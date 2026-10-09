Die Feuerwehr rückt am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand aus. Eine Person springt aus der brennenden Wohnung.

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Eine Person ist bei einem Wohnungsbrand in Wedding (Bezirk Mitte) lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr in ihrem Einsatzticker mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstagabend in die Lütticher Straße alarmiert.



Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten einen ausgedehnten Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes fest.

Sprung aus Wohnung: Person lebensbedrohlich verletzt

Während der Erkundung fanden die Einsatzkräfte eine schwer verletzte Person auf dem Dach eines angrenzenden Gebäudes vor. Die Person war zuvor aus der Brandwohnung auf das Dach gesprungen. Sie wurde durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sowie der Polizei Berlin gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde die lebensbedrohlich verletzte Person in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie wurde durch die Einsatzkräfte erstversorgt, rettungsdienstlich gesichtet und leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Der Brand konnte gelöscht werden. Im Anschluss wurden sämtliche Wohnungen des fünfgeschossigen Wohnhauses kontrolliert. Hierbei mussten mehrere Wohnungen zur Gefahrenabwehr gewaltsam geöffnet werden. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.

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