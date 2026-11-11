Wirtschaftsweise heben Wachstumsprognose deutlich an

Die Wirtschaftsweisen rechnen für dieses Jahr mit einem spürbaren Anstieg der deutschen Wirtschaftsleistung. Die Experten korrigieren ihre Prognose vom Frühjahr deutlich nach oben.

Der Sachverständigenrat Wirtschaft rechnet in seinem am Mittwoch vorgelegten Jahresgutachten für das laufende Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 Prozent. Es wäre das erste deutliche Wachstum seit 2022. Für das kommende Jahr erwartet das Gremium ein Plus von 1,0 Prozent. Im Frühjahr hatten die Fachleute für dieses Jahr noch mit lediglich 0,5 Prozent gerechnet.

Die Wirtschaft habe sich vom durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisschock schneller erholt als erwartet, heißt es in dem Gutachten. Vor allem der Export entwickle sich besser als angenommen. Zudem stützten steigende staatliche Ausgaben für Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung das Wachstum. Die Verbraucherpreisinflation werde in diesem Jahr voraussichtlich bei 2,8 Prozent und im kommenden Jahr bei 3,3 Prozent liegen.

Warnung vor Finanzlücke

Deutliche Worte findet der Rat zur Haushaltslage. „Im Bundeshaushalt werden auf längere Sicht die zu erwartenden Einnahmen nicht ausreichen, um die geplanten Ausgaben zu decken“, heißt es im Gutachten. Die Nettokreditaufnahme werde bis 2030 vor allem wegen steigender Verteidigungsausgaben deutlich zunehmen. Bis 2040 könnte die Finanzlücke zwischen 2,7 und 4,8 Prozent des BIP betragen – gemessen am BIP des Vorjahres entspricht das rund 120 bis 215 Milliarden Euro.

Die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer sprach von einer Aufgabe „historischen Ausmaßes“. Die Politik werde um harte Entscheidungen nicht herumkommen. Die Haushaltskonsolidierung erfordere ein Bündel an Maßnahmen, darunter den Abbau umweltschädlicher Steuervergünstigungen wie beim Diesel sowie eine Rücknahme der Ausweitung der Mütterrente. Mittelfristig könnten auch Steuererhöhungen – etwa bei der Mehrwertsteuer – erforderlich werden. Ratsmitglied Veronika Grimm vertritt in diesem Punkt eine abweichende Position.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte bei der Übergabe des Gutachtens, die Botschaft zu stabilen Staatsfinanzen sei angekommen. Deutschland sei das einzige G7-Land mit Triple-A-Rating. „Ich will, dass das so bleibt.“ (mit AFP, dpa)

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