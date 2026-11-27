Gudrun Schweppe arbeitet für die zu Google gehörende Videoplattform YouTube und somit für einen der größten Tech-Konzerne der Welt. Und zwar in führender Position: Als Head of Music Central & Northern Europe & Emerging Markets ist sie bei YouTube verantwortlich für einen der wichtigsten Musikmärkte der Welt. 2023 hat Schweppe in Berlin die YouTube Music Awards initiiert, wo dieses Jahr Shirin David, Kitschkrieg, Blumengarten, Bazzazian, Cave, Summer Cem und Bonez MC prämiert wurden.



Frau Schweppe, gerade haben Sie und Ihr Team im Grill Royal wieder die YouTube Music Awards auf die Beine gestellt. Ist Ihr Alltag als YouTube Head of Music ähnlich glamourös?



Der Abend im Grill Royal ist wirklich eins der absoluten Highlights unseres Jahres, auf das mein Team monatelang hinarbeitet. Da steckt viel Herzblut drin. Ich darf ein großartiges Team leiten und habe bei YouTube Music die Möglichkeit, die Musiklandschaft aktiv mitzugestalten, indem wir neue Talente fördern, Diversität stärken und mehr Raum für weibliche Perspektiven schaffen.

„Faszinierend, wie Musikvideos Geschichten erzählen“

Noch dazu kann ich den ganzen Tag Musik hören und entdecken, Musikvideos schauen sowie auf Konzerte und Showcases gehen. Musik ist für mich überall und immer präsent. Ich liebe es, sie zu entdecken, zu fühlen und mich von ihr überraschen zu lassen. Mich fasziniert, wie Musikvideos Geschichten erzählen und ganze Generationen begleiten. Und natürlich ist auch das Gefühl, Musik live zu erleben, etwas ganz Besonderes. Manchmal ertappe ich mich dabei zu denken: Ich habe den besten Job der Welt.

Zur Person Geboren in Südafrika und international aufgewachsen, kam Gudrun Schweppe im Alter von 14 Jahren nach Deutschland. Ihr Jurastudium an der Humboldt-Universität zu Berlin schloss sie mit Auszeichnung ab. Seit 2012 ist sie Teil der Google-Gruppe (zu der auch YouTube gehört) und verantwortet heute als Head of Music bei YouTube zentrale Musikmärkte und Partnerschaften in Europa und darüber hinaus. Schweppe ist im Berliner Google-Büro tätig und Initiatorin der YouTube Music Awards.

Welche Aufgaben stehen da sonst so an?



Grundsätzlich würde ich meinen Alltag als bodenständig und strategisch beschreiben. Ein Abend wie der im Grill Royal ist natürlich auch für mich etwas Besonderes, aber mein Arbeitsalltag sieht meistens ganz anders aus. Mein Day-to-day ist geprägt von Meetings mit Labels, Musikverlagen, Künstler:innen und ihrem Management, oft über mehrere europäische Märkte hinweg.



Dabei geht es darum, die unterschiedlichen lokalen Bedürfnisse zu verstehen und mit unseren globalen Produkt- und Strategie-Teams zusammenzubringen. Besonders wichtig sind mir dabei die persönlichen Beziehungen und der enge Austausch mit unseren Partner:innen in der Musikindustrie.

„Gelegentlich eine Bravo in die Finger bekommen“

Geboren sind Sie in Südafrika, aufgewachsen in mehreren Ländern, erst mit 14 kamen Sie nach Deutschland. Hat Ihnen das den Zugang zu Deutschland eher erleichtert oder erschwert, gesellschaftlich und popkulturell?



Meine Rückkehr nach Deutschland fiel quasi mit dem Start von VIVA zusammen, einem echten Stück deutscher Popkultur. Das hat mir den Zugang zu deutscher Musik sehr erleichtert. Gelegentlich hat man im Ausland auch mal eine Bravo in die Finger bekommen. Das waren dann aber nur Bilder und die Musik war dann vielleicht nicht was man erwartet hat. Aber ich liebe deutsche Musik, das erste Album von Selig war, glaube ich, meine erste CD und ich liebe es bis heute.

Und was ist das Besondere am deutschen Musikmarkt, immerhin dem fünftgrößten der Welt?



Das Besondere in der deutschen Musikszene, insbesondere im Deutschrap, ist, wie stark lokale Identität und globale Einflüsse zusammenwirken und die enorme Eigenständigkeit der Musikszene. Gleichzeitig erleben wir heute, dass auch lokale Hits leicht über Grenzen hinweg strahlen können.



Dieses Jahr ist etwas Besonderes in der deutschen Musik-Szene passiert, ein deutschsprachiger Song wie „Gut genug“ hat als erster seiner Art Platz 1 der US Daily-Shorts-Trends auf YouTube erreicht. Eine krasse Leistung. Der Musikmarkt in Deutschland ist allgemein sehr stark geprägt von lokalen und deutschsprachigen Produktionen, das sieht man in den YouTube-Charts sehr deutlich.

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Wie kamen Sie eigentlich zur Musik? Spielen Sie selbst ein Instrument? Und war Musik für Sie schon eine Passion oder ein Hobby, bevor Sie beruflich damit zu tun hatten?



Ich habe mich durchaus an einigen Instrumenten versucht, auch am Klavier. Sagen wir mal so: Meine musikalische Zukunft lag wohl eher hinter der Bühne. Die Liebe zur Musik war aber schon früh da. Bei uns zu Hause wurde sehr viel klassische Musik gehört, Popmusik gehörte nicht dazu. Das habe ich dann selbst als Kind entdeckt. Meine ersten Käufe waren Madonna, Paula Abdul, Milli Vanilli.



Als Teenager bin ich dann Musiknerd geworden und habe mich stundenlang mit Musik beschäftigt. Irgendwann stellte ich mit großer Freude fest, dass es Berufe gibt, die einem quasi erlauben das Hobby zum Beruf zu machen. Mein erstes Praktikum bei einer großen Plattenfirma habe ich Anfang der 2000er während des Studiums gemacht. Das war der Anfang meiner Karriere in der Musikindustrie.



MTV und VIVA waren einst sehr groß, inzwischen kennt die junge Generation sie kaum noch.



Viva und MTV sind sicherlich einer der Gründe, warum ich heute meinen Job habe. Als ich mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen bin, war VIVA gerade live gegangen. Ich habe stundenlang Musikvideos geschaut. Es gab so viel zu entdecken auch mit Viva Zwei und MTV. Oft liefen die besten Videos nachts. Ich kann mich noch erinnern, wie ich „Come to Daddy“ von Aphex Twin gesehen habe. Das war mindblowing. Oder wie man damals auf neue Musikvideos hingefiebert hat – ich erinnere mich noch genau an „Scream“ von Michael und Janet Jackson.

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Ist YouTube das neue MTV? Und wie wichtig sind Musikvideos als künstlerische Ausdrucksform einerseits und PR-Tool andererseits?



Diese Zeit war prägend. Aber YouTube geht weit darüber hinaus. Bei uns begegnen sich Künstler:innen und Fans weltweit, rund um die Uhr. Musikvideos bleiben eine zentrale künstlerische Ausdrucksform, gerade weil immer mehr Menschen YouTube auf dem Fernseher im Wohnzimmer schauen. Das würdigen wir auch mit einer eigenen Preiskategorie für „Visual Storytelling“ in der unter anderem Summer Cem, Ikkimel, Badmomzjay und Apsilon dieses Jahr nominiert waren.



Auch sonst gab es dieses Jahr fantastische Videos, Ayliva mit „Renn!“ oder Kontra K – alle seine Videos halte ich für Kunstwerke. Auf YouTube greifen dann die verschiedenen Formate auch ineinander: YouTube Shorts, Musikvideos, Behind-the-Scenes und Live-Formate. Künstler:innen erreichen dadurch weltweit ein Publikum von über zwei Milliarden Fans im Monat.

„Wir haben über acht Milliarden Dollar ausgeschüttet“

Streamingdienste stehen immer wieder in der Kritik, Musikerinnen und Musiker nicht fair genug zu entlohnen. Glauben Sie, dass Sie da besser dastehen als die Konkurrenz? Und falls ja: warum?



Faire und nachhaltige Vergütung ist für uns das Fundament einer guten Partnerschaft mit der Musikindustrie. Unsere Stärke liegt im doppelten Geschäftsmodell aus Werbung und Abonnements. So haben wir allein in zwölf Monaten über acht Milliarden US-Dollar an die Musikindustrie ausgeschüttet.



Außerdem liegt uns das Rechtemanagement am Herzen. Mit Technologien wie Content ID, stellen wir sicher, dass Rechteinhaber:innen auch an nutzergenerierten Videos und Shorts rund um ihre Songs mitverdienen. Dabei setzen wir auf den engen und kontinuierlichen Dialog mit Verwertungsgesellschaften, Labels und Künstlervertretungen, um faire Rahmenbedingungen für den gesamten Markt zu schaffen.

„Dass Gleichberechtigung noch kein Selbstläufer ist, merkt man im Alltag immer wieder“: Gudrun Schweppe © Lisa Wassmann

Einige der Preise bei den YouTube Music Awards werden auf der Grundlage von Abrufzahlen vergeben. Gäbe es nicht auch gute Gründe, den künstlerischen Wert von einer Jury beurteilen zu lassen, statt bloß auf die Klickzahlen zu schauen?



Beide Perspektiven ergänzen sich wunderbar. Auf einer offenen Plattform wie YouTube zeigen Abrufzahlen und Trends authentisch, welche Musik die Fans im Alltag berührt. Gleichzeitig liegt uns die Wertschätzung innerhalb der kreativen Szene am Herzen, deshalb haben wir Kategorien wie „Producer of the Year“ eingeführt, in der die Künstler:innen selbst über ihren Favoriten abstimmen.

„Frauen müssen wir gezielt Bühnen geben“

Eines Ihrer erklärten Anliegen ist es, Frauen in der Musikindustrie zu fördern. Wie macht man das am besten? Und wann haben Sie zuletzt gemerkt, dass Gleichberechtigung in der Musikbranche noch nicht selbstverständlich ist?



Für meinen eigenen Weg war eine frühere Chefin bei BMG prägend, die mir früh vorgelebt hat, dass Spitzenposition und Familie selbstverständlich zusammenpassen, eine Haltung, die ich heute als dreifache Mutter und erste weibliche Head of Music bei YouTube in Deutschland bewusst vorlebe. Dass Gleichberechtigung noch kein Selbstläufer ist, merkt man im Alltag immer wieder, sobald man auf manche Festival-Line-ups, Produzent:innen-Credits oder Entscheidungsrunden schaut. Da sind Frauen unterrepräsentiert.



Frauen müssen wir gezielt Bühnen geben: hinter den Kulissen im Producing, Songwriting und Management. Genau deshalb war es mir ein Herzensanliegen, Suena eine starke Produzentin und Songwriterin, bei unseren diesjährigen Awards ins Rampenlicht zu stellen. Wenn wir im Marketing Künstler:innen in den Fokus rücken, zum Beispiel über Werbung auf Billboards oder auch bei unseren Förderprogrammen für Artists, dann achten wir sehr auf Diversität bei der Auswahl.

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Sie arbeiten für einen Tech-Konzern. Glauben Sie, dass sich unser Leben und auch die Musik in Zukunft noch mehr ins Digitale verlagern werden? Oder könnte das Live-Erlebnis gerade als Kontrapunkt zu all unserer Screentime wieder wichtiger werden?



Wenn sich das Leben immer stärker ins Digitale verlagert, entfaltet sich natürlich auch eine tiefere Wertschätzung nach echten Live-Erlebnissen. Das schließt sich keineswegs aus, sondern ergänzt sich harmonisch – egal ob auf einer großen Tournee, beim Festival oder bei einem intimen Abend wie unseren Awards im Grill Royal. Oft ist es gerade der digitale Funke auf YouTube (ein Short, ein Musikvideo oder ein Livestream), der springt und aus zufälligen Hörer:innen begeisterte Fans macht, die am Ende Konzerttickets kaufen und ganze Hallen füllen.

„Musik lebt von menschlicher Erfahrung“

Und wie denken Sie über Künstliche Intelligenz in der Musikwelt: Ist sie eher Grund zur Freude oder zur Besorgnis? Manche Künstlerinnen und Künstler fürchten, dass KI mit ihrer Musik trainiert wird. Könnte bei den YouTube Music Awards 2030 oder 2050 eine KI zum „Artist of the Year“ werden?



Ich bin überzeugt, dass wir auch in vielen Jahren noch Menschen für ihre Kunst auszeichnen, denn ich bin der Meinung, dass Musik von menschlicher Erfahrung lebt, von Haltung und echtem Erlebnis. Ich – und alle hier bei YouTube – begegnen dem Thema KI in der Musik mit Neugier und klarem Verantwortungsbewusstsein. KI kann ein spannendes Kreativwerkzeug sein, das Künstler:innen neue Wege im Studio eröffnet, aber verantwortungsvolle Innovation gelingt nur gemeinsam mit den Kreativen und Rechteinhaber:innen.



Die Sorgen um Urheberrecht nehmen wir ernst. Deshalb schaffen wir klare Regeln. KI-Inhalte müssen gekennzeichnet werden, und wir haben bereits technische Mittel und Produkte auf YouTube, wo wir den Künstlerinnen und Künstlern Werkzeuge an die Hand geben, um die Kontrolle über ihr Werk und ihre Person zu behalten. Das ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. In Kürze planen wir ein Update zu diesem Thema.

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