„Zehn bis fünfzehn Jahre Gehirnwäsche“: Wie linke Begriffe unsere Sprache verändern

In seinem neuen Buch untersucht Matthias Heine erstmals systematisch die Sprache der Linken. Im Interview spricht der Linguist über strategische Sprachlenkung und die Delegitimierung von Gegnern.

„Gehirnwäsche“, „Herrschaftsinstrument“, „Kolonialsprache“: Matthias Heine wählt drastische Begriffe, wenn er über den Einfluss der politischen Linken auf die deutsche Sprache spricht. Der Journalist und Linguist beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Wandel von Wörtern und ihren Bedeutungen. In seinem neuen Buch „Die Sprache der Linken“ untersucht er nun, wie Begriffe aus linken und identitätspolitischen Milieus Eingang in Politik, Medien, Behörden und den alltäglichen Sprachgebrauch gefunden haben.