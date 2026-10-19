Wolfram Weimer warnt vor Linksregierung: Was wird aus Berlins Kultur-Milliarden?

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat seine Angriffe auf eine mögliche Regierungskoalition aus Linken, SPD und Grünen nach den Sondierungsgesprächen erneut verschärft. In einem Gastbeitrag für die „B.Z.“ bezeichnete er das Bündnis am vergangenen Sonntag als „brandgefährlich“ und fordert die Parteien der Mitte dazu auf, „eine Machtübernahme der SED-Nachfolger“ zu verhindern.



Weimer befürchtet demnach negative Folgen für die Erinnerungspolitik sowie den Schutz und Sichtbarkeit jüdischen Lebens. Zugleich stellte er Konsequenzen durch die schwarz-rote Kulturpolitik des Bundes in Aussicht. Doch welche konkreten kulturpolitischen Entscheidungen Weimer durch eine linksgeführte Landesregierung genau gefährdet sieht, lässt er offen.

Sorge um Gedenkstätten und Erinnerungskultur

Der Konflikt reicht bis in den September zurück. Bereits wenige Tage nach der Abgeordnetenhauswahl hatte Weimer die Kulturförderung des Bundes an politische Bedingungen geknüpft. Bundesmittel dürften nicht dazu verwendet werden, jüdische Künstler auszugrenzen oder antisemitische Boykottaufrufe zu unterstützen, erklärte er damals.



Besorgt zeigt sich Weimer über die künftige Verantwortung für Gedenkstätten und Einrichtungen der Erinnerungskultur. Dazu gehören die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und das Jüdische Museum Berlin. Allerdings unterscheiden sich die Zuständigkeiten: Während das Land Berlin an der Finanzierung und Aufsicht verschiedener Gedenkstätten beteiligt ist, liegt das Jüdische Museum in der finanziellen Verantwortung des Bundes.

Konkrete Kürzungen sind bisher nicht angekündigt

Brisant sind Weimers Äußerungen auch wegen des Hauptstadtfinanzierungsvertrags, den Bund und Land erst am 15. September unterzeichneten. Für den Zeitraum von 2028 bis 2037 sind darin rund 2,9 Milliarden Euro für die Kultur vorgesehen. Gegenüber dem vorherigen Vertrag bedeutet dies eine zusätzliche Förderung von rund 352 Millionen Euro. Die Mittel sollen unter anderem den Berliner Philharmonikern, der Stiftung Oper in Berlin, dem Bauhaus-Archiv und Projekten der Freien Szene zugutekommen.



Bei der Unterzeichnung hatte Weimer die Bedeutung verlässlicher Kulturförderung betont. Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Verlässlichkeit unabhängig von der politischen Zusammensetzung der Berliner Landesregierung gilt.



Eine konkrete Kürzung hat der Kulturstaatsminister bislang nicht angekündigt. Ebenso wenig ist geklärt, auf welcher rechtlichen Grundlage bereits vereinbarte Mittel allein wegen einer bestimmten Regierungskoalition zurückgehalten werden könnten. Auf der Regierungspressekonferenz vom 25. September hatte Regierungssprecher Steffen Meyer betont, die Fördergrundsätze des Bundes gälten unabhängig von der Zusammensetzung einer Landesregierung.

Streit reicht bis in die Bundesregierung

Die Auseinandersetzung hat inzwischen auch die Bundespolitik erreicht. Bereits Anfang Oktober hatte Weimer die SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil und (die inzwischen zurückgetretene) Bärbel Bas aufgefordert, auf ihre „Berliner Parteifreunde“ einzuwirken. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf wies die Intervention zurück und kritisierte Spekulationen über mögliche Konsequenzen für die Bundesregierung.



Noch bevor eine neue Landesregierung gebildet ist, wird schon jetzt über mögliche Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Bund gestritten. Die Berliner Linke muss erklären, wie sie den Schutz jüdischen Lebens und die Unabhängigkeit der Erinnerungseinrichtungen gewährleisten will. Entscheidend ist jedoch auch, ob Weimer seine Warnungen mit konkreten kulturpolitischen Forderungen verbindet oder ob sie vor allem als Intervention in die Berliner Koalitionsverhandlungen zu verstehen sind.

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