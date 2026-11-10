Wohnwagen für 12.500 Euro gekauft – beim ersten Regen läuft das Wasser die Wand herunter

Wohnwagen gebraucht von privat gekauft, dann Wasserschaden: Wann der Verkäufer trotz „gekauft wie gesehen“ haftet und was Käufer jetzt tun können.

Regen auf dem Campingplatz: Wer einen gebrauchten Wohnwagen kauft, sollte ihn vorher auf Feuchtigkeitsschäden prüfen lassen. (Symbolbild)

Monatelang hatten Ingrid (58) und ihr Mann gesucht. Dann fanden sie auf Marktplaats, dem niederländischen Gegenstück zu Kleinanzeigen, einen gepflegten gebrauchten Wohnwagen für 12.500 Euro.



Wenige Wochen später stopften sie auf einem Campingplatz in Zeeland Handtücher gegen das Wasser, das an der Innenwand herunterlief.



Ihre Geschichte hat Ingrid der niederländischen Zeitung Metro erzählt. Wer in Deutschland von privat kauft, stünde rechtlich kaum besser da.

Verkäufer verneint Lecks bei der Besichtigung

Das Paar fragte gezielt nach Undichtigkeiten. Laut Ingrid verneinte der Verkäufer.



Beim ersten kräftigen Schauer im Urlaub war das Sitzpolster durchnässt, auf dem Boden stand eine Pfütze. „Erst hörte ich irgendwo Wasser tropfen, konnte aber nicht ausmachen, woher“, berichtete sie dem Blatt.



Ein Caravan-Fachmann fand später Feuchtigkeitsschäden an mehreren Stellen, nach seiner Einschätzung wohl seit Jahren. Er vermutete, dass sie vor dem Verkauf überdeckt worden waren. Der Verkäufer bestritt, davon gewusst zu haben. Die Reparatur kostete das Paar 3000 Euro zusätzlich.

Gekauft wie gesehen: Was beim Privatkauf in Deutschland gilt

Private Verkäufer dürfen die Gewährleistung komplett ausschließen, meist mit der Formel „gekauft wie gesehen“. Dann haften sie laut ADAC in der Regel nicht für Mängel.



Die Ausnahme regelt Paragraf 444 BGB: Wer einen Mangel arglistig verschweigt, kann sich nicht auf den Ausschluss berufen. Der Käufer muss aber beweisen, dass der Verkäufer den Schaden kannte. Daran scheitern viele Klagen.



Leichter wird es mit einer schriftlichen Zusage. Steht im Vertrag „keine Feuchtigkeitsschäden“, hebelt ein pauschaler Gewährleistungsausschluss das nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht aus.



Ingrid scheiterte deshalb nicht am Gesetz, sondern am fehlenden Beleg.

Feuchtigkeitsschaden erkennen: Warnzeichen bei der Besichtigung

Laut dem Fachmagazin Promobil deuten diese Anzeichen auf Wasser im Aufbau hin:

Checkliste: Wasserschaden im Wohnwagen erkennen Verfärbungen an Wänden und Boden

weiche Stellen im Boden

Beulen im Wanddekor

modriger Geruch

Drücken Sie in Ecken, unter Fenstern und an Dachluken gegen Wand und Boden. Verdächtig sind auch auffällig frische Dichtnähte.

Feuchtigkeitsmessung und Kaufvertrag

Der ADAC rät, auf einer aktuellen Feuchtigkeitsmessung zu bestehen und sich das Ergebnis schriftlich geben zu lassen. Eine Dichtigkeitsprüfung kostet laut Autozeitung 50 bis 200 Euro. Lehnt der Verkäufer ab, lassen Sie die Finger davon.



Fragen Sie nach Lecks per Mail oder Chat und schreiben Sie die Antwort in den Vertrag, etwa „Dem Verkäufer sind keine Feuchtigkeitsschäden bekannt“. Der ADAC bietet einen kostenlosen Muster-Kaufvertrag für Wohnwagen. Sichern Sie die Anzeige per Screenshot.



Beim Händler zahlt man meist mehr, hat aber mindestens ein Jahr Gewährleistung. Zeigt sich in dieser Zeit ein Mangel, wird vermutet, dass er schon beim Kauf bestand.

Wasserschaden nach dem Kauf: So gehen Sie vor

Fotografieren Sie den Schaden sofort und lassen Sie ein Gutachten erstellen. Nur ein Sachverständiger kann belegen, wie alt der Schaden ist und ob er überdeckt wurde.



Fordern Sie den Verkäufer schriftlich mit Frist auf, am besten per Einschreiben. Bei Arglist verjähren die Ansprüche erst nach drei Jahren, gerechnet ab Ende des Jahres, in dem Sie vom Mangel erfahren haben (Paragraf 438 BGB).



Für Reparaturkosten wie bei Ingrid ist das Amtsgericht zuständig, dort gilt kein Anwaltszwang. Die Grenze liegt seit Januar 2026 bei 10.000 Euro. Wer den ganzen Kauf über 12.500 Euro rückabwickeln will, muss vors Landgericht und braucht einen Anwalt.

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