Zartmann im Interview: „Die Kluft wird immer größer, es wird nicht mehr viel geredet“

Spätsommernachmittag am Sage Beach in Berlin-Kreuzberg. Der Sänger Zartmann und sein Team sind mit dem Tourbus vorgefahren. Unter dem Konterfei des Berliners („Tau mich auf“) steht „sommer open airs '27“ auf den Nightliner geschrieben. Zartmanns große Freilicht-Tournee findet also nächstes Jahr erst statt. Am 28. August 2027 spielt er riesig in der Wuhlheide in Köpenick. Und am Vortag bei den Dresdner Filmnächten am Elbufer.



Aber Zartmann ist schon jetzt nach Berlin gekommen – um vorab Tickets an seine Fans zu verkaufen; und für sie ein paar Lieder auf dem Tourbus-Dach zu spielen. Seit zwei Wochen macht er das nun schon, in allen seinen zwölf Tourneestädten 2027, von Basel über München, Hamburg bis nach Dresden und nun zum Finale in seiner Heimatstadt Berlin. Wir durften zu Zartmann in seinen Bus steigen, wo er uns zum Interview geladen hat.



Zartmann, Sie sind ja die letzten Tage hier in diesem Nightliner durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getourt. Reist es sich denn komfortabel im Nightliner oder ist es besser im Auto, im ICE oder im Privatjet?



Die Privatjet-Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, das heißt, dazu kann ich nichts sagen. Aber von all den anderen genannten Optionen ist der Nightliner auf jeden Fall die beste, weil man beim Fahren schläft und das natürlich ganz viel Zeit spart - weil man nicht nach dem Schlafen noch fahren muss. Es ist super gemütlich, wie Klassenfahrt mit seinen Freunden, aber es ist auch schön, wenn es dann vorbei ist.