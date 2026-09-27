Zahnärzte in Frankreich weigern sich, China-Kronen einzusetzen – jetzt sind sie gefeuert

Ein Zahnarzt setzt einer Patientin Zahnersatz ein. In Frankreich hat ein Streit über Kronen aus China fünf Zahnärzte den Job gekostet (Symbolbild).

Kurz nach ihrem letzten Patienten standen Vertreter der Geschäftsführung in der Tür. So schildert ein Zahnarzt aus Nantes, wie seine Kollegin ihre Kündigung bekam. Sie stehe unter Schock, sagte er der französischen Zeitung 20 Minutes.



Am Montag, 21. September, hat die Gesundheitsgruppe Vyv fünf angestellte Zahnärzte fristlos entlassen. Der Grund aus Sicht der Ärzte: Sie hatten sich monatelang geweigert, ihren Patienten Kronen und Prothesen aus China einzusetzen.



Die Praxis in der Rue Noire ist seitdem geschlossen. Mehr als 6000 Patienten, die dort jedes Jahr behandelt wurden, brauchen jetzt einen neuen Zahnarzt – in einem Land, in dem Termine ohnehin knapp sind.

Fristlose Kündigung wegen „schweren Fehlverhaltens“

Begründet wird der Rauswurf mit „faute grave“, schwerem Fehlverhalten. Wer in Frankreich so entlassen wird, bekommt weder eine Kündigungsfrist noch eine Abfindung.



Am Freitag zuvor waren die fünf zum Gespräch vorgeladen worden. Freigestellt hatte Vyv sie bereits im Mai. Seitdem haben zwei weitere Zahnärzte die Praxis verlassen, andere meldeten sich krank und beklagten unhaltbare Zustände.

30-Prozent-Vorgabe für Zahnersatz aus dem Ausland

Nach Darstellung der Zahnärzte hatte Vyv vor rund einem Jahr eine Quote ausgegeben: 30 Prozent des Zahnersatzes sollten im Ausland entstehen, vor allem in China. Den Ärzten zufolge ging es um niedrigere Kosten und höhere Margen.



Vyv will sich zu „individuellen Personalfragen“ nicht äußern. Die Praxis sei vorübergehend geschlossen, Termine würden abgesagt, teilte die Regionalgesellschaft Vyv 3 Pays de la Loire dem Blatt mit.



Vyv ist ein Zusammenschluss französischer Krankenzusatzversicherer, der auch eigene Praxen und Pflegeangebote betreibt. Allein die Regionalgesellschaft hat laut der Regionalzeitung La Dépêche du Midi mehr als 370 Einrichtungen und Dienste.

Streit um Billig-Kronen reicht bis ins Parlament

In der französischen Nationalversammlung wollte die Abgeordnete Karen Erodi in einer schriftlichen Anfrage wissen, warum Vyv Dentaire seine Zahnärzte an ein einziges Labor bindet, das in China fertigen lässt. Sie sieht die Freiheit angestellter Zahnärzte in Gefahr, selbst über die Versorgung zu entscheiden.



Hinter dem Trend steckt Geld. Seit einer Vereinbarung von 2020 sind die Preise für Zahnersatz in Frankreich gedeckelt. Seither kommen deutlich mehr Kronen aus China, der Türkei, Marokko und Madagaskar, wie eine weitere Anfrage festhält. Französische Zahntechniker fürchten um ihre Existenz.



Für Mittwoch, 30. September, haben Unterstützer der Entlassenen eine Kundgebung angekündigt. Ob die fünf gegen ihre Kündigung klagen, ist offen.

Ist Zahnersatz aus China schlechter?

Nicht zwangsläufig. Auslandszahnersatz muss nicht schlechter sein als heimischer, betont die Verbraucherzentrale. Er muss aber die Vorschriften für Medizinprodukte einhalten und ist meist deutlich billiger.



Genau darin liegt der Kern des Falls. Über die Krone im Mund eines Patienten sollte der behandelnde Arzt entscheiden, nicht eine Einkaufsquote.

So erfahren Sie, woher Ihr Zahnersatz kommt

In Deutschland ist die Herkunft kein Geheimnis. Vor jeder Versorgung mit Zahnersatz erstellt der Zahnarzt für gesetzlich Versicherte einen kostenlosen Heil- und Kostenplan. Darin muss er laut § 87 Absatz 1a Sozialgesetzbuch V auch den Herstellungsort angeben.



Ist Zahnersatz aus dem Ausland geplant, steht das Herstellungsland seit 2016 gleich auf der ersten Seite des Plans, erklären die Verbraucherschützer. Patienten bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie darüber aufgeklärt wurden.



Wer unsicher ist, fragt vor der Unterschrift nach dem Labor und nach der Gewährleistung.

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