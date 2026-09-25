„Endlich auf Augenhöhe“: Wie China den Staatsbesuch in den USA bewertet

Beim Handel gab es keinen großen Deal, trotzdem sieht man in China den Besuch bei Trump als Erfolg. Nun setzt Peking auf Zeit. Ein Gastbeitrag.

Washington und Peking gelang es nicht, einen Durchbruch bei den Handelsfragen zu erreichen. Dennoch bleibt der Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping in den Vereinigten Staaten angesichts der Spannungen in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen seit 2018 ein wichtiger Meilenstein.

Die Bedeutung des Staatsbesuchs

Dieser Besuch erwuchs auf natürliche Weise aus dem Treffen der beiden Staatschefs im vergangenen Jahr in Busan, Südkorea. Seitdem wurde jedes Element der bilateralen Beziehungen mit Sorgfalt behandelt. Während des anschließenden Staatsbesuchs von Präsident Trump in China erzielten beide Seiten eine Einigung über den Aufbau einer konstruktiven chinesisch-amerikanischen Beziehung strategischer Stabilität, die zur wichtigsten Quelle des Vertrauens für China geworden ist, den hochrangigen Austausch mit den Vereinigten Staaten fortzusetzen.

In den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern neigt man dazu, zunächst die Probleme auf den Tisch zu legen und die Qualität bilateraler Beziehungen danach zu beurteilen, ob diese Probleme gelöst werden können. Dagegen bevorzugt die chinesische Diplomatie bei der Gestaltung schwieriger Beziehungen zwischen Großmächten die Schaffung von Rahmenbedingungen und die Förderung einer günstigen Atmosphäre. Die chinesische Kultur misst der Legitimität von Bezeichnungen große Bedeutung bei. Wie ein altes Sprichwort sagt: Wenn die Bezeichnungen nicht richtiggestellt sind, wird die Rede nicht überzeugend sein. Wenn die Rede nicht überzeugend ist, können die Angelegenheiten nicht gelingen. Daher gehört es angesichts der Komplexität der chinesisch-amerikanischen Beziehungen seit langem zu Chinas obersten Prioritäten, eine politisch tragfähige Definition für diese bilateralen Beziehungen zu finden.

Mehr Gold statt Weiß: Der Hausherr ist sichtlich stolz auf die Neugestaltung des Weißen Hauses in Washington. © Annabelle Gordon/Pool via CNP/imago

Die Erfahrungen der Vergangenheit geben jedoch wenig Anlass zu Zuversicht. Während der Clinton-Regierung konnte China selbst dann, als die chinesisch-amerikanischen Beziehungen stabil und prosperierend waren, keine amerikanische Anerkennung einer „strategischen Partnerschaft zwischen China und den USA“ erreichen. Während der Obama-Regierung wurde ein G2-Rahmen zur Definition der bilateralen Beziehungen vorgeschlagen, doch China lehnte ihn aus Sorge ab, er impliziere eine Doktrin „zweier Hegemonien“. Von der Politik des maximalen Drucks gegen China während Trumps erster Amtszeit bis zum heutigen Rahmen einer konstruktiven chinesisch-amerikanischen Beziehung strategischer Stabilität scheinen die beiden Länder eine für beide Seiten akzeptable Definition ihrer Beziehungen gefunden zu haben. Aus chinesischer Sicht wurde dieses Ergebnis durch anhaltende chinesische Bemühungen herbeigeführt, die die Vereinigten Staaten dazu zwangen, von einer Geringschätzung Chinas dazu überzugehen, dieses ernst zu nehmen.

Über den tiefgreifenden Einfluss der chinesischen Kultur hinaus liegt der Grund dafür, dass Peking der politischen Bedeutung des Besuchs größeres Gewicht beimisst als der Lösung konkreter Fragen, in den großen Veränderungen der gegenwärtigen internationalen Landschaft. Als Außenminister Blinken im Namen der Biden-Regierung in Anchorage erklärte, Washington werde mit China „aus einer Position der Stärke“ verhandeln, verstand Peking die Botschaft dahingehend, dass Amerika nur einen Verhandlungspartner akzeptiert, der über eine vergleichbare Stärke verfügt. Trumps Abkehr von der bisherigen Konvention durch den persönlichen Empfang seines chinesischen Amtskollegen am Flughafen, zusammen mit seinem Lob für China und dem vollständigen zeremoniellen Empfang im Weißen Haus, signalisierte die amerikanische Anerkennung eines Gegenübers mit gleichrangiger Stellung. „Endlich auf Augenhöhe“, so der generelle Tenor.

Hindernisse auf dem weiteren Weg

Aus einer pragmatischeren Perspektive besteht ein weiterer Grund dafür, dass China keine Eile hat, bei konkreten Fragen Durchbrüche zu erzielen, darin, dass das derzeitige gegenseitige Vertrauen zwischen den beiden Ländern noch nicht ausreicht, damit alle Probleme für beide Seiten zufriedenstellende Antworten finden. Man kann nicht erwarten, dass die im vergangenen Jahrzehnt angesammelten Reibungen im Verlauf eines oder zweier Besuche gelöst werden, zumal einige Fragen noch im Fluss sind. Wenn konkrete Fragen falsch gehandhabt werden, könnten sie stattdessen die gegenwärtig scheinbar harmonische und stabile Atmosphäre untergraben. Vom Handelskrieg über Künstliche Intelligenz bis hin zum Nahen Osten gilt: Während der Wettbewerbsvorteil Amerikas gegenüber China stetig schrumpft, Washington in einen Krieg im Iran verstrickt ist und Präsident Trump im Vorfeld der Zwischenwahlen nach Erfolgen in der internationalen Politik suchen muss, befindet sich China eindeutig in einer günstigeren Verhandlungsposition.

Ein weiterer wichtiger Grund dafür, dass China keine Eile hat, konkrete Fragen anzugehen, ist seine Sorge über die Ungewissheit der amerikanischen Politik. Die Aussichten der Republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen werden nicht als günstig angesehen, und die Demokraten haben die gegenwärtige Annäherung in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen scharf kritisiert. All diese Faktoren führen dazu, dass Peking vorsichtig bleibt, was die Frage betrifft, ob Präsident Trump auch künftig noch genügend Einfluss auf die amerikanische Politik ausüben kann. Hinzu kommt natürlich die Sorge, dass die Reibungen zwischen den sogenannten Falken und Tauben innerhalb der Trump-Regierung beeinflussen könnten, ob der politische Konsens tatsächlich in politische Maßnahmen umgesetzt werden kann. Dies ist ein Problem, das die bilateralen Beziehungen schon lange belastet und Außenstehende sogar zu dem Verdacht veranlasst hat, dass die beiden Länder „mehr reden als handeln“.

Darüber hinaus fehlen weiterhin die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass die beiden Seiten wirtschaftliche Fragen lösen können. Seit 2018 erstmals Zölle auf chinesische Waren verhängt wurden, ist das US-Handelsdefizit mit China zwar um mehr als 50 Prozent zurückgegangen, doch das gesamte amerikanische Außenhandelsdefizit ist nicht wesentlich gesunken. Washington hat seinen Schwerpunkt bei der Verringerung des Defizits nun auf Vietnam, Mexiko und andere Länder verlagert und argumentiert, dass deren Handel mit China chinesischen Waren über Drittländer den Zugang zum US-Markt ermögliche – wodurch hohe Zölle umgangen würden, ohne irgendetwas zur Verringerung des Defizits beizutragen. Solange diese Frage nicht gelöst ist und insbesondere vor den Zwischenwahlen ist es unwahrscheinlich, dass die Trump-Regierung Zugeständnisse beim Handel machen wird. Um die Auswirkungen des rückläufigen sino-amerikanischen Handels abzufedern, hat China seinen Handel mit Südostasien, Afrika und Europa ausgeweitet und im vergangenen Jahr einen beträchtlichen Handelsüberschuss erzielt. Kurzfristig hat Peking daher wenig Anreiz, auf eine schnelle Lösung der Handelsfrage zu drängen.

Beim Dinner im Weißen Haus waren unter anderen Sam Altman, CEO von OpenAi, und der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg anwesend. Der KI-Wettbewerb prägte die Gespräche. © Annabelle Gordon/Pool via CNP/MediaPunch/IMAGO

KI-Wettbewerb entscheidend

Vor dem Hintergrund, dass beide Seiten versprechen, eine „friedliche Koexistenz“ zu gewährleisten, sind die Handelsspannungen zu einer Art Ersatz für einen direkten Konflikt zwischen den beiden Ländern geworden. Solange Washingtons politisches Ziel eines „langfristigen Wettbewerbs“ mit China unverändert bleibt, ist es schwer vorstellbar, dass die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nationen wieder eng werden. Die Entfremdung in Handel, Investitionen und Technologie wird als Grenze dienen, die einen angemessenen Abstand zwischen den beiden Großmächten aufrechterhält.

In diesem Kontext ist die Aufnahme eines Dialogs im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu einer konkreten Verkörperung des Prinzips „Taten sprechen lassen“ zwischen den USA und China geworden. Obwohl der KI-Wettbewerb zwischen den beiden Ländern derzeit hauptsächlich in technologischer und wirtschaftlicher Hinsicht sichtbar wird, sind es in erster Linie Sicherheitsüberlegungen, die dieses Thema zu einer Priorität gemacht haben. Bei ziviler Modelltechnologie, Infrastruktur und Marktanwendungen liegen China und die Vereinigten Staaten nahezu gleichauf und behaupten gegenüber anderen Wettbewerbern weiterhin eine führende Position. Noch wichtiger ist jedoch, dass die mangelnde Transparenz bei der Anwendung von KI in militärischen Technologien zu einem großen Hindernis für den Aufbau gegenseitigen Vertrauens im Sicherheitsbereich geworden ist.

Selbst in diesem vorrangigen Bereich sind trotz der positiven Gesten beider Seiten konkrete und sichtbare Ergebnisse kurzfristig nur sehr schwer zu erreichen. KI bleibt das wichtigste Feld des Wettbewerbs zwischen den Großmächten, und solange keine der beiden Seiten einen überzeugenderen Wettbewerbsvorteil erlangt, besteht das Hauptziel des KI-Dialogs darin, den Wettbewerb zu steuern, statt die Zusammenarbeit zu fördern.

Zwei tanzende Elefanten

Obwohl sich die Welt auf die „Multipolarität“ zubewegt, werden die heutigen Interaktionen auf hoher Ebene und die sich wandelnden Beziehungen zwischen China und den USA wahrscheinlich nicht jene dramatische Aufmerksamkeit erzeugen, die die Interaktionen zwischen den USA und der Sowjetunion während des Kalten Krieges auf sich zogen. Doch als die beiden größten Volkswirtschaften der Welt werden ihre Interaktionen weiterhin enorme Auswirkungen haben.

Zuallererst in wirtschaftlicher Hinsicht: Für andere große Volkswirtschaften wie die EU verringert die Verlängerung des chinesisch-amerikanischen Handelskrieges das Risiko, gezwungen zu sein, sich zwischen den beiden Mächten zu entscheiden und möglicherweise Geschäfte mit einer Seite zu verlieren; zugleich bedeutet sie aber auch, dass der Effekt der Handelsumlenkung fortbestehen wird. Die akute Besorgnis der EU über das Handelsungleichgewicht mit China wird daher noch einige Zeit anhalten, und die Beziehungen zwischen China und der EU könnten in eine längere Phase schmerzhafter Anpassungen eintreten – nicht unbedingt in einen ausgewachsenen Handelskrieg, sondern in häufige wirtschaftliche Reibungen, bei denen eine stetig abnehmende wirtschaftliche Zusammenarbeit das wahrscheinliche Kennzeichen sein wird. Natürlich ist auch eine andere Entwicklung möglich. Wenn China mehr Zuversicht in die Stabilisierung seiner Beziehungen zu den USA gewinnt, könnte es mehr politische Ressourcen und Geduld darauf verwenden, den wirtschaftlichen Wettbewerb und Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit mit Europa zu lösen. Ob dieses bessere Szenario Wirklichkeit wird, hängt davon ab, ob die beiden Seiten genügend gegenseitiges Vertrauen aufbauen können.

Auch Moskau wird die hochrangigen Interaktionen zwischen China und den USA und deren Ergebnisse genau beobachten, da diese die Möglichkeit eines trilateralen Gipfels zwischen China, den USA und Russland später in diesem Jahr betreffen. China wird seinen Vorsitz beim APEC-Gipfel nutzen, um die Möglichkeit einer solchen Koordinierung zwischen den Großmächten zu schaffen. Auch wenn dies als Wiederbelebung des „Jalta-Systems“ abgetan werden mag, könnte eine solche Koordinierung aus realistischer Perspektive notwendig sein, um zu verhindern, dass weiteres Chaos und weitere Konflikte noch größeren Schaden an der internationalen Ordnung anrichten.

Und die Geschichte wird sich nicht einfach wiederholen. Selbst wenn China, die USA und Russland sich koordinieren können, werden sie bei konkreten Fragen wie der Ukraine-Krise und den Konflikten im Nahen Osten weiterhin mit europäischen und regionalen Ländern zusammenarbeiten müssen – ganz zu schweigen von Klimasicherheit, digitaler Wirtschaft, Sicherheit der Lieferketten und Energiesicherheit, wo eine weitaus größere Zahl von Ländern und Regionen Gemeinsamkeiten finden und gemeinsam handeln muss.

Ausgehend davon, dass die Großmächte schrittweise gegenseitiges Vertrauen aufbauen und einen Raum für Wettbewerb ohne Konflikt schaffen, weiter über ausgewählte Bereiche der Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Entschärfung regionaler Konflikte bis hin zum Aufbau einer multilateralen Koordinierung auf dieser Grundlage, um eine umfassendere Zusammenarbeit voranzutreiben – dies könnte der einzige gangbare Weg sein, dem gegenwärtigen Chaos zu entkommen, der Welt eine Atempause zu verschaffen und anschließend Regeln für eine komplexere Weltordnung neu zu etablieren und Frieden und Wohlstand wiederherzustellen, so moralisch unangenehm dies auch unseren eigenen Vorstellungen sein mag.

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