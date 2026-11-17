Am Montagabend stehen draußen vor dem Berliner Ensemble bestimmt zehn Menschen, die ein Blatt Papier hochhalten, auf dem steht: Suche Karte. Aber der Abend „Wolf Biermann zum 90. Geburtstag“ ist längst ausverkauft.



Die Altkanzlerin Angela Merkel, die mit Biermann bereits am 6. November im Kino International aufgetreten ist, ist wieder gekommen, ihr Mann Joachim Sauer, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, die Grünen-Politikerin Marianne Birthler, alle aus dem Osten.