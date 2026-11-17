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China und Kanada wollen ihre Handelsbeziehungen weiter ausbauen. Bei einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney in der südchinesischen Stadt Shenzhen bezeichnete Chinas Staatschef Xi Jinping die Verbesserung der Beziehungen am Dienstag als „richtige Entscheidung“. Sie liege im Interesse beider Bevölkerungen und diene dem Frieden, der Stabilität und dem Wohlstand in der Welt, sagte Xi laut der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.

Im Mittelpunkt des Treffens standen auch konkrete Handelsvereinbarungen. China gewährt zusätzliche Zollvergünstigungen für kanadische Exporte im Wert von rund 400 Millionen kanadischen Dollar (etwa 255 Millionen Euro). Davon profitieren unter anderem Schweinefleischproduzenten sowie die Fischerei- und Meeresfrüchteindustrie. Das teilte Carneys Büro mit. Im Gegenzug verlängert Kanada bestehende Ausnahmeregelungen für bestimmte chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte um zwei Jahre und weitet sie auf weitere 32 Produktkategorien aus.

Carney erklärte, die Beziehungen hätten sich seit der Vereinbarung einer neuen strategischen Partnerschaft im Januar in die richtige Richtung entwickelt. Beide Länder könnten ihre Zusammenarbeit auf Grundlage gegenseitigen Respekts weiter vertiefen, sagte er laut Xinhua. Kanada wolle unter anderem die Kooperation in den Bereichen Handel, Investitionen, erneuerbare Energien und künstliche Intelligenz stärken.

Kanada will Abhängigkeit von den USA verringern

Carney will laut Reuters die wirtschaftliche Abhängigkeit Kanadas von den USA reduzieren. US-Präsident Donald Trump hat zahlreiche kanadische Produkte mit hohen Zöllen belegt. Carney verfolgt das Ziel, die kanadischen Exporte nach China bis zum Ende des Jahrzehnts um 50 Prozent zu steigern. Bei seinem Treffen mit Xi erklärte er dem Bericht zufolge, Kanada liege dabei bereits vor dem Zeitplan.

Xi und Carney hatten im Januar eine neue strategische Partnerschaft vereinbart. Seitdem wurden unter anderem Zölle auf kanadische Rapsprodukte, Erbsen, Krabben und Hummer gesenkt, teilte Carneys Büro mit. Nach Angaben der kanadischen Regierung hat Kanada inzwischen für mehr als 90 Prozent des zuvor von chinesischen Zollmaßnahmen betroffenen Handels wieder Marktzugang erhalten.

Das Treffen in Shenzhen war laut Reuters bereits die dritte Begegnung zwischen Carney und Xi seit dem Amtsantritt des kanadischen Premierministers. Carney soll laut Xinhua auch am APEC-Gipfel am 18. und 19. November teilnehmen und hält sich dafür in Shenzhen auf.

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