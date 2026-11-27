Russlands Alkoholkonsum sinkt drastisch: Erstmals trinken die Russen weniger als die Deutschen. Was hinter dem überraschenden Wandel steckt.

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Die russische Trinkkultur ist weltweit bekannt. Doch der Alkoholkonsum ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. (Symbolbild)

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Der Alkoholkonsum in Russland ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) konsumierte ein erwachsener Russe 2024 durchschnittlich 10,4 Liter reinen Alkohol. Damit lag Russland deutlich unter mehreren europäischen Ländern. In Deutschland waren es 10,9 Liter, in Frankreich 11,2 Liter und in Polen 11,5 Liter. Innerhalb der europäischen WHO-Region belegte Russland damit Platz 22 von 51 Ländern.

Der Rückgang ist vor allem auf eine Reihe staatlicher Maßnahmen zurückzuführen, die über zwei Jahrzehnte hinweg eingeführt wurden. Dazu gehören höhere Alkoholsteuern, Mindestpreise für Wodka, ein elektronisches Kontrollsystem zur Überwachung der Produktion und des Verkaufs alkoholischer Getränke sowie ein landesweites Verbot des nächtlichen Alkoholverkaufs in Geschäften.

Immer mehr Russen verzichten ganz auf Alkohol

Nach den aktuellen WHO-Daten erreichte der Alkoholkonsum in Russland 2007 mit 15,3 Litern pro Erwachsenem seinen Höchststand. Seitdem ist er um fast ein Drittel gesunken. Bereits 2016 fiel der Pro-Kopf-Verbrauch unter das deutsche Niveau.

Auch die Trinkgewohnheiten der Bevölkerung haben sich verändert. Wodka, lange Zeit das dominierende alkoholische Getränk in Russland, verliert zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2000 wurden noch 215 Millionen Dekaliter verkauft. Bis 2021 hatte sich die Menge auf weniger als die Hälfte reduziert. Dieser Trend setzt sich fort: In den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 gingen die Wodka-Verkäufe im Einzelhandel gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent zurück. Schaumwein und Cider konnten dagegen zulegen.

Auch die Zahl der Menschen, die ganz auf Alkohol verzichten, ist gestiegen. Laut dem russischen Meinungsforschungsinstitut WZIOM gaben 2017 bereits 39 Prozent der Befragten an, keinen Alkohol zu trinken. 2009 waren es noch 25 Prozent gewesen.

Diese Länder trinken in Europa am meisten Alkohol

Das russische Gesundheitsministerium verfolgt ebenfalls ehrgeizige Ziele: Nach seinen eigenen Berechnungen halbierte sich der Pro-Kopf-Konsum zwischen 2009 und 2020 von 18 auf 8,8 Liter. Bis 2030 soll er weiter auf 7,8 Liter sinken. Geplant sind unter anderem strengere Verkaufsbeschränkungen und ein Verbot von Preisnachlässen auf Alkohol.

Die höchsten Verbrauchswerte Europas finden sich inzwischen in anderen Ländern. An der Spitze steht Rumänien mit 17,1 Litern reinem Alkohol pro Erwachsenem und Jahr. Es folgen Georgien mit 14,4 Litern und Lettland mit 14,2 Litern. Tschechien liegt mit 13,5 Litern auf Platz fünf. Das Land hält zudem einen besonderen Rekord beim Bierkonsum: 2024 trank jeder Einwohner durchschnittlich 148,8 Liter Bier.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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