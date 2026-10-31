„Sie tun es, um sich cool zu fühlen“: So erleben Jugendliche Gewalt in Berlin

Jugendgangs, Messerattacken und immer jüngere Täter. Doch wie sieht der Alltag zwischen dem Alexanderplatz und überlasteten Jugendeinrichtungen am Stadtrand wirklich aus?

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Jugendliche erzählen von Gewalt an ihren Schulen und die Sorge, alleine an Orten wie dem Alexanderplatz zu sein.

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Das Thema Jugendkriminalität beherrscht die Schlagzeilen der Hauptstadt. Zwischen dem Alexanderplatz, den Kiez-Treffpunkten in Kreuzberg und den überlasteten Jugendeinrichtungen am Stadtrand haben wir nachgefragt – bei Jugendlichen, Passanten und Sozialarbeitern.