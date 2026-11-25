Am Dienstagabend kam das Who's Who der deutschen Musikszene im Berliner Grill Royal zusammen – nicht etwa, um Gegrilltes zu essen; das sicherlich auch – aber vor allem ging es um die Verleihung der YouTube Music Awards. Mehr als 200 Gäste aus allen Genres und Generationen waren dabei; wer gewinnt, entscheiden die Zahlen, also Aufrufe, Interaktionen und Abonnenten auf der Plattform.



Die großen Gewinner des Abends waren Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David. Ihr Sommerhit „Gut genug“ hat weltweit mehr als 73 Millionen Aufrufe und wurde zum Musikvideo des Jahres gekürt. Außerdem schrieb der Song YouTube-Geschichte: Er schaffte es als erster deutschsprachiger Titel auf Platz 1 der US Daily Shorts Trends.

In der Königskategorie „Artist of the Year“ endete eine Ära: Nach drei Siegen in Folge musste Ayliva den Titel abgeben. Neuer Künstler des Jahres ist Bonez MC. Newcomer des Jahres wurde der Kölner Rapper Cave und Rapper Summer Cem bekam den Preis für „Visual Storytelling“ für die audiovisuelle Welt rund um sein Album „Duman“. Produzent des Jahres wurde Bazzazian, wobei die geladenen Künstlerinnen und Künstler selbst abstimmten.

Hitverdächtige Outfits und Flops

Neben den Auszeichnungen für das musikalische Schaffen ging es auch auf dem roten Teppich heiß her. Von Katja Krasavice über Yvonne Catterfeld bis zu Ski Aggu und den Doppelsiegern von Blumengarten zeigen wir, wer modisch preisverdächtig war und wer leer ausgeht.

Top: Mehr Diva geht kaum: In einer Kombination aus schwarzer Spitze von Gucci und einem tiefsitzenden schwarzen Rock setzte Domiziana auf puren italienischen Glamour – mit einer Prise Burlesque.



Das eigentliche Glanzstück des Abends ist jedoch die üppige, cremefarbene Fellstola, die sich Domiziana lässig über die Schultern gelegt hat. Das gute Stück hat sie selbst bei Kryza Vintage in Neukölln ergattert. Das Styling entstand nicht etwa mit einem großen Team, sondern ganz pragmatisch per FaceTime-Anruf mit einer guten Freundin, wie die Musikerin verriet. Das Ergebnis? Ein Look zwischen italienischer Filmdiva und Berliner Clubnacht – so wie ihre Musik. © IMAGO/Gartner

Top: Katja Krasavice zeigt einmal mehr, dass sie auf den roten Teppich gehört – denn sie zog ihn kurzerhand quasi selbst an. Zu ihrem figurbetonten, roten Spitzen-Minikleid und den farblich abgestimmten Lack-Pumps kombiniert die Rapperin gleich zwei der begehrtesten Statussymbole der Mode- und Uhrenwelt: eine Hermès Birkin Bag in leuchtendem Rot sowie eine Rolex am Handgelenk. So liefert sie genau die Dosis Glamour und Provokation, die man von ihr erwartet – kompromisslos, laut und selbstbewusst. © IMAGO/Gartner

Top: Im Gegensatz zu vielen Vertretern der jüngeren Generation setzt Yvonne Catterfeld an diesem Abend auf einen elegant-zurückhaltenden Look – allerdings mit einem spannenden Kniff. Die Sängerin und Schauspielerin kombiniert einen klassisch geschnittenen, schwarzen Oversized-Blazer mit einem transparenten Spitzenrock und zarten Riemchen-Sandaletten. Statt lauter Logos oder greller Farben wählt sie zeitlose Eleganz in All-Black, die durch die semi-transparente Spitze dennoch modern und verführerisch wirkt. Ein souveräner Auftritt auf dem roten Teppich, der unter Beweis stellt, dass Catterfeld weiß, was sie tut! © IMAGO/Gartner

Top: Bei Blumengarten trifft entspannter Streetwear-Stil auf Luxus-Details. Rayan Djima (rechts) setzt auf einen spannenden High-Low-Mix: Zu einem schlichten, schwarzen Hoodie von Supreme und einer locker sitzenden schwarzen Hose kombiniert er schwarze Chanel-Sneaker, eine auffällige Brille mit weißem Rahmen und silberne Ketten. Produzent Samuel „Sammy“ Eickmann (links) ergänzt den Look perfekt mit einer kurzen, olivgrünen Jacke mit Reißverschluss-Details, einer schwarzen Hose und dunklen Sneakern. Ein sympathisches Duo auf dem roten Teppich, das beweist, dass man für einen großen Auftritt keinen klassischen Anzug braucht. © IMAGO/Gartner

Top: Ski Aggu beweist bei den YouTube Music Awards einmal mehr Mut zum Stilbruch: Zu einem klassischen weißen Hemd samt dunkler Krawatte und langem schwarzem Mantel kombiniert der Rapper kurzerhand einen grauen Tracksuit mit Reißverschluss. Nur beim Thema Accessoires dürfte es langsam mal ein Update geben – Markenzeichen hin oder her – die ewige Skibrille hat man mittlerweile wirklich oft genug gesehen. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einer Taucherbrille oder einer Schweißerbrille für die Extraportion Funkenflug auf dem roten Teppich? © IMAGO/Gartner

Flop: Rapperin Badmomzjay wirkt bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich modetechnisch etwas unentschlossen: Als Basis wählt sie einen eng anliegenden schwarzen Einteiler, der stark nach einem sportlichen Pilates-Look aussieht. Darüber setzt sie auf einen üppigen, flauschigen Wintermantel in hellem Grau und kombiniert dazu hohe Lack-Stiefel. Als farbiger Kontrastpunkt dient eine verspielte Louis-Vuitton-Tasche aus der bunten Takashi-Murakami-Kollektion – ein wilder Stilmix zwischen Fitnessstudio, Winterspaziergang und Luxus-Pop-Art, bei dem man sich offenbar nicht so recht für eine Richtung entscheiden konnte. © IMAGO/Gartner

Top: Zsa Zsa Inci Bürkle und Ruby O. Fee beweisen eindrucksvoll, wie unterschiedlich und doch harmonisch ein All-Black-Auftritt auf dem roten Teppich interpretiert werden kann. Zsa Zsa (links) setzt auf Ibiza-Partystimmung mit einem hochgeschlossenen, funkelnden Pailletten-Minikleid. Ruby O. Fee (rechts) wählt dagegen den dramatischen Diva-Auftritt: Ihr bodenlanges, eng anliegendes Kleid mit tiefem Ausschnitt und Zierknöpfen kombiniert sie mit einer opulenten, federbesetzten Stola, die dem Look einen Hauch von Old-Hollywood-Glamour verleiht. © IMAGO/Gartner