ZDF Magazin Royale: Selenskyj zu Gast bei Jan Böhmermann

Im Gespräch mit Jan Böhmermann richtet der ukrainische Präsident einen Appell an Deutschland. Denn die Zustimmung zu mehr Ukraine-Hilfe sinkt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Gespräch mit Jan Böhmermann mehr Unterstützung für die Ukraine gefordert. Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen hoffe er auf ein politisches Gegengewicht zu Präsident Donald Trump, sagte Selenskyj im ZDF Magazin Royale. Die Demokraten seien „sehr klar“ bei der Hilfe. Er glaube deshalb, „dass wir mehr Unterstützung bekommen“. Finanz- und Waffenhilfe durch den Kongress könne auch Wladimir Putin unter Druck setzen.

Die Demokraten kontrollieren nach den Wahlen am Dienstag Repräsentantenhaus und Senat. Das kann Trumps innenpolitischen Spielraum begrenzen, garantiert aber keinen außenpolitischen Kurswechsel. Trump bleibt Präsident und hatte zuletzt vom Kongress beschlossene Russland-Sanktionen per Dekret auf Eis gelegt. Selenskyjs Hoffnung auf ein neues Machtgleichgewicht ist deshalb zunächst eine politische Erwartung.

Zwei Clowns sprechen über Krieg

Gleich zu Beginn macht Böhmermann die Kuriosität des Interviews deutlich: „Ich bin ein Clown. Ich habe im Fernsehen so lange versucht, Leute zum Lachen zu bringen und Blödsinn zu machen. Wir haben dasselbe gemacht (…) Und jetzt sitzen wir hier und müssen über Krieg sprechen.“ Neben der Politik sprechen die beiden über Selenskyjs Weg vom Komiker zum Präsidenten, den Musiker James Blunt und das Skifahren in Ischgl. Auch Elon Musk kommt zur Sprache. Selenskyj würdigte, dass SpaceX der Ukraine mit Starlink wichtige Kommunikation ermöglicht habe. Zugleich kritisierte er Musks Haltung zum Krieg: „Natürlich gefällt uns seine Haltung zu diesem Krieg nicht.“

Zustimmung wird geprüft...

Dass Selenskyj gerade das „ZDF Magazin Royale“ nutzt, ist strategisch. Böhmermann erreicht Zuschauer jenseits außenpolitischer Gesprächsrunden und klassischer Nachrichtensendungen. Vor allem aber ist Deutschland für Kiew zentral. Seit Washington seine finanzielle Unterstützung zurückgefahren hat, ist Deutschland zum wichtigsten Unterstützer der Ukraine geworden. Bei seinem Berlin-Besuch am Dienstag warb Selenskyj intensiv um weitere deutsche Unterstützung. Ohne Deutschland könne Europa seine Sicherheitsverantwortung nicht wahrnehmen.

Der Appell fällt in eine Phase sinkenden Rückhalts für eine Ausweitung der Hilfe. Im ZDF-Politbarometer sank der Anteil der Befragten, die mehr Militärhilfe durch europäische Staaten wünschen, von 43 Prozent im Februar auf 32 Prozent im Juni und 30 Prozent im Oktober. Zugleich stieg der Anteil derer, die weniger Hilfe wollen, von 24 auf 31 beziehungsweise 32 Prozent. Eine Mehrheit gegen grundlegende Unterstützung gibt es dennoch: Im Oktober befürworteten 33 Prozent den bisherigen Umfang, 30 Prozent mehr Hilfe. Der ARD-DeutschlandTrend ermittelte im September aber einen Rekordwert seit Kriegsbeginn: 42 Prozent fanden, die deutschen Waffenlieferungen gingen zu weit. Der Rückhalt bröckelt vor allem bei der Forderung nach zusätzlichen Lieferungen.

Werben um Europas Gewicht

Vor diesem Hintergrund gewinnen die für den 10. und 11. November geplanten Gespräche in Abu Dhabi an Gewicht. Die USA wollen dort Vertreter der Ukraine und Russlands zusammenbringen. Es soll um ein Kriegsende, Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit danach, Deeskalation und humanitäre Fragen gehen. Bei vorbereitenden Gesprächen mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, EU und Nato stehen Sicherheitsgarantien und Wiederaufbau auf der Agenda. Kiew und Moskau liegen bei den Bedingungen weiterhin weit auseinander. Zugleich wächst der Druck aus Washington auf die Ukraine, einer Vereinbarung näherzukommen. Selenskyj wirbt um öffentliche Rückendeckung, bevor über die Bedingungen eines möglichen Friedens verhandelt wird.

Das vollständige Interview ist seit dem 4. November im ZDF-Streamingportal und auf YouTube abrufbar. Im Fernsehen läuft es am Freitag, 6. November, um 23 Uhr im „ZDF Magazin Royale“.

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