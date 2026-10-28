Wo früher Jets abhoben, gibt es jetzt Glühwein: Weihnachtsmarkt am Flughafen Tegel – Eintritt frei

Hauptgebäude und Tower des früheren Flughafens Tegel: Der Wintermarkt findet an der alten Frachtkantine auf der Westseite des Geländes statt. (Archivbild)

Sechs Jahre nach dem letzten Linienflug gibt es am Flughafen Tegel wieder einen Grund, warm eingepackt aufs Vorfeld zu schauen. Am ersten Adventswochenende lädt die Frachtkante zum Wintermarkt, mit Glühwein und Blick auf das leere Rollfeld.



Veranstalter ist der Berliner Verein khisdapaze, der den Kulturort an der alten Frachtkantine seit diesem Frühjahr betreibt. Zuerst hatte t-online über den Termin berichtet.

Wintermarkt Tegel: Öffnungszeiten am 28. und 29. November

Geöffnet ist am Sonnabend, 28. November, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 14 bis 20 Uhr. Das geht aus der Programmseite der Frachtkante hervor.



Eintritt kostet der Markt nichts, der Verein setzt auf Spenden. Geld braucht man nur an den Ständen.

Glühwein, Livemusik und „Quatschprogramm“

Neben Glühwein gibt es alkoholfreie Heißgetränke, Essen und Stände mit Geschenken. Auf der Bühne spielt Livemusik.



Dazu kündigt der Verein ein bisschen „Quatschprogramm“ an. Was genau damit gemeint ist, verrät er bislang nicht.



Wer hingeht, sollte sich warm anziehen. Die Frachtkante wird bisher vor allem unter freiem Himmel bespielt, Veranstaltungen finden laut Betreiber auch bei Regen statt.

Stand anmelden: Frist endet am Sonnabend

Wer selbst verkaufen will, hat nur noch bis zum 31. Oktober Zeit. Die Bewerbung läuft über ein Online-Formular des Vereins.



Gesucht werden Händler, Hobbykünstler und Initiativen mit einem guten Zweck. Der Verein spricht ausdrücklich auch Leute an, die hobbymäßig stricken oder selbst getöpferte Keramik verkaufen wollen.

Was ist die Frachtkante am Flughafen Tegel?

Die Frachtkante liegt auf der Westseite des früheren Flughafens, in der alten Frachtkantine. Das orangefarbene Gebäude gehört zur Modellfläche TXL, einem vom Senat geförderten Kulturprojekt.



Nach einer Ausschreibung 2025 bekam khisdapaze den Zuschlag für den Betrieb. Seit April 2026 laufen dort regelmäßig Clubnächte, Konzerte, Lesungen und Flohmärkte.



Ganz neu ist die Kantine als Partyort nicht. Bereits 2023 eröffnete dort das Kollektiv Turbulence TXL einen Club.

Erster Wintermarkt in Tegel lief schon 2025

Den Wintermarkt gab es zum ersten Mal Ende November 2025. Schon damals warb Visit Berlin mit Glühwein vor der Kulisse des Flughafens aus den 70er-Jahren.



Zum Vergleich: Die großen Märkte in Mitte locken mit Riesenrad und Rummel. In Tegel bekommt man dafür etwas, das kein anderer Berliner Weihnachtsmarkt bieten kann, nämlich eine Landebahn ohne Flugzeuge.

Anfahrt zur Frachtkante: Bus 109 bis Urban Tech Republic

Am besten fährt man mit dem Bus 109 bis zur Haltestelle Urban Tech Republic. Umsteigen kann man zum Beispiel am U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz (U7).



Das Gelände liegt hinter einer Schranke neben der Freiwilligen Feuerwehr Charlottenburg-Nord. Von der Haltestelle geht man zu Fuß durch die Schranke bis zum Markt.



Mit dem Auto wird es schwierig. Vor der Schranke gibt es nur wenige Parkplätze, darunter Behindertenparkplätze, deshalb rät der Verein zu Bus und Bahn.

Barrierefrei: Was Besucher wissen sollten

Das Gelände ist nach Angaben des Betreibers weitgehend barrierefrei, viele Wege sind asphaltiert oder über Rampen erreichbar. Vor Ort gibt es zwei barrierefreie Toiletten, Assistenzhunde sind willkommen.

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