Seit dem Frühjahr sind beim Nabu 5750 Zeckenmeldungen eingegangen. Eine Art kann Hunden besonders gefährlich werden – und sie ist auch im Winter unterwegs.

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Bei der Nabu-Meldeaktion wurde die Wiesenzecke am häufigsten auf Hunden beobachtet (Symbolbild).

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Der Naturschutzbund Nabu hat eine Zwischenbilanz seiner Zecken-Meldeaktion veröffentlicht. Seit Beginn im Frühjahr gingen demnach 5750 Meldungen ein, rund die Hälfte zum Gemeinen Holzbock, der häufigsten Art in Deutschland. 1150 Meldungen betrafen die Wiesenzecke.

Der Grund für den Aufruf im Spätherbst: Die Blutsauger sind weiter unterwegs. „Ab fünf Grad sind die Tiere aktiv, bei immer milderen Wintern kann das nahezu ganzjährig sein“, sagt Nabu-Expertin Theresa Seidel. Halter von Hunden und Freigänger-Katzen müssen laut Verband auch jetzt mit Parasiten im Fell rechnen. Für ihre Forschung zur Ausbreitung der Arten bitten die Partner um Meldungen mit Foto.

Von der Rheinebene bis Mecklenburg-Vorpommern

Schwerpunkte der Meldungen zur Wiesenzecke lagen nach Nabu-Angaben im Südwesten, besonders in der baden-württembergischen und rheinland-pfälzischen Rheinebene, sowie in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Osten Niedersachsens.

Eine Bestandszählung sind die Daten nicht. Denn Experten meinen: Mehr Aufmerksamkeit hat auch mehr Meldungen zur Folge.

Hundemalaria: Warum die Wiesenzecke für Hunde riskant ist

Die Wiesenzecke, auch Auwaldzecke genannt, ist laut Nabu eine zugewanderte Art. „Sie kann vor allem für Hunde gefährlich sein“, sagt Seidel. Die Art überträgt Babesiose, bekannt als Hundemalaria, die unbehandelt zum Tod führen kann. Beobachtet wurde sie meist auf Hunden, Katzen werden dagegen öfter vom Holzbock gestochen.

Zustimmung wird geprüft...

Aus Mecklenburg-Vorpommern meldete der NDR am 18. November deutlich mehr Babesiose-Fälle in mehreren Tierkliniken. In der Müritz-Tierklinik wurden 2026 demnach zeitweise acht Fälle pro Woche versorgt. Landesweite Zahlen fehlen, weil Babesiose bei Hunden nicht meldepflichtig ist.

Borreliose und FSME: Was das für Familien heißt

Auch Menschen können sich anstecken: Durch ihren Stich übertragen Zecken laut Nabu unter anderem Lyme-Borreliose und FSME. Laut Robert-Koch-Institut lassen sich die Spinnentiere je nach Art ganzjährig finden. Bei warmem Wetter kommt es demnach vereinzelt auch im Winter zu Infektionen. Gärten und Parks, in denen Kinder spielen, sind damit auch in der kalten Jahreszeit nicht automatisch zeckenfrei.

Eine Mitteilung der Tierärztlichen Hochschule Hannover von 2023 beschreibt Holzbock und Wiesenzecke auch in den Wintermonaten als aktiv; eine geschlossene Schneedecke stoppte vor allem die Wiesenzecke.

Das sollten Sie jetzt tun

Kontrollieren Sie Hund und Freigänger-Katze auch im Spätherbst auf Zecken im Fell. Suchen Sie nach Aufenthalten im Freien auch sich selbst und Ihre Kinder ab.

Fotografieren Sie Funde und melden Sie sie bis Mitte März bei der Aktion „NABU|naturgucker“. Klären Sie den Schutz Ihres Hundes mit der Tierarztpraxis; ein zugelassenes Injektionspräparat kann laut EU-Produktinformation das Risiko einer Babesien-Übertragung senken, aber nicht ausschließen.

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