deutschland, kurz IZW.

Ihr Anspruch ist kein neuer Forderungskatalog, sondern ein Praxischeck – und die Rolle eines Übersetzers zwischen unternehmerischer Realität, Politik und Öffentlichkeit: Was geschieht mit einer politischen Idee, nachdem sie beschlossen wurde und im Betrieb ankommt? Ist das technisch Machbare auch wirtschaftlich sinnvoll? Welche Wechselwirkungen wurden übersehen? Dabei nimmt Thoma-Böck ausdrücklich die Wirtschaft selbst in die Pflicht. Unternehmer hätten zu lange geschwiegen. Solange die Geschäfte liefen, löste man Probleme im eigenen Haus; Unternehmen schwiegen, Verbände moderierten, Politik vertagte. Das funktionierte erstaunlich lange. Inzwischen wird es lauter.

Wie weit politische Absicht und industrielle Wirklichkeit auseinanderliegen können, erlebt Thoma-Böck bei der europäischen Chemikalienregulierung REACH. Nach rund 15 Jahren steht ihre Branche bei der Regulierung wichtiger, für zahlreiche industrielle Anwendungen unverzichtbarer Beschichtungsverfahren wieder am Ausgangspunkt. Das bisherige Autorisierungssystem ist praktisch überlastet, nun soll eine Restriktion übernehmen – mit vorgeschlagenen Grenzwerten, die nach Einschätzung Thoma-Böcks für Teile der Industrie einem faktischen Verbot gleichkommen. Aus einem Instrument zum Umgang mit Risiken wird damit für sie eine grundsätzliche Frage: Was geschieht, wenn Regulierung so komplex wird, dass das System an seiner eigenen Konstruktion scheitert?

Für ein Industrieland ist das keine Nischenfrage. Die betroffenen Verfahren werden für Bauteile in Maschinen, Fahrzeugen, Energieanlagen, Medizintechnik und verteidigungsrelevanten Anwendungen benötigt. Verschwindet ein Verfahren aus Europa, verschwindet der Bedarf daran nicht automatisch mit. Im Zweifel verschwindet die Wertschöpfung. „Wir regulieren Industrie aus Europa hinaus“, warnt Thoma-Böck. Produziert wird dann andernorts – und ausgerechnet in einer Zeit, in der Europa mehr denn je über Souveränität, Resilienz und strategische Unabhängigkeit spricht, entstehen neue Abhängigkeiten. „Wir reden über Souveränität und untergraben sie gleichzeitig.“

Gerade dieser Fall hat Thoma-Böcks Blick auf Regulierung verändert. Denn hinter dem Begriff „Brüssel“ verbirgt sich ein komplexes Geflecht aus EU-Kommission, europäischer Chemikalienagentur ECHA und ihren wissenschaftlichen Ausschüssen, nationalen Behörden und Ministerien. Sie alle wirken an unterschiedlichen Stellen an Entscheidungsgrundlagen, Bewertungen oder der Umsetzung mit. Jede Institution hat ihre Zuständigkeit, jedes Verfahren seine Begründung. Im Unternehmen treffen die Folgen am selben Werkstor aufeinander.

Wer bereitet Entscheidungen tatsächlich vor?

Für Thoma-Böck ist REACH deshalb inzwischen mehr als Chemikalienrecht. Der Fall ist für sie ein Blick hinter die Kulissen europäischer Regulierung: Wer bereitet Entscheidungen tatsächlich vor? Wie belastbar sind die wissenschaftlichen und sozioökonomischen Annahmen? Wer berücksichtigt die Folgen für Lieferketten, Wertschöpfung, Resilienz und Verteidigungsfähigkeit? Und wer übernimmt am Ende Verantwortung, wenn Anspruch und Wirkung auseinanderfallen?

Auch ihre Bürokratiekritik reicht längst weiter als bis zum nächsten Formular. Für den Staat hat Thoma-Böck ein plastisches Bild gefunden: die „Raupe Nimmersatt“. Die Einnahmen erreichen enorme Größenordnungen, die Staatsquote bewegt sich um die Marke von 50 Prozent – und trotzdem reicht es nie. „Die Raupe Nimmersatt wird niemals satt.“ Für Thoma-Böck ist das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft aus dem Gleichgewicht geraten. „Der Staat muss sich wieder auf seine Kernaufgaben konzentrieren.“

Denn ein Staat, der immer weiter wächst und immer tiefer in unternehmerische Entscheidungen eingreift, muss am Ende von jener Wirtschaft finanziert werden, deren Handlungsspielraum er gleichzeitig beschneidet. Infrastruktur, Bildung, innere und äußere Sicherheit, eine funktionierende Verwaltung und verlässliche Rahmenbedingungen – darin sieht Thoma-Böck die Aufgaben eines handlungsfähigen Staates.

Damit berührt die Debatte etwas Grundsätzliches: das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung. Unternehmerische Freiheit ist für Thoma-Böck dabei kein wirtschaftspolitisches Detail, sondern das Fundament erfolgreichen Unternehmertums. Familienunternehmen investieren eigenes Geld, bauen Hallen, kaufen Maschinen, beschäftigen Menschen und haften für ihre Entscheidungen. Ein großer Teil dieses Vermögens liegt nicht auf einem Konto und wartet darauf, verteilt zu werden; er steht auf Betonfundamenten, beschäftigt Mitarbeiter und macht Geräusche. „Wir reden sehr viel darüber, wie Wohlstand verteilt werden soll“, sagt Thoma-Böck. „Wir müssen dringend wieder darüber reden, wie er vorher erwirtschaftet wird.“

Auch deshalb will die IZW wieder stärker ins Bewusstsein rücken, was Unternehmertum für Wohlstand bedeutet: Wertschöpfung, Verantwortung und persönliches Risiko. Vielleicht lässt sich Marktwirtschaft tatsächlich kaum anschaulicher erklären: Bevor Wohlstand verteilt, besteuert, gefördert oder transformiert werden kann, muss morgens irgendwo ein Werkstor aufgehen. Menschen gehen hinein, Maschinen laufen an, und am Ende muss etwas entstehen, das ein Kunde zu einem Preis kaufen möchte, der höher ist als die Kosten seiner Herstellung.

Deutschlands Wachstumsschwäche lässt sich selbstverständlich nicht allein auf Energiepreise und Regulierung reduzieren. Die Gesellschaft altert, Fachkräfte fehlen, technologische Umbrüche verändern ganze Branchen, geopolitische Risiken wachsen, China und die USA verschärfen den Wettbewerb. Gerade deshalb stellt sich die Frage, warum ein Hochkostenland die von ihm selbst beeinflussbaren Nachteile zusätzlich vergrößern sollte. Denn Unternehmen müssen Deutschland gar nicht spektakulär verlassen, damit industrielle Substanz verloren geht. Deindustrialisierung beginnt nicht zwangsläufig mit einem verriegelten Werkstor und Lastwagen, die Maschinen über die Grenze fahren. Sie kann viel geräuschloser aussehen.

Kapital geht dorthin, wo es Zukunft findet

Die bestehende Anlage wird noch gewartet, die alte Maschine noch einmal repariert. Die Halle bleibt stehen, die Mitarbeiter kommen morgens zur Arbeit, äußerlich sieht alles aus wie zuvor. Nur die nächste Maschine steht irgendwann nicht mehr daneben. Die neue Produktionslinie entsteht in den USA, Osteuropa oder Asien, später vielleicht das nächste Werk. Ein Unternehmen, das heute noch produziert, kann seine Zukunft längst verloren haben, ohne dass es jemand auf den ersten Blick erkennt. Dafür braucht es weder Protest noch Pathos. Es genügt eine Investitionsrechnung. Excel kennt keinen Patriotismus.

Damit führt der Weg zurück zu Andrea Thoma-Böcks Satz vom Anfang. Kapital geht dorthin, wo es Zukunft findet. Die eigentliche Standortfrage lautet deshalb nicht, ob deutsche Familienunternehmer ihre Heimat lieben. Viele ihrer Betriebe haben Krisen, Kriege und Generationenwechsel am selben Ort überstanden. Entscheidend ist etwas viel Prosaischeres: Würden sie dort heute noch einmal investieren? Ist Energie dauerhaft kalkulierbar, bleiben Regulierung und Genehmigungen beherrschbar, lässt man ihnen genügend Handlungsspielraum, um für die Entscheidungen, für die sie haften, auch selbst verantwortlich zu sein?

Wenn Unternehmer anfangen, sich diese Fragen bei jeder größeren Investition zu stellen, sind die „gepackten Koffer“ mehr als eine Metapher. Vertrauen in einen Standort lässt sich weder verordnen noch herbeisubventionieren. Es wächst aus Verlässlichkeit, wirtschaftlicher Vernunft und der Erfahrung, dass sich Leistung und Risiko noch lohnen. Unternehmen müssen ihre Koffer deshalb vielleicht gar nicht packen. Es reicht, wenn sie irgendwann aufhören, sie auszupacken.

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