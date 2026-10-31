Jugendkriminalität

„Sie tun es, um sich cool zu fühlen“: So erleben Jugendliche Gewalt in Berlin

Jugendgangs, Messerattacken und immer jüngere Täter. Doch wie sieht der Alltag zwischen dem Alexanderplatz und überlasteten Jugendeinrichtungen am Stadtrand wirklich aus?

Foto von Autor/Autorin: Annamarie Heller
Annamarie Heller
5 Min
Jugendliche erzählen von Gewalt an ihren Schulen und die Sorge, alleine an Orten wie dem Alexanderplatz zu sein.

Jugendliche erzählen von Gewalt an ihren Schulen und die Sorge, alleine an Orten wie dem Alexanderplatz zu sein.

© Markus Wächter/Berliner Zeitung

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Das Thema Jugendkriminalität beherrscht die Schlagzeilen der Hauptstadt. Zwischen dem Alexanderplatz, den Kiez-Treffpunkten in Kreuzberg und den überlasteten Jugendeinrichtungen am Stadtrand haben wir nachgefragt – bei Jugendlichen, Passanten und Sozialarbeitern.

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