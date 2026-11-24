Drei Städte und alle liegen sie im Osten Deutschlands: Chemnitz, Cottbus und Rostock stehen neuerdings auf Zartmanns Tourneekalender. Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das hat der Berliner HipHop-Liedermacher am 23. November auf seinem offiziellen Instagram-Kanal bekanntgegeben.
Tickets gebe es schon ab zehn Euro zu erwerben, heißt es in Zartmanns Instagram-Story weiter. Und alle Einnahmen würden gespendet. An wen oder was genau, lässt Zartmann zunächst offen. Der Hinweis, dass es nicht viele Tickets geben werde, deutet darauf hin, dass es sich eher um Club-, nicht um Arena-Shows handeln dürfte.
Zartmanns Instagram-Story vom 23.11. zu seiner kommenden Ost-Tournee
© Instagram Zartmann
Auf seiner vergangenen Hallentournee hat Zartmann nach Angaben seiner Plattenfirma Sony Music vor 85.000 Fans gespielt. Sie führte ihn von Frankfurt am Main zurück in seine Heimatstadt Berlin in die Max-Schmeling-Halle, sogar in Prenzlauer Berg, wo er einst aufwuchs.
„Schönhauser“ heißt nicht umsonst seine EP von 2025, die Platz 1 der deutschen Album-Charts erklomm. Darauf enthalten ist auch die selbst von Ed Sheeran geschätzte Nummer-1-Single „Tau mich auf“, Deutschlands meistgestreamter Song des Jahres 2025.
Plädoyer gegen Brandmauern im Privaten
Dass Zartmann nun intensiv den Osten bereist, könnte in Verbindung stehen zu seinem neuesten Lied „Bad Düren“, das ebenfalls in Ostdeutschland spielt: Zartmann (beziehungsweise sein lyrisches Ich) fährt zur Tante in den Osten. Man hat sich lang nicht mehr gesehen. Und offenbar stehen auch politische Differenzen im Raum. Letztlich lässt sich „Bad Düren“ aber als Plädoyer gegen Brandmauern im Privaten hören.
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2027 steht die nächste große Tour für Zartmann an: 14 Termine in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sind programmiert. Der Osten ist dann allerdings unterrepräsentiert: Lediglich Dresden und (wenn man großzügig rechnet) Ost-Berlin (nämlich die Parkbühne Wuhlheide) stehen auf Zartmanns Tourneekalender für das kommende Jahr.
Vielleicht spielte auch dieses Faktum mit in die Entscheidung hinein, jetzt vorab doch noch mal in Ostdeutschland vorbeizuschauen.
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