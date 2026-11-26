Jürgen Drews lebt mit Polyneuropathie, im Juli kam er mit Gehhilfe zum Konzert. Jetzt erzählt seine Tochter Joelina von guten und schlechten Tagen und warum die Familie ihn nicht in ein Heim geben würde.

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Er war der „König von Mallorca“, heute ist es ruhig geworden um Jürgen Drews. Wie es dem 81-jährigen Schlagerstar mit seiner Nervenkrankheit geht, hat jetzt seine Tochter Joelina Drews erzählt.



2021 machte Jürgen Drews öffentlich, dass er an Polyneuropathie erkrankt ist, einer Nervenkrankheit mit Taubheitsgefühlen, Muskelkrämpfen und stechenden Schmerzen.



Je nach Ursache und Ausprägung sind die Beschwerden unterschiedlich. Viele Formen sind nicht heilbar.

Jürgen Drews und die Polyneuropathie: Was bisher bekannt ist

2022 kündigte Drews, der mit Songs wie „Ein Bett im Kornfeld“ bekannt wurde und seine musikalische Laufbahn in den frühen 1970er-Jahren bei den Les Humphries Singers startete, aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug von der Bühne an.



Im Januar 2023 verabschiedete er sich mit einem letzten großen Auftritt. Im Juli 2026 zeigte er sich bei „Klassik am Odeonsplatz“ in München erstmals öffentlich mit einer Gehhilfe.

Sänger Jürgen Drews mit seiner Tochter Joelina Drews 2024 gemeinsam auf der Bühne © Carsten Koall

Auf die Gehhilfe angesprochen, sagte er der Abendzeitung: „Ich gehe schon noch ganz normal.“ Er erklärte, dass er den Rollator vorsichtshalber mitgenommen habe, weil er nicht gewusst habe, ob er an diesem Abend stehen müsse.

Joelina Drews: „An schlechten Tagen schläft er viel“

Ihr Vater habe sich inzwischen damit abgefunden, „dass er älter wird“, sagt die 31-jährige Joelina Drews jetzt im Magazin Freizeit Monat. „Er beklagt sich zwar, aber was soll man machen?“

Es gebe gute und schlechte Tage, und an den schlechten schlafe er viel. Der Sänger, der im kommenden Frühjahr 82 Jahre alt wird, habe nun „endlich das Privileg, sich auszuruhen“. Dazu gehören gemeinsame Spaziergänge, gelegentlich begleitet er seine Tochter auch zu ihren Auftritten.

Zustimmung wird geprüft...

Ein Pflegeheim ist für die Familie keine Option: „Um Gottes willen, so weit möchte ich gar nicht denken“, sagt Joelina Drews. „Wir würden ihn nicht in ein Heim geben, sondern uns zu Hause um ihn kümmern.“

Pflege zu Hause in Deutschland

Falls nötig, könne man sich zusätzliche Hilfe ins Haus holen. Aktuell sei ihr Vater noch fit für sein Alter. Seit Sommer 2024 lebt Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona in München. Das Paar zog damals aus dem Münsterland in die Nähe von Tochter Joelina und deren Partner Adrian.

Die Familie wolle ihm die Zeit „so schön wie möglich“ machen, sagt die Tochter, die ebenfalls als Sängerin tätig ist und 2011 ihre erste Single auf den Markt brachte. Sie habe in den letzten 30 Jahren selten gemeinsame Momente mit ihrem Vater gehabt, weil er beruflich viel unterwegs war. Das Thema Tod besprechen beide bewusst nicht: „Wir verdrängen das beide.“

Wie bei den Drews wird auch in den meisten deutschen Familien zu Hause gepflegt. Von knapp 5,7 Millionen Pflegebedürftigen (Stand Ende 2023) werden rund 86 Prozent zu Hause versorgt.

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