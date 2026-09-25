Xi zu Gast bei Trump: Das war unsere Berichterstattung zum Staatsbesuch

Es war eines der wichtigsten Treffen zweier Staatschefs im Weißen Haus in diesem Jahr: Xi Jinping besuchte Donald Trump in Washington. Unsere Berichterstattung zum Nachlesen.

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Eine Woche, ein Gipfel, zehn Texte. Die Redaktionen der Berliner Zeitung und der Ostdeutschen Allgemeinen haben den Staatsbesuch von Xi Jinping in Washington von der Agenda bis zum Bankett begleitet.

Los ging es eine Woche vorher: Unser Geopolitik-Redakteur Jonas Prien sortierte, worüber Washington und Peking überhaupt verhandeln – Zölle, Seltene Erden, militärische KI, Taiwan. Drei Tage später nahm sich unser Autor Frank Sieren den KI-Streit vor: Erst öffnete China seine Modelle für die ganze Welt, dann kam der amerikanische Klau-Vorwurf – und Peking hält seine KI-Modelle jetzt auch nicht mehr offen.

Wie ernst es beiden Seiten mit der KI-Frage ist, zeigte Geopolitik-Redakteurin Luise Evers in ihrem Text: China baut ein Atomkraftwerk in sechs Jahren, die USA brauchen über zehn – wer die Rechenzentren zuerst mit Strom versorgt, hat im KI-Rennen die Nase vorn.

Zum Auftakt der eigentlichen Reisewoche lieferten wir dann dichter Schlag auf Schlag: Peking wirbt für Stabilität, Xi reist nach Washington – vier Elemente, eine Formel, und die EU steht mit im Fokus der Sanktionsspirale. Passend dazu der Blick aufs Rollfeld: Xi fliegt mit einer namenlosen „Sondermaschine“, Trump mit einem 400-Millionen-Dollar-Geschenk aus Katar – News-Redakteur Alexander Schmalz verglich die beiden Jumbojets der Macht.

Am Tag der Ankunft: Xi wird mit 21-Schuss-Salut auf der Joint Base Andrews empfangen, die USA verkünden eine verlängerte Zollpause bis zum 10. Januar. Und noch bevor Trump und Xi sich die Hand schütteln, fragte sich unser Autor Alexander Dergay, ob eine Notfall-Hotline den KI-Krieg der Maschinen verhindern kann – viel mehr als ein Warnkanal zeichnet sich bislang nicht ab.

Zum Showdown im Weißen Haus dann der große Kuschelkurs: Trump schwärmt von einer „wirklich großartigen Freundschaft“, Xi mahnt „Partner, keine Rivalen“ – dahinter bleiben Handel, Taiwan und KI so ungelöst wie eh und je.

Und dann war da noch das Bankett mit Gästeliste von Sam Altman bis Jamie Dimon, rotem Schaumwein von 1972 und einem Auftritt, der weniger nach Verhandlung als nach Inszenierung aussah.

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