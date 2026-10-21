Zuckerbrot oder Peitsche: Wie weit geht Trump, um Selenskyj zum Deal zu zwingen?

Die amerikanischen Friedensbemühungen werden kurz vor den Zwischenwahlen wieder dynamischer. Am Dienstag noch umarmte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff in Oslo den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, am Mittwochmorgen landete er bereits in St. Petersburg. Der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew empfing ihn auf dem Flughafen Pulkowo, wie russische Staatsmedien meldeten.

Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow bestätigte, dass der Kremlchef Witkoff im Konstantinpalast empfange und der Termin bereits vor Tagen vereinbart worden sei. Hauptthema sei eine Friedenslösung im nun schon über viereinhalb Jahre andauernden Ukraine-Krieg. Allzu große Erwartungen dämpfte Uschakow jedoch. Die russische Seite wisse nicht, ob es heute eine Einigung geben werde, die Gespräche über den Ukraine-Konflikt seien aber der Kern der Kontakte.

Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, ebenfalls in die Verhandlungen eingebunden, soll laut einem US-Regierungsvertreter per Video zugeschaltet werden. Nach Angaben der Moscow Times habe er die Reise nach Russland wegen einer Grippe nicht antreten können.

„Bedeutende Fortschritte“ in Oslo

Was genau Witkoff im Gepäck hat, ist unklar. Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre sagte nach dem Treffen in Oslo, Trumps Vertrauter wolle den Russen jene Vorschläge präsentieren, „die europäische und amerikanische Kollegen erarbeitet haben“. Dies könne „möglicherweise den Weg für ein Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs ebnen“. Laut dem amerikanischen Portal Axios solle Witkoff Putin einen aktualisierten Plan zur Beendigung des Krieges übergeben, Politico zufolge wolle er ihm zudem direkte Gespräche mit Trump und Selenskyj anbieten.

Ein US-Regierungsvertreter sprach von „sehr produktiven und konstruktiven Diskussionen“ in Oslo. „Die Ukraine brachte neue Ideen und Vorschläge ein, die ausführlich diskutiert wurden.“ Es seien „bedeutende Fortschritte“ erzielt worden. Finnlands Präsident Alexander Stubb sprach von einem „guten Tag für den Frieden“. US-Außenminister Marco Rubio nannte das Treffen ebenfalls positiv, es habe nichts Unerwartetes oder Überraschendes gegeben.

Selenskyj selbst sagte, er habe über „Artikel-5-ähnliche“ Sicherheitsgarantien gesprochen, angelehnt an die Beistandsklausel der Nato. Er hoffe, dass Witkoff die Vorschläge der Ukraine und Europas nach Russland bringe und man dann zu einem Dreiertreffen der Staatschefs übergehe, „um die Fragen zu klären, die nur die Staatschefs klären können“.

Trump: „Sie müssen nicht im selben Raum sein“

Doch ausgerechnet Trump stellte diese Idee kurz darauf infrage. Auf ein mögliches Dreiertreffen zwischen Selenskyj, Putin und seiner Wenigkeit angesprochen, sagte er in Washington: „Sie müssen nicht im selben Raum sein. Ich kann es wohl auch anders machen. Es ist schwer für sie, im selben Raum zu sein. Mir ist egal, wie es gemacht wird.“

Zustimmung wird geprüft...

Zugleich erhöhte der US-Präsident den Druck auf Kiew. „Wir wollen, dass Selenskyj einen Deal macht“, sagte er im Oval Office. „Wir haben der Ukraine viel gegeben. Zurückbekommen haben wir absolut nichts – außer Leid, Tod und enormen finanziellen Verlusten.“ Ohne Einigung werde es „sehr schlecht ausgehen“.

Putin wiederum weicht einem Treffen mit Selenskyj seit langem aus. Stattdessen strebe der russische Präsident Berichten zufolge eine Begegnung mit Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Apec-Gipfels Mitte November in Shenzhen an – ohne die Ukraine oder Europäer am Tisch. Trump zeigte sich dem offen gegenüber. Selenskyj stellte hingegen klar, Gespräche über die Zukunft seines Landes seien „nur akzeptabel, wenn wir am Verhandlungstisch sitzen“. Außenminister Andrij Sybiha warnte, ein solches Dreiertreffen würde Putin lediglich „ermutigen, diesen Krieg fortzusetzen“.

Zuckerbrot und Peitsche

Die jüngste amerikanische Friedensmission findet vor dem Hintergrund stark angespannter Beziehungen zwischen Kiew und Washington statt. Trump hatte geplante Sanktionen gegen Russland ausgesetzt und stattdessen ein Abkommen über Diesellieferungen mit Moskau geschlossen. Das Weiße Haus hoffe nun, dass Putin nach diesen Gesten mehr Kompromissbereitschaft zeige.

Die ukrainische Führung wiederum warf den USA vor, Geheimdienstinformationen zurückzuhalten, die Lieferung von – teils von Verbündeten bezahlten – Patriot-Raketen zu verzögern und Starlink sowie Starshield zu drosseln. Washington bestreitet das. Kushner habe in Oslo zudem erneut Trumps Forderung bekräftigt, die Ukraine solle ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien einstellen, berichtet Axios unter Berufung auf eine informierte Quelle. Immerhin: Selenskyj bedankte sich in Oslo dafür, dass die USA wieder Frühwarnungen vor russischen Angriffen teilten. „Wir sind dankbar dafür, dass die Geheimdienstarbeit funktioniert.“

Verhandlungen im Konstantinpalast: Wladimir Putin (l.) und sein Berater Juri Uschakow (3.v.l.) mit US-Sondergesandtem Steve Witkoff (2.v.r.) und Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew (r.) © Kristina Solovyova/imago

In ukrainischen Medien zeigt man sich skeptisch. Trump habe gegenüber dem Kreml kaum starke Hebel, die nicht in eine nukleare Eskalation führen würden, dafür aber großes Interesse an wirtschaftlicher Kooperation mit Russland, heißt es in einer Analyse. Gegenüber der Ukraine verfüge der US-Präsident dagegen über beides: die „Peitsche“ in Form von Geheimdienstdaten, Waffen und Starlink, und das „Zuckerbrot“ aus Sicherheitsgarantien und Wiederaufbaugeldern.

Schon der nach dem Gipfel von Anchorage ausgehandelte und im vergangenen November veröffentlichte „Trump-Plan“, der unter anderem den Abzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass vorsah, sei an Selenskyjs Nein gescheitert – auch weil Trump die Peitsche wegen Widerstands in der eigenen Partei nicht eingesetzt habe. Ob die alten Bedingungen weiter gelten oder angepasst wurden, sei offen. Dass Selenskyj und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas den USA vorwerfen, die Ukraine zur „Kapitulation“ zu zwingen, spreche jedoch dafür, dass das Angebot der ukrainischen Seite weiterhin nicht gefalle.

Selenskyjs Wette auf die Midterms

Entscheidend sind deshalb zwei Fragen. Lässt sich Selenskyj doch auf die Formel „Garantien und Wirtschaftshilfe gegen Zugeständnisse“ ein? Und falls nicht – greift Trump zur Peitsche? Anzeichen für einen Kurswechsel in Kiew gibt es bislang nicht. Die ukrainische Führung setzt offenbar darauf, dass Trump bei den Zwischenwahlen Anfang November Federn lässt und danach anderes zu tun hat, als Druck auf die Ukraine auszuüben.

Ob diese Rechnung aufgeht, ist fraglich. Die Luftabwehr der Ukraine leidet unter akutem Munitionsmangel, Russland setzt neuartige Düsendrohnen ein, die Schäden an der Wirtschaft sind gewaltig, und vor dem Winter herrscht in der ukrainischen Bevölkerung eine düstere Stimmung.

Hinzu kommen Zweifel an der Verlässlichkeit europäischer Ukraine-Hilfen angesichts innenpolitischer Krisen und möglicher Regierungswechsel in wichtigen EU-Hauptstädten. Dem stehen eine verlangsamte russische Offensive und ukrainische Vorstöße an einzelnen Frontabschnitten gegenüber. In der Ukraine werden die Stimmen lauter, die zumindest Teile des Trump-Plans für annehmbar halten, weil ein langer Krieg das kriegsgebeutelte Land endgültig ausbluten lasse und am Ende zu noch schlechteren Bedingungen führe.

Nach seinen Gesprächen in Russland soll Witkoff nach Oslo zurückkehren, um die Europäer zu unterrichten.

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