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Einkaufszentren in Berlin wandeln sich vom reinen Handelsort zum gemischten Quartier. Im „Plaza Frankfurter Allee“ entstehen auf ehemaligen Büroflächen vier ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaften.

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Statt Schuhläden und Telefonanbieter ziehen hier bald ganz andere Mieter ein: Einkaufszentren in Berlin wandeln sich vom reinen Handelsort zum gemischten Quartier. Im „Plaza Frankfurter Allee“ werden auf ehemaligen Büroflächen Senioren-Wohngemeinschaften für insgesamt 48 Bewohner entstehen.

Das Einkaufszentrum in Berlin-Friedrichshain erhält ein neues Nutzungskonzept, das über den klassischen Einzelhandel hinausgeht. Auf einer Fläche von rund 1480 Quadratmetern im zweiten, vierten und sechsten Obergeschoss, welches bisher von Büromietern genutzt wurde, entstehen vier ambulant betreute Senioren-WGs. Betrieben werden sie von den Berliner Pflegedienstleistern MariEl und Elite Pflegedienst.

Für das Projekt, für das das Immobilienunternehmen Jagdfeld Real Estate verantwortlich ist, laufen derzeit umfangreiche Umbauarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf einer barrierefreien und seniorengerechten Gestaltung, um den Bewohnern größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag zu ermöglichen. Das Mietverhältnis startet am 1. Januar 2027. Mit dem Einzug der ersten Bewohner wird im ersten Quartal des kommenden Jahres gerechnet. Durch die Neuvermietung steigt die Auslastung der Immobilie auf rund 95 Prozent.

Betreuung im Nahversorgungszentrum und der Trend zum „Mixed Use“

Das Konzept setzt darauf, die Wohnformen in ein bereits bestehendes Umfeld einzubinden. Das Gebäude bietet den künftigen Bewohnern neben Nahversorgung durch einen Supermarkt und Gastronomie auch Bildungs- und Dienstleistungsangebote, wie etwa die private IU Internationale Hochschule.

Die Entwicklung im Plaza Frankfurter Allee steht beispielhaft für einen breiteren Trend in Berlin: Klassische Einkaufszentren versuchen zunehmend, ihre Flächen durch gemischte Nutzung („Mixed Use“) aus Wohnen, Freizeit, Bildung und sozialer Infrastruktur attraktiver zu gestalten.

Während andere Standorte wie das Boulevard Berlin in Steglitz auf temporäres Wohnen oder erweiterte Freizeitangebote setzen, geht das Plaza Frankfurter Allee mit der Integration von Pflege und Seniorenwohnen einen sozialen Weg. Angesichts einer alternden Stadtbevölkerung könnte die Verbindung von Wohnen, Betreuung und Nahversorgung in Handelsimmobilien künftig an weiterer Bedeutung gewinnen.

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