Feuerwehreinsatz

Meterhohe Flammen: Wohnlaube brennt in Neuköllner Kleingartenkolonie

Die Feuerwehr wird am Freitagabend nach Neukölln alarmiert. Dort brennt es in einer Kleingartenkolonie.

Foto von Autor/Autorin: Eva Maria Braungart
Eva Maria Braungart
1 Min
Meterhohe Flammen waren in der Gartenkolonie in Neukölln zu sehen.

Meterhohe Flammen waren in der Gartenkolonie in Neukölln zu sehen.

© Thomas Preise

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In einer Gartenkolonie in Neukölln hat am Freitagabend eine Wohnlaube gebrannt. Die Feuerwehr wurde in die Harzer Straße alarmiert, wo sich die Kleingartenkolonie befindet.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen meterhoch in den Himmel. Der Brand konnte nach rund einer Stunde gelöscht werden. Ob jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Harzer Straße und die Elsenstraße waren während der Löscharbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

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