Witkoff: Putin stimmt Beteiligung Europas an Ukraine-Gesprächen zu – Debatte über Vertreter

Witkoff zufolge sollen europäische Vertreter an der nächsten Runde der Ukraine-Friedensgespräche teilnehmen. Wer Europa dabei vertreten könnte, sorgt in der EU für Diskussionen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff (r) und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Trump (l), sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Europäer sollen an der nächsten Runde der Ukraine-Friedensgespräche teilnehmen. Das erklärte der US-Sondergesandte Steve Witkoff im russischen Staatsfernsehen, wie Reuters berichtet. Zuvor hatten er und der US-Sondergesandte Jared Kushner den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen.



„Die Europäer werden beim nächsten Treffen dabei sein, was wir als einen sehr wichtigen Moment betrachten, denn sie sind unsere Partner und es ist uns wichtig, dass sie teilnehmen“, sagte er Reuters zufolge.

Putin erklärte, Russland sei immer offen für einen Dialog mit Europa gewesen. „Sie waren es, die den Dialog mit der Russischen Föderation abgebrochen haben“, sagte er demnach. Kreml-Berater Juri Uschakow bestätigte die Teilnahme der Europäer laut dem Bericht nach den Gesprächen nicht ausdrücklich.

Europäer bislang nur am Rande beteiligt

Bei den zweitägigen, von den USA vermittelten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch waren europäische Vertreter nicht unmittelbar an den Verhandlungen beteiligt. Mehrere europäische Sicherheitsberater nahmen lediglich am Rande teil, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Aussicht, dass Europa künftig direkt an den Verhandlungen teilnehmen soll. Bei einem Treffen mit Witkoff und Kushner in Dublin sagte er, die Europäer sollten nicht nur am Rande dabei sein, sondern als Teil des Verhandlungsteams eine eigene Stimme erhalten, wie AP berichtete.

Uneinigkeit über Europas Verhandlungsführung

Die USA und die Ukraine wünschen sich AP zufolge, dass die Europäer einen gemeinsamen Vertreter für die Verhandlungen mit Moskau benennen. Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verwies laut AP darauf, dass Europa zunächst einen Repräsentanten bestimmen müsse.

Die Frage nach einem gemeinsamen Verhandlungsführer sorgt auch innerhalb Europas für Diskussionen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drängte nach Angaben der dpa auf eine verbindliche Entscheidung darüber, wer die EU mit welchem Mandat bei Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertreten soll.

Meloni und Luxemburgs Regierungschef Luc Frieden zeigten sich demnach offen dafür, dass EU-Ratspräsident António Costa diese Aufgabe übernimmt. Allerdings gehören auch Länder außerhalb der EU, insbesondere Großbritannien, zu den europäischen Partnern. Sie wollen sich möglicherweise nicht von einem EU-Vertreter repräsentieren lassen.

Deutschland und Frankreich zeigten sich bislang zurückhaltend gegenüber einer Festlegung, die ihre unmittelbare Beteiligung an den Verhandlungen einschränken könnte, berichtete die dpa. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte demnach in Dublin: „Es kommt jetzt hier nicht auf Personen an, sondern es kommt darauf an, dass Putin bereit ist, Gespräche zu führen.“

EU-Ratspräsident Costa sprach sich laut dpa dafür aus, vorerst in unterschiedlichen Formaten weiterzuarbeiten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien könnten demnach als sogenannte E3-Staaten mit Unterstützung von Vertretern der EU und der Nato die Federführung bei den Kontakten zu den US-Unterhändlern behalten. Je nach Thema sollten weitere Akteure hinzukommen. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema