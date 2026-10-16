Nach der Räumung eines Protestcamps in Porto steht das Vorgehen der Polizei in der Kritik. Die Organisatoren sprechen von Dutzenden Verletzten, die Regierung verteidigt den Einsatz.

Die portugiesische Aufsichtsbehörde für die inneren Angelegenheiten, IGAI, hat ein Verfahren zum Polizeieinsatz gegen eine Kundgebung für bezahlbaren Wohnraum in Porto eingeleitet. Das bestätigte die Behörde am Freitag dem öffentlich-rechtlichen Sender RTP.



Geprüft werden die Umstände der Räumung eines Protestcamps auf der Praça D. João I im Stadtzentrum in der Nacht zum Donnerstag. Die IGAI erklärte, sie habe nach Bekanntwerden der Bilder und Berichte Auskünfte bei der Polizeibehörde PSP angefordert, um das Vorgehen zu bewerten.

Nächtlicher Polizeieinsatz

Nach Angaben der Protestbewegung Movimento pela Habitação rückten Einsatzkräfte gegen 2.56 Uhr an und lösten das Camp gewaltsam auf. Die Bewegung spricht von bis zu 39 Verletzten unter den Demonstranten, zwei davon schwer. Die Teilnehmer hätten sich friedlich verhalten, heißt es in einer Mitteilung.



Der frühere Abgeordnete des Linksblocks José Soeiro schrieb auf Instagram, er sei beim Filmen des Einsatzes mehrfach mit einem Schlagstock an Kopf und Rücken getroffen worden. Die PSP bestätigte zunächst einen verletzten Beamten und räumte später auch Verletzte unter den Demonstranten ein, wie die Zeitung Observador berichtete.

Regierung stellt sich hinter Polizei

Der neue PSP-Chef Pedro Moura sagte am Donnerstag, ein härteres Vorgehen sei nötig gewesen. Innenminister Luís Neves bezeichnete den Einsatz als rechtmäßig. Der Bürgermeister von Porto, Pedro Duarte, erklärte vor der Presse, die Sicherheitskräfte hätten eingreifen müssen, nachdem die Demonstranten Zelte aufgebaut und sich der Räumung widersetzt hätten.



Ministerpräsident Luís Montenegro sagte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, im Land herrsche keine Unruhe. Parteien und Verbände sollten nicht aus eigenem Interesse ein Klima der Instabilität schüren.

Mieten steigen schneller als Löhne

Hintergrund der Proteste ist ein angespannter Wohnungsmarkt. In Porto lagen die Mieten bei Neuverträgen im zweiten Quartal 2026 nach Angaben des Statistikamtes INE bei durchschnittlich 14,66 Euro pro Quadratmeter.



Im Großraum Porto stiegen Mieten und Kaufpreise zwischen 2022 und 2025 in den meisten Gemeinden um mehr als 50 Prozent, während die Haushaltseinkommen nur um 18 Prozent zulegten. Das geht aus einer Studie des Immobilienunternehmens Century 21 hervor.



Beschäftigte in Portugal verdienten im zweiten Quartal 2026 laut INE im Schnitt 1436 Euro brutto im Monat, mit Sonderzahlungen 1835 Euro.

Die oppositionelle Sozialistische Partei PS wandte sich gegen die von der Mitte-rechts-Regierung geplante Reform des Mietrechts. Parteichef José Luís Carneiro erklärte, der Entwurf erschwere jungen Menschen den Zugang zu Mietwohnungen und erleichtere die Räumung älterer Mieter.



Die Mietervereinigung Nordportugals AICNP fordert einen staatlichen Wohnungsdienst und wirft der Regierung vor, mit ihrer Steuerpolitik die Immobilienspekulation zu begünstigen. Die Kommunistische Partei PCP nannte den Einsatz unverhältnismäßig und forderte politische Konsequenzen. Die Regierung handle wie ein Immobilienspekulant, statt das in der Verfassung verankerte Recht auf Wohnen zu sichern.

Neue Proteste angekündigt

In der Nacht zum Freitag brachen die Organisatoren eine erneute Versammlung auf der Praça D. João I ab. Sprecher Pedro Manuel sagte RTP, man habe mutmaßliche Rechtsextreme mit Messern unter den Teilnehmern erkannt und die Polizei informiert, ohne dass etwas geschehen sei.

Für diesen Samstag ruft der Gewerkschaftsbund CGTP in Porto, Lissabon und Coimbra zu Kundgebungen gegen niedrige Löhne sowie steigende Lebenshaltungs- und Wohnkosten auf.

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