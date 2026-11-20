Zartmann besucht in seinem neuen Lied „Bad Düren“ seine Tante im Osten. Der Song lässt sich als Plädoyer gegen Brandmauern im Privaten hören.

Zartmann erzählt von einer Heimkehr: Er fährt mit Freunden in den Osten – um seine Tante zu besuchen. „Bad Düren“ heißt das neue Lied, das davon handelt. Ein Ort namens Bad Düren existiert indes in Deutschland (und auch außerhalb dessen) nicht.



Vielleicht liegt also bereits im Titel ein subtiler Hinweis darauf versteckt, dass es Zartmann hier nicht um autobiografische Präzision geht – sondern um das universell Gültige im Autofiktionalen. Wie vielleicht auch bei Didier Eribons popsoziologischem Groß-Essay „Rückkehr nach Reims“, einer Reise zurück an den entfremdeten Ort der Kindheit.

Das Feuilleton der Berliner Zeitung auf dem Küchentisch

Gemeint sein könnte bei Zartmann das nordsächsische Bad Düben. Andererseits könnte die Geschichte so oder zumindest so ähnlich auch in Düren in Nordrhein-Westfalen spielen. Der eigentliche Punkt ist: Das lyrische Ich im Lied fährt nach langer Zeit erstmals an einen Ort und zu einer Person, die es schon seit frühester Kindheit kennt.



Doch mittlerweile hat man sich politisch voneinander entfernt – blickt anders auf das Weltgeschehen, wählt (vermutlich) unterschiedliche Parteien. „Bad Düren“ lässt sich als Plädoyer hören, sich das Zwischenmenschliche nicht zerstören zu lassen durch verschiedene politische Perspektiven – die durchaus das Potenzial zum Polarisieren, zum Spalten hätten.

Zustimmung wird geprüft...

Auf dem Küchentisch im zugehörigen Musikvideo liegt übrigens das Feuilleton der Berliner Zeitung. Besonders sichtbar bei Sekunde 12. Es handelt sich um die Ausgabe vom 25. September 2026. Auf Seite 11 befindet sich unser Zartmann-Interview, wir sehen groß sein Foto. Mit dem Zartmann-Zitat „Es wird nicht mehr viel geredet“ war der Artikel überschrieben.



Der in Ost-Berlin in Prenzlauer Berg aufgewachsene Hip-Hop-Liedermacher (und Enkel des schon in der DDR bekannten Schauspielers Jürgen Zartmann) beklagte auch im Gespräch mit uns schon, dass die gesellschaftliche Kluft immer größer werde, „alles immer mehr nach links und rechts“ drifte. Inhaltlich ging es also auch damals um ein ähnliches Sujet wie jetzt im Lied, das zugleich Vorbote zu Zartmanns Debütalbum sein soll.

Zartmanns Appell gegen Brandmauern im Privaten

In der Vergangenheit hat Zartmann die AfD und deren Positionen vielfach kritisiert. Und auch deren Wähler und Sympathisanten: „Ich habe eine Zeit lang dazu tendiert, mich von diesen Personen abzuwenden und klare Kante zu zeigen“, sagt Zartmann jetzt. „Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das gerade bei Menschen, die man liebt, keine Möglichkeit ist, um gemeinsam voranzukommen.“



Denn derlei politische Konflikte existieren, so Zartmann, auch in seiner eigenen Familie. Das Musikvideo zu „Bad Düren“ endet mit der Umarmung der Tante vor ihrer Türschwelle. „Ich kann verstehn, wenn es dir mies geht“, heißt es in Zartmanns Lied. Ein zarter Appell gegen Brandmauern im Privaten. Und für mehr Empathie.