Am Montagabend stehen draußen vor dem Berliner Ensemble bestimmt zehn Menschen, die ein Blatt Papier hochhalten, auf dem steht: Suche Karte. Aber der Abend „Wolf Biermann zum 90. Geburtstag“ ist längst ausverkauft.
Die Altkanzlerin Angela Merkel, die mit Biermann bereits am 6. November im Kino International aufgetreten ist, ist wieder gekommen, ihr Mann Joachim Sauer, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, die Grünen-Politikerin Marianne Birthler, alle aus dem Osten.
Konzert
Wolf Biermann kehrt zurück in seine Berliner Nachbarschaft – nach seinem Tod
Wolf Biermann sang im Berliner Ensemble zu seinem 90. Geburtstag. Im Publikum saßen Angela Merkel und Joachim Gauck. Am Ende sang der Saal für ihn.
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Wolf Biermann bei seinem Jubiläumskonzert zum 90. Geburtstag im Berliner Ensemble.
© Stephanie Steinkopf/OSTKREUZ