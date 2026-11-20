Zielmarkierungen statt Stroboskop: Die Münchner Rüstungsfirma Helsing hat im Berliner Kraftwerk ihre Kriegs-KI vorgestellt. Der Betreiber spricht nun von einem „schwerwiegenden Fehler“.

Wo sonst bis in den Morgen zu Techno getanzt wird, standen am 11. November Uniformierte an Kommandoständen. Auf Leinwänden leuchteten Zielmarkierungen, an die Wand war der Schriftzug „Military AI“ projiziert.



Im Kraftwerk an der Köpenicker Straße in Mitte stellte das Münchner Rüstungsunternehmen Helsing seine neue KI-Plattform „Clarity“ vor. Die Software soll im Krieg gegnerische Ziele erkennen. Jetzt entschuldigen sich die Betreiber des Kraftwerks. Die Buchung anzunehmen, sei „ein schwerwiegender Fehler“ gewesen, erklärten sie auf Instagram. „Ein Rüstungsunternehmen hätte niemals die Möglichkeit erhalten dürfen, eine Veranstaltung im Kraftwerk abzuhalten. Dies darf sich niemals wiederholen.“

Kommandozentrale im Technotempel

Zur Präsentation kamen nur geladene Gäste, darunter nach Medienberichten Angehörige der Bundeswehr. Auf sie zielte die Veranstaltung laut dem Musikmagazin CDM vor allem: Helsing stellt „Clarity“ als europäische Alternative zum US-Konzern Palantir dar.



Die Halle war als militärisches Lagezentrum inszeniert. Auf Bildschirmen liefen Landkarten und Einschläge, ausgestellt war unter anderem die Abfangrakete AD-2 Ambush. Vor dem Gebäude sicherten nach Medienberichten Wachleute in Schutzwesten und Sprengstoffspürhunde die Veranstaltung.



Nach Angaben von Helsing wertet „Clarity“ riesige Datenmengen parallel aus und erkennt Ziele „in dem Tempo und Umfang, den moderne Kriegsführung verlangt“. Technikchef Rob Fink beschrieb den Zweck so: Die KI-Agenten verdichteten Daten auf das, was zur Abschreckung beitrage, „auf Ziele“. Ob ein Ziel angegriffen wird, entscheide am Ende ein Mensch.

Dass solche Systeme längst im Einsatz sind, zeigen zwei Kriege. In der Ukraine setzen Truppen Kampfdrohnen von Helsing ein: Das Modell HX-2 soll seine Ziele mithilfe von KI finden.



Im Gaza-Krieg hat die israelische Armee nach Recherchen des Magazins +972 und des Guardian mit dem KI-System „Lavender“ Zehntausende mögliche Ziele markiert. Ein Geheimdienstoffizier sagte +972, für die Prüfung eines Ziels vor der Freigabe zum Angriff hätten oft rund 20 Sekunden gereicht. Die Armee bestreitet, Personen per KI als Ziele zu identifizieren.



Hinter Helsing steht viel Geld auf dem Spiel. Die Investmentfirma Prima Materia von Spotify-Gründer Daniel Ek hat 2025 eine Finanzierungsrunde über 600 Millionen Euro angeführt, Ek ist außerdem Chairman des Unternehmens. Im Juli sammelte Helsing weitere 1,8 Milliarden US-Dollar ein und wird inzwischen mit 18 Milliarden Dollar bewertet.

Wer hat entschieden?

Für die Buchung verantwortlich war nach eigener Darstellung der Vertriebsleiter des Kraftwerks. Er hätte die Anfrage ablehnen oder zumindest die Kulturteams im Haus fragen müssen, schrieb er in einer Stellungnahme an CDM: „Ich habe beides nicht getan.“ Seine Entscheidung habe das Kraftwerk für einen Vormittag zu einer Plattform für Waffen und militärische KI gemacht. Kommerzielle Gründe entschuldigten das nicht.

Ganz allein dürfte er aber nicht entschieden haben. Der Techno-Club Tresor ist im Kraftwerk zu Hause. Club und Kraftwerk-Betreiberin Schaltraum Berlin GmbH sind getrennte Firmen, haben aber denselben Geschäftsführer: Dimitri Hegemann, der den Tresor 1991 gegründet hat. Laut einer Stellungnahme des Tresors hat Hegemann bereits eingeräumt, dass die Zustimmung zu der Veranstaltung inakzeptabel gewesen sei. CDM hält es für schwer vorstellbar, dass die Buchung ohne Absprache im Haus zustande kam.

Dass es anders geht, hat das Kraftwerk selbst schon gezeigt. 2022 lehnte es nach eigenen Angaben eine von Palantir gesponserte Veranstaltung ab, nachdem es das Festival Berlin Atonal und andere Kulturteams im Haus gefragt hatte. Bei Helsing gab es nach Angaben des Kraftwerks weder eine ethische Prüfung noch eine Rücksprache.

Tresor und Atonal empört

„Das Event hätte nicht stattfinden dürfen“, schrieb der Tresor auf Instagram. Er erhalte keine Einnahmen aus dem Vermietungsgeschäft. Für den Club ist der Fall besonders heikel, denn die Wurzeln des Tresors liegen in Detroit. Die erste Platte seines Labels stammte 1991 von X-101, einem Projekt von Musikern des Kollektivs Underground Resistance. Das Kollektiv verstand sich mit seiner militanten Bildsprache stets als Widerstandsbewegung zu Kriegen und Millitariserung.

Berlin Atonal findet jedes Jahr im Kraftwerk statt, ist aber unabhängig vom Haus und gehört seinen Gründern Laurens von Oswald und Harry Glass. Das Festival zeigte sich „zutiefst schockiert und bestürzt“ und will künftig in solche Entscheidungen einbezogen werden.

Das Kraftwerk will die Einnahmen aus der Vermietung an Ärzte ohne Grenzen spenden. Außerdem kündigte es an, die Leitungsebene neu aufzustellen und klare Kriterien für kommerzielle Vermietungen festzulegen.

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