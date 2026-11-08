Wochenlang keine Sonne: Der Berliner Winterhimmel ist das Hässlichste an dieser Stadt

Wochenlang kaum Sonne: So grau sieht Berlin oft aus, sobald der Himmel zumacht. Selbst der Fernsehturm ist nur noch zu ahnen.

Berlin verzeiht man vieles. Die Poller, die Dönerpreise, die S-Bahn. Was man dieser Stadt nicht verzeihen kann, hängt ab Anfang November über ihr.



Irgendwann in diesen Tagen zieht jemand den Deckel zu. Der Himmel liegt dann auf Höhe der Plattenbaudächer, seine Farbe pendelt zwischen Spülwasser und Gehwegplatte. Im Dezember geht die Sonne erst nach acht Uhr auf und kurz vor vier wieder unter, und meist bekommt man sie dazwischen nicht zu Gesicht.



Wer im Seitenflügel wohnt, erster Stock, Blick auf die Brandmauer, merkt den Unterschied zwischen Sonnentag und Hochnebel ohnehin nur noch am Wetterbericht.

Hochnebel über Berlin: Ausgerechnet das Hoch ist schuld

Das Gemeine daran: Oft zeigt das Barometer Schönwetter an. Denn ausgerechnet hoher Luftdruck bringt im Winterhalbjahr häufig Nebel und Hochnebel statt Sonne. Die feuchte Luft bleibt unten liegen, wie ein nasser Waschlappen auf der Stirn der Stadt.



Im Dezember scheint die Sonne in Deutschland im Mittel rund 42 Stunden, und zwar im ganzen Monat. In Berlin kommen im Winter anderthalb bis zwei Sonnenstunden am Tag zusammen. Die meisten davon fallen in die Bürozeit.



Wie hart es kommen kann, zeigte der Januar 2010. Damals blieb die Sonne über Berlin gut zwei Wochen lang praktisch unsichtbar, je nach Zählung 16 oder 17 Tage. So lange war es seit 1964 nicht mehr trüb geblieben.

Fernsehturm im Nebel: Ein Wintertag in Berlin

Eine Wetter-App braucht in Berlin im Winter niemand. Morgens reicht ein Blick zum Fernsehturm. Fehlt die Kugel, bleibt es den ganzen Tag grau. Ist sie zu sehen, bleibt es meistens trotzdem grau, man sieht das Grau nur besser.



Auf der Oberbaumbrücke fahren die Radfahrer mit voller Beleuchtung zur Arbeit, als ginge es nachts über die Landstraße. Ausschalten lohnt sich nicht, heller wird es heute nicht mehr.



Wer in der Mittagspause aufs Tempelhofer Feld flüchtet, findet dort keinen Horizont, nur eine Fläche, in der Himmel und Rollbahn ineinanderlaufen. Die Jogger darauf sehen aus wie in einem Foto, bei dem jemand die Sättigung auf null gedreht hat.



Gegen halb vier gehen am Potsdamer Platz dann die Bürolampen an. Sobald die Weihnachtsmärkte geöffnet haben, übernehmen sie den Job der Sonne, die Lichterketten am Alexanderplatz sind dann das Hellste, was die Stadt zu bieten hat. Der Glühwein dort gilt als Vitamin-D-Ersatz für alle, die keinen Termin beim Hausarzt bekommen.



Wer danach in die U8 steigt, sieht, was der Tag aus den Gesichtern gemacht hat. Fahl, müde, mit leichtem Grau(!)stich.

Drei Winter bis zum Berliner: Wie die Stadt das Grau erträgt

In der Stadt heißt es, wer drei Winter übersteht, darf sich Berliner nennen. Zum Vergleich: Den Einbürgerungstest hat man in einer Stunde geschafft.



Die Sonnenbrille wandert im Oktober in die Schublade, an ihre Stelle tritt die Tageslichtlampe auf dem Küchentisch. Im November fragt man niemanden mehr, wie es ihm geht. Die Antwort hängt über der Stadt.



Wer es sich leisten kann, haut ab. Am BER stehen im Januar Menschen in Winterjacke an, die Sonnenbrille schon im Haar, Ziel Kanaren. Der Rest bleibt zurück und schaut auf die Brandmauer.



Bleibt der Trost, dass der Deckel irgendwann wieder aufgeht. Meistens Ende März, pünktlich zu den ersten Birkenpollen.

Die Uglymeter-Wertung

Berliner Winterhimmel: 9 von 10 Punkten. Einen Punkt Nachlass gibt es für den Hochnebel, der zeichnet wenigstens die Baustellen weich.

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