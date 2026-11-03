Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind Benzin und Diesel in Deutschland massiv teurer geworden. Daran hat auch der Tankrabatt wenig geändert. Ein Liter Super E10 kostete im Oktober bundesweit im Schnitt 2,114 Euro, obwohl zum Monatsbeginn die Energiesteuer gesenkt wurde. Diesel liegt inzwischen mehr als 20 Cent über Super E10, bei 2,289 Euro je Liter.



Ob es billiger wird, hängt in den kommenden Tagen weniger an Berlin als an Washington. US-Vertreter und Verbündete sagen seit einer Woche, Präsident Donald Trump würden nach den Midterms Optionen für neue Angriffe auf Iran vorgelegt. Trump selbst hat erklärt, er werde vor dem 3. November nicht angreifen. Diese Frist endet heute.