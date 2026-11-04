Wollitz nimmt FC Bayern als Vorbild: Was Energie Cottbus jetzt ändern muss

Beim FC Energie Cottbus ist die Geduld aufgebraucht. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Bochum will Trainer Claus-Dieter Wollitz die Zügel wieder anziehen.



Freie Tage könnten gestrichen werden, Zugeständnisse stehen auf dem Prüfstand. Vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig am Freitag (18.30 Uhr) fordert der 61-Jährige vor allem eines: mehr Einsatz gegen den Ball.



Dabei hinterfragte Wollitz auch seine eigene Herangehensweise. „Ich glaube, es ist immer wichtig, bei sich selbst anzufangen, um etwas zu verändern“, sagte der Energie-Trainer auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem kommenden Auswärtsspiel. Besonders die Spieler kritisierte er jedoch im Anschluss.

Wollitz kritisiert Auftritt gegen Bochum

Ja, die Niederlage gegen Bochum hat beim Energie-Trainer Spuren hinterlassen. Cottbus war durch einen Elfmeter von Tolcay Cigerci zunächst in Führung gegangen. Doch nach der Pause drehte der VfL die Partie und nahm drei Punkte mit.



Wollitz störte bei der Niederlage, die für ihn vermeidbar gewesen sei, vor allem die fehlende Geschlossenheit.



„Was wir unbedingt brauchen, ist, dass wir gut gegen den Ball arbeiten, gut organisiert gegen den Ball arbeiten und vor allen Dingen gemeinsam gegen den Ball zu verteidigen“, sagte er.



Bereits in der ersten Halbzeit sei nicht umgesetzt worden, was er seiner Mannschaft mitgegeben habe. „Und die zweite Halbzeit war noch schlechter.“

Wollitz nimmt Bayern als Vorbild

Als Anschauungsunterricht, wie es besser geht, nutzte Wollitz den FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister gewann am Dienstagabend 2:0 gegen Atletico Madrid. Und der Cottbus-Trainer sah dabei offenbar, was er sich auch von seinen Spielern wünschen würde.



„Wenn Bayern München gestern Abend das 1:0 macht und sie kriegen ein bisschen Druck, stehen alle bis ganz weit in der eigenen Hälfte und spielen gegen den Ball, auch Weltstars“, sagte Wollitz. „Und das haben wir am Freitag nicht gemacht.“

Energie Cottbus muss seine historische Chance nutzen

Der Trainer hat für diese Mängel kein Verständnis. Er fordert, „dass wir verstehen, dass wir eine große Chance haben hier – ich nenne das sogar historisch, in der zweiten Liga spielen zu dürfen“.



Aus dieser Chance ergebe sich für ihn eine Verpflichtung. „Wir dürfen nicht über Themen sprechen, die für mich nicht akzeptabel sind und die für mich auch nicht diskussionsfähig sind.“



Obwohl Cottbus nicht unbedingt als Favorit in viele Spiele gehe, könne die Mannschaft anders auftreten. Sein Team solle „in den Spielen alles dafür tun, aus der Außenseiterrolle eine Entwicklung voranzutreiben“.



Zugeständnisse habe er seinen Spielern in den vergangenen Jahren gerne gemacht und aus Überzeugung für richtig gehalten. Doch, und hier beginnt die Selbstkritik, inzwischen zweifle er daran, ob dieser Weg noch ausreicht, um Eigenmotivation und Selbstverantwortung zu stärken.



„Jetzt habe ich das Gefühl, dass das im Moment nicht ausreicht“, sagte Wollitz. Daher werde er seinen Umgang mit den Spielern künftig ändern. Mehr Strenge dürfte die Energie-Profis nach diesen Worten erwarten.

Abstiegskracher gegen Braunschweig

Die Situation, in der sich Energie befindet, spricht durchaus für eine Veränderung. Nach zehn Spieltagen steht Energie bei zehn Punkten und damit in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone.



Der kommende Gegner, Eintracht Braunschweig, ist punktgleich und liegt als Tabellen-15. knapp über dem Strich. Das Duell am Freitag wird damit zu einem direkten Vergleich im Tabellenkeller.



Wollitz fordert deshalb, dass seine Mannschaft wieder zu ihrem eigenen Spiel findet. „Wir müssen unseren Weg wieder finden“, sagte er.



In Braunschweig soll Energie zeigen, dass die historische Chance nicht als Selbstverständlichkeit verstanden wird.

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