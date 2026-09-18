ZDF bestätigt: Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ läuft zum Jahresende aus

Der Sender meldet, dass das bisherige „ZDF Magazin Royale“ nach 187 Sendungen endet. Es laufen aber demnach bereits Gespräche zu einem möglichen neuen Show-Konzept.

Das ZDF hat am Freitagnachmittag in einer Mitteilung bestätigt, dass es sich aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept befindet.



Demnach wird das bisherige „ZDF Magazin Royale“ zum Jahresende nach mehr als sechs Jahren, 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, in der bisherigen Form auslaufen.

Böhmermann möchte „noch mal eine andere Sendung machen“

Jan Böhmermann wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen.“ Es ist nicht das erste Mal, dass die Show-Formate von Jan Böhmermann im ZDF weiterentwickelt werden. Gestartet im Jahr 2013 als „Neo Magazin“ und später für knapp fünf Jahre als „Neo Magazin Royale“ auf ZDFneo, kam das ZDF Magazin Royale 2020 ins Hauptprogramm des ZDF.

„Mit seiner Mischung aus Satire und Investigation stößt das ZDF Magazin Royale regelmäßig wichtige Diskurse in der Öffentlichkeit an – und ist zu Recht preisgekrönt. Umso mehr würden wir uns freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann im ZDF fortzusetzen und gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen“, sagt ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke.



Über das Ergebnis der Gespräche will das ZDF zu gegebener Zeit informieren.

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