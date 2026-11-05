„Wismutweiber“ stellen klar: Bergbau war nicht nur Männersache!

Doch hieß es im Sozialismus: „Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Eine Pirnaer Bilderschau erzählt von Frauen im Kumpel-Metier.

Wismut? Für Leute, die noch nie was vom Uran-Bergbau in Sachsen und Thüringen bis zum End der DDR gehört haben, blieb sicher dies vom Chemieunterricht hängen: Wismut, chemisches Element mit dem Symbol Bi und der Ordnungszahl 83 in Mendelejews Periodensystem. Dafür ein Pisa-Bienchen!

Im deutschen Osten agierte seit dem Nachkriegsjahr 1947 die sowjetisch-deutsche SDAG WISMUT. Der Name „Wismut“ war Tarnung für Uran, für die ausgeprägte Vorsicht der Sowjets. Der Westen durfte nicht erfahren, welche Mengen die UdSSR da abbaute. Uran aus dem westlichen Erzgebirge um Aue, Schlema, Schneeberg, Johanngeorgenstadt und dem ostthüringischen Ronneburg hatte strategischen Wert für die sowjetische Rüstungsindustrie. Demzufolge waren jegliche Informationen zur Wismut top Secret.

Die Wismut, ein „Staat im Staate“

Die ergiebigsten Zechen, die Abraumhalden und Schlammbecken, wo das radioaktive Wasser der Erzwäsche deponiert wurde, waren als militärische Sperrgebiete abgeriegelt und streng bewacht. Das sowjetisch-deutsche Bergbauunternehmen war nicht nur ein fast allmächtiger Staat im Staate DDR. Es hatte in den Regionen der alten Silbererz-Schächte des Erzgebirges ein zweites großes „Berggeschrey“- wie schon einmal anno 1491 - ausgelöst. Miriquidi (Dunkelwald) - so nennt die frühmittelalterliche Historiografie auf Latein das Erzgebirge und Teile des Böhmerwaldes.

Ernst Hecker: „Fördermaschinistin Gertrud Georgie“, 1964, Öl auf Hartfaser © Galerie Schöne Höhe

Unter diesen schwarzen Wäldern und rauen Bergen wurde einst emsig nach Silbererz geschürft. Hier ertönte bereits im Jahr vor der Entdeckung Amerikas 1492 der Lockruf des Silbers. Die Forschung vergleicht es mit dem Klondike-(Gold)-Fieber in Alaska um 1870: Und Geschichte wiederholte sich: Die Wismut machte die DDR zum viertgrößten Uranproduzenten der Welt. Zwischen 1946 und 1990 förderte das Unternehmen rund 231.000 Tonnen Yellow Check für die Atommacht UdSSR und prägte damit über Jahrzehnte die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung ganzer Regionen in Sachsen und Thüringen.

Schatzsucher aus allen Richtungen der Windrose wurden von den Befreiern und ihren deutschen Funktionären angeworben. Es gab für damalige Verhältnisse und im Vergleich mit den sonstigen ärmlichen Entlohnungen im Nachkriegs-Osten fetten Lohn und jede Menge akzisefreien Branntwein (genannt „Kumpeltod“). Bald auch eigene mit begehrten Waren (Südfrüchte) gefüllte Läden, eigene Krankenhäuser und Urlaubsdomizile.

Kunst-Mäzen mit vielen Tabus

Die Geschichte ist jedoch nicht allein die der Bergmänner. Zehn Prozent der Wismut-Beschäftigten waren Frauen: Hauerinnen in den ersten Jahren, später Maschinistinnen, Laborantinnen oder Vermessungstechnikerinnen, die sogenannten Markscheiderinnen, Sortierinnen und Erzwäscherinnen. Gute Arbeitsschutzkleidung/Atem-Masken waren in der Pionierzeit des Unternehmens noch Mangelware oder aber den unter Akkord stehenden Malochern lästig. Doch die unsichtbare radioaktive Radonausgasung /Verstrahlung, der Steinstaub vom anfänglichen Trockenbohren, die Gelenke malträtierenden Presslufthämmer verlangten ihren Tribut.

Gerade die Sterberate unter den Erzwäscherinnen war in den ersten Jahrzehnten extrem hoch. Aber mehr noch tabuisiert als die Lungenerkrankungen der Männer im Metier. Die Statistik zählt bis 1990 an die 10.000 Sterbefälle. Über ein halbe Million Menschen, davon zehn Prozent Frauen, arbeiteten von 1946 bis 1990 im Uran-Abbau. Die Bilanz straft alle Heldenbilder und auch die malerische Würdigung weiblicher Schönheit und Power Lügen

Ernst Hecker: „Fördermaschinistin Gertrud Georgie", 1964, Öl auf Hartfaser © Galerie Schöne Höhe

Paradoxerweise war die Wismut ein großzügiger Kunstmäzen. 4200 Auftragswerke finden sich in einem Chemnitzer Depot. Neunzig Gemälde und Radierungen aus diesem riesigen Fundus der Wismut sind jetzt in der Pirnaer Kunstvereins-Galerie „Schöne Höhe“ zu sehen, vor allem Darstellungen von Arbeiterinnen, flankiert von männlichen Porträts und Arbeits-Szenen.

Die Galeristin Sylvia Heilmann ließ die Wände schwarz streichen. Man wähnt sich wie unter Tage, hält Zwiesprache mit der Maschinistin Charlotte Lugar und Eva Schulze-Knabes herbem Selbstporträt in Hauerinnen-Kluft: WISMUTWEIBER zwischen Granit-Gneis-, auch Schiefer- Stollen und zunehmend modernerer Technik, aber auch zwischen Alltag, Rollenbildern und gesellschaftlichem Wandel.

Bergfrauen zwischen Bergmännern

In Bilderrahmen Bergfrauen zwischen Bergmännern. Alle gut ernährt. Es gab Kantinen, die für jede Schicht kräftige Mahlzeiten bereithielten, ganz nach dem der christlichen Seefahrt verwandten Motto: „Wie die Verpflegung, so die Bewegung.“ Die Sowjet-Chefs hatten 1948 den Akkord eingeführt. Als leuchtendes Vorbild für Normübererfüllung beim Vortrieb war der Hauer-Super-Aktivist Adolf Hennecke.

Aber Akkord führt zur Erschöpfung. Zu sehen ist das im Gemälde „Schichtbus“ von Lutz R. Ketscher: Bergleute noch halb im Schlaf frühmorgens um Fünf. Draußen die Straßen, die Zechen-Silhouette der Fördertürme. Drinnen im Bus Zigarettenqualm, das war damals erlaubt. Fast versteckt eine Frau in blauer Montur, Madonnenaugen. Aber sie ist nicht die Heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, auch keine Heldin der sozialistischen Arbeit. Sie ist einfach nur so müde.

Das Auftragswesen der Wismut wünschte von den Malern lieber andere Anblicke: Vitale Frauen, hübsche Gefährtinnen, Mütter, Geliebte und keine Amazonen mit Presslufthammer. Wie Ernst Heckers zweites „Bildnis der Fördermaschinistin Gertrud Georgie“ von 1964. Sie hat nun ihre beste Bluse an , das Haar sorgsam aufgesteckt. Eine würdige Wismut-Frau abseits vom Lärm ihrer Maschine und der unförmigen Arbeitskluft.

Eine historische Erzwäscherin

Schon der Renaissancemaler Hans Hesse hatte anno 1520/22 den weltberühmten „Annaberger Bergaltar“ in der reformierten St. Annenkirche der Bergstadt im Auftrag der Knappschaft auch mit einer anmutigen Erzwäscherin versehen. Der Altar gilt als Leitsymbol der Silber-Abbau-Geschichte in der 2019 zum Unesco-Weltkulturerbe gekürten Montan-Region beiderseits der Grenze zwischen Sachsen und Böhmen. Und auch als Zeugnis dieser Zeit, in der die Grubenbesitzer und der sächsische Fürstenhof zu Dresden – wohin das zu Münzen geprägte Edelmetall in Planwagen rumpelte. Die Herrschenden wurden immer reicher, die Bergleute indes fristeten ihr Leben mit Mühe.

Szene-Detail des Erz-Auswaschens aus dem weltberühmten „Annaberger Bergaltar“ des Malers Hans Hesse, um 1520/22, rechts eine Erzwäscherin. Das Motiv fand inzwischen Eingang in die internationale feministische Literatur © St.Annen

Die historische Erzwäscherin trägt keine schützende Bleischürze wie es 420 Jahre später der Fall war. Aber die „Pechblende“, wie der Mineraloge und Arzt Agricola jenes unerforschte, damals ignorierte Gestein 1556 in der Schrift „De re metallica“ nannte, war den Bergleuten unheimlich. Denn etliche wurden rätselhaft lungenkrank.

Als die todbringende Radonausgasung des Urangesteins sowie des Quarzstaubs beim Trockenbohren in den 1950er-Jahren ruchbar wurde, ergriffen die sowjetischen Betreiber wirksamere Schutzmaßnahmen. Doch für zahllose Kumpel und Kumpelinen war das zu spät. Die Kehrseite des Uranbergbaus mit ihren „Sonnensuchern“, denen der Bergmann und Schriftsteller Werner Bräunig in seinem zur DDR-Zeit verbotenen Roman „Rummelplatz“ (2007 postum erschienen) ein Denkmal setzt, ist eine lange tabuisierte Wahrheit. Und in der Bildkunst der DDR scheint sie auch nur vage auf. Dafür würdigt die Pirnaer Schau nun die Frauen in den Uranbergen.

„WISMUTWEIBER“ , Galerie „Schöne Höhe“, Pirna, Burglehnstraße 13, bis 28. Februar 2027 , Fr- So 15-18 Uhr.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema