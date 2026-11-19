Im Hamburger Bahnhof wird die Nacht durchgetanzt, vor der Neuen Nationalgalerie wird Yoga praktiziert. Berliner Museen sind längst mehr als Orte der Kunst.

Wer am Morgen des 15. November durch den Hamburger Bahnhof ging, war nicht versehentlich am Vorabend eingeschlossen worden. Zum 30. Geburtstag hatte das Museum mehr als 30 Stunden durchgehend geöffnet: mit freiem Eintritt, nächtlichen Führungen, Filmen, einer Vinyl Listening Night und einer Pyjamaführung um neun Uhr morgens.



In der historischen Halle tanzten Performerinnen und Performer durch die Nacht. Das Museum bot Kunstbetrachtung an – und zugleich einen Ort, an dem man bleiben, zuhören, sich ausruhen und gemeinsam Zeit verbringen konnte.

Neue Nationalgalerie: Nebelskulptur von Fujiko Nakaya bot auch abends die perfekte Kulisse zum Tanzen. © Juergen Ritter/Imago

Das Jubiläum bündelte, was viele Berliner Kunsthäuser inzwischen in ihr Programm integriert haben. Die Ausstellungen sollen nicht mehr der alleinige Anlass sein, das Gebäude zu betreten. Man kommt wegen eines Konzerts, einer Yogastunde oder eines Drinks mit Freunden; vielleicht sieht man sich danach auch die Kunst an. Das Museum wird zur Bühne für ein Stadtleben, um dessen Aufmerksamkeit es mit Clubs, Festivals und anderen Freizeitangeboten konkurriert.

Im Hamburger Bahnhof ist daraus längst ein Sommerformat geworden. Bei „Berlin Beats“ legten 2026 DJs im Museumsgarten auf, darunter Ellen Allien und Ben Klock. Der Eintritt zu den Open-Air-Abenden war frei, die Ausstellungen waren an den regulären Terminen dagegen nur mit Museumsticket zugänglich.



Nach Angaben des Hauses kamen in den drei Jahren zuvor insgesamt rund 200.000 Menschen zu der Reihe. Diese Zahl belegt die Anziehungskraft des Gartens als Veranstaltungsort – nicht, dass ebenso viele Menschen eine Ausstellung besucht hätten. Genau in dieser Differenz liegt eine Frage an die neue Museumskultur: Führt der Weg vom Dancefloor in die Kunst, stehen beide Angebote nebeneinander, oder wird die Experience wichtiger als das Exponat?

Chanel im Hamburger Bahnhof

Neben der Clubkultur umwirbt der Hamburger Bahnhof auch die Welt der Luxusmarken. Seit 2025 besteht eine auf drei Jahre angelegte Partnerschaft mit dem Chanel Culture Fund. Sie finanziert eine jährliche, großformatige künstlerische Arbeit für die historische Halle. Auf Klára Hosnedlová folgte 2026 die Komponistin und Künstlerin Lina Lapelytė: Für „We Make Years Out of Hours“ verteilen sich 400.000 Holzwürfel im Raum, aus denen Besuchende gemeinsam mit Performerinnen und Performern vergängliche Strukturen bauen.

Gallery-Weekend in Berlin. Hamburger Bahnhof, Chanel Commission: Klara Hosnedlova © Funke Foto Services/Imago

Das ist mehr als ein Markenlogo neben einer Ausstellung. Die Förderung ermöglicht eine aufwendige, partizipative Arbeit. Zugleich rückt der Name Chanel prominent in den Ausstellungstitel. Wie sichtbar darf ein Geldgeber im öffentlichen Museum werden?

Yoga und Dj in der Neuen Nationalgalerie

Ein paar Kilometer weiter zeigt die Neue Nationalgalerie, wie viele Rollen ein Haus gleichzeitig innehaben kann. Im Sommer 2026 gab es Yoga im Skulpturengarten; die Teilnahme kostete 20 Euro und war ausdrücklich auch ohne Museumsbesuch möglich. Im August trafen dort beim Musikprogramm „Sound in the Garden“ das DJ-Duo Space Afrika und die Electro-Gruppe Dopplereffekt aufeinander.



Zum Christopher-Street-Day lud das Museum auf seiner Terrasse zu einem kostenlosen Warm-up mit Roi Perez, der auch als DJ der Panorama Bar bekannt ist. Das ist kein Clubbetrieb im eigentlichen Sinn. Aber das Museum nimmt Musik und Codes der Berliner Clubkultur auf und macht seine Terrasse zum Treffpunkt vor der Demonstration.

Auch in Düsseldorf hält der Lifestyle Einzug ins Museum: Yoga im Kunstpalast. © Christoph Reichwein/dpa

Die Verbindung von Markenförderung und Öffnung ist auch hier sichtbar. Die Neue Nationalgalerie setzt ihre Partnerschaft mit Volkswagen fort: Bei „Art4All“ ist seit April 2026 jeden ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 20 Uhr der Eintritt frei, ergänzt um Führungen, Workshops und Live-Veranstaltungen. Im Juli brachte der Künstler Emeka Ogboh dafür einen umgebauten Bus als Soundsystem-Skulptur auf die Museumsterrasse. Der Konzernname ist Teil des Programmtitels; gleichzeitig senkt das Format eine handfeste Hürde, nämlich den Eintrittspreis. Beides gehört zur Geschichte solcher Kooperationen.

Der Trend reicht über die beiden Häuser hinaus. Die Berlinische Galerie verband 2026 eine Führung durch die Ausstellung von Marc Brandenburg mit einer anschließenden Yogastunde. Im Humboldt-Forum verwandelte die kostenlose Reihe „Durchlüften“ den Schlüterhof an vier Sommerwochenenden in ein Open-Air-Festival: mit 24 Live-Acts und zwölf DJs.



Das Jüdische Museum wiederum lud zur Eröffnung seiner Jubiläumsausstellung „Das Gegenteil von Jetzt“ ausdrücklich zu Kunst, Musik und Drinks ein. Hinter dem Wort „Event“ stecken also sehr verschiedene Ideen: körperliche Annäherung an eine Ausstellung, ein Musikfestival im Hof oder ein geselliger Einstieg in ein schwieriges Thema.

Tschüss, Schwellenangst?

Es wäre zu einfach, all das als Ausverkauf abzutun. Wer vor einer Museumsschwelle zögert, kann durch Musik oder eine offene Veranstaltung den fehlenden Schubs erhalten und sich in die oft überhöhten Kulturinstitutionen trauen. Ein Abend im Museumsgarten verlangt weder Vorwissen noch die Sicherheit, sich unter Kunstwerken richtig zu verhalten.



Aber, auch das sei gesagt, ist nicht jedes gut besuchte Event schon gelungene Kunstvermittlung. Eine Yogastunde, die ohne Ausstellungsbesuch endet, macht das Haus als Ort attraktiv; was sie für das Verständnis seiner Kunst leistet, bleibt eine andere Frage.

Nachts im Hamburger Bahnhof: Hier wird getanzt und gefeiert. © IMAGO/Emmanuele Contini

Die Personalien hinter dem Wandel

Hinter dem neuen Auftritt der Berliner Museen stehen auch „neue“ Führungspersönlichkeiten. Seit Januar 2022 führt Klaus Biesenbach die Neue Nationalgalerie; zeitgleich übernahmen Sam Bardaouil und Till Fellrath beim Hamburger Bahnhof. Biesenbach bespielt Terrasse und Skulpturengarten mit Musik und Veranstaltungen, Bardaouil und Fellrath holen mit „Berlin Beats“ die Clubkultur in den Museumsgarten und mit dem Chanel Culture Fund eine Luxusmarke in die historische Halle.

Die drei haben diesen Lifestylewandel der Museen nicht erfunden, sondern eine internationale Entwicklung nach Deutschland gebracht: Klaus Biesenbach war zuvor Künstlerischer Direktor des Museum of Contemporary Art in Los Angeles und langjähriger Chefkurator am New Yorker MoMA. Sam Bardaouil und Till Fellrath hatten 2009 ihre kuratorische Plattform Art Reoriented in New York und München gegründet, arbeiteten seit 2017 als assoziierte Kuratoren am Berliner Gropius-Bau und kuratierten 2022 die Biennale von Lyon. Berlin jedenfalls wird durch sie und ihre internationale Erfahrung kulturell reicher.

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