Mit dem milliardenschweren Wolframprojekt wollen die USA ihre Abhängigkeit von China verringern. An dem Vorhaben sind auch zwei Söhne von Präsident Trump beteiligt.

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Zwei staatliche US-Kreditgeber wollen ein Wolfram-Bergbauprojekt in Kasachstan nicht mit bis zu 1,6 Milliarden Dollar finanzieren. Ein Vertreter der US-Behörde DFC bestätigte Reuters am Dienstag, dass diese die geplante Finanzierung nicht weiterverfolgt.



Auch die staatliche Export-Import-Bank (Exim) wolle sich nicht beteiligen, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person.

Trumps Söhne halten Anteile

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte das Projekt der Cove Kaz Capital Group im November 2025 vorgestellt. Die USA wollen ihre Abhängigkeit von chinesischen Wolframlieferungen verringern. Trumps Söhne Donald Jr. und Eric sind indirekt mit weniger als einem Prozent an dem Projekt beteiligt. Bei der zuletzt genannten Unternehmensbewertung von 1,97 Milliarden Dollar könnte ihr Anteil mehrere Millionen Dollar wert sein.

Wolfram wird vor allem für besonders verschleißfeste Werkzeuge verwendet, etwa zum Schneiden und Bohren. Das Metall kommt auch in Flugzeugturbinen und Rüstungsgütern zum Einsatz. Nach Angaben der US-Geologiebehörde USGS stammten 2024 rund 82 Prozent der weltweiten Wolframförderung aus China.

Bedenken wegen geopolitischer Risiken

Exim hatte rund 900 Millionen Dollar, die DFC bis zu 700 Millionen Dollar als mögliche Finanzierung in Aussicht gestellt. Beide Institutionen hatten 2025 unverbindliche Interessenbekundungen abgegeben. Noch im Februar zählte die DFC das Vorhaben öffentlich zu ihren geplanten Rohstoffinvestitionen.

Laut dem DFC-Vertreter kam das Projekt nicht über die erste von vier Prüfungsstufen hinaus. Die Interessenbekundung sei keine Finanzierungszusage gewesen. Bloomberg hatte bereits am Montag berichtet, dass die beiden US-Institutionen ihre Finanzierungspläne nicht weiterverfolgen wollen. Demnach haben die Geldgeber Bedenken wegen der Wirtschaftlichkeit des Projekts und der geopolitischen Risiken in Kasachstan.

Der zentralasiatische Binnenstaat liegt zwischen Russland, China und dem Kaspischen Meer. Mit rund 20,6 Millionen Einwohnern ist er flächenmäßig das neuntgrößte Land der Erde. Die kasachische Wirtschaft stützt sich stark auf die Förderung und den Export von Rohstoffen. Das Land verfügt auch über große Vorkommen an Erdöl, Erdgas, Uran, Kupfer und Chrom.

Unternehmen hält an dem Projekt fest

Cove Kaz will gemeinsam mit dem staatlichen kasachischen Bergbauunternehmen Tau-Ken Samruk Wolframvorkommen erschließen. Die US-Projektgesellschaft hält nach Angaben des Fachmediums The Northern Miner 70 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen.

Pini Althaus, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Cove Kaz, erklärte gegenüber Bloomberg, das Unternehmen habe keine Mitteilung über einen Rückzug der Unterstützung erhalten. Einen förmlichen Kreditantrag wolle es erst nach Abschluss einer für 2027 erwarteten Machbarkeitsstudie stellen. Cove Kaz plant zudem eine Anlage zur Weiterverarbeitung von Wolfram in Kasachstan.

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