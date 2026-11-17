Die AfD bleibt in der YouGov-Sonntagsfrage vorn. SPD und Grüne liegen gleichauf. Doch eine Kandidatin kennen viele kaum.

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Die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) liegt zehn Prozentpunkte hinter der AfD.

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Die AfD hat in der YouGov-Sonntagsfrage auch im November 2026 ihren zweistelligen Vorsprung behauptet. 29 Prozent der Befragten würden die Partei wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre – ein Punkt mehr als in der YouGov-Befragung vom Oktober. Die Union kommt auf 19 Prozent.

Zugleich zeigt die Umfrage, wie wenig die Bürger mit einem Namen verbinden, der Ende Januar eine große Rolle spielen könnte – Ilse Aigner.

AfD bei 29 Prozent – Union bleibt zweistellig zurück

Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD laut YouGov auf 29 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im Vormonat. Die CDU/CSU legt ebenfalls um einen Punkt zu und erreicht 19 Prozent. Damit bleibt die AfD stärkste Kraft, der Abstand zur Union ist weiterhin zweistellig.

SPD und Grüne liegen im November Kopf an Kopf. Die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 15 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt und landen ebenfalls bei 15 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei zehn Prozent.

Zustimmung wird geprüft...

Die FDP bleibt stabil bei fünf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fällt nach Angaben von YouGov erstmals seit Beginn der Messung in der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts unter drei Prozent.

Deshalb weist das Institut das BSW in diesem Monat nicht mehr einzeln aus, sondern unter „Sonstige“. Diese kommen zusammen auf sieben Prozent.

Wer ist Ilse Aigner? Viele haben kein klares Bild

Die Union hat die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für die Wahl des Bundespräsidenten beziehungsweise der Bundespräsidentin am 30. Januar 2027 nominiert. Mit ihrem Namen verbinden allerdings viele Befragte wenig.

16 Prozent – also jede und jeder Sechste – kennen Ilse Aigner nach eigenen Angaben gar nicht. 43 Prozent kennen sie nur dem Namen nach, können aber nicht genau sagen, wer sie ist. Nur 38 Prozent haben eine genaue Vorstellung von ihr. Vier Prozent antworten mit „Weiß nicht“.

43 Prozent halten Ilse Aigner für eine gute Wahl als Kandidatin für das Amt. 23 Prozent finden sie eine schlechte Wahl, 34 Prozent sind unentschlossen. Besonders viel Zustimmung kommt von den Anhängern der CDU/CSU (65 Prozent), der SPD (63 Prozent) und der Grünen (56 Prozent).

Anders bei der AfD: 52 Prozent ihrer Wählerschaft halten Aigner für eine schlechte Wahl. Bei den Linke-Anhängern ist das Bild gespalten – 32 Prozent bewerten sie positiv, 31 Prozent negativ.

Für die Erhebung befragte YouGov Deutschland zwischen dem 13. und 16. November insgesamt 2203 wahlberechtigte Personen online. Die Stichprobe ist nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region, politischem Interesse und Wahlverhalten quotiert. Ihre konkrete Wahlabsicht gaben 1790 Teilnehmer an.

Insa-Umfrage: Mehrheit will Neuwahlen

Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich einer Insa-Umfrage zufolge für vorzeitige Neuwahlen aus. 58 Prozent der Befragten wünschen sich demzufolge eine erneute Bundestagswahl vor dem regulären Ende der Wahlperiode.

Nur 26 Prozent der Befragten möchten demnach, dass die schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bis Anfang 2029 weiterregiert.

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