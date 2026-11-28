Politiker von Lulas Partei sehen sich in ihrer Kritik an Rousseffs Sturz bestätigt. Gewerkschafter erinnern an den Sozialabbau nach ihrem Sturz durch den konservativ beherrschten Kongress.

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Brasiliens frühere Präsidentin Dilma Rousseff leitet seit 2023 die Entwicklungsbank der Brics-Staaten (hier beim Gipfeltreffen im September in Neu-Delhi).

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Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat am Freitag angekündigt, den Staatshaushalt zu konsolidieren, ohne Sozialleistungen zu kürzen. In Gesprächen mit ihm nahestehenden Ökonomen habe er wiederholt betont, er dürfe den wirtschaftspolitischen Kurswechsel seiner Parteifreundin Dilma Rousseff nach deren Wiederwahl 2014 nicht wiederholen, berichtet die Folha de S. Paulo.

Zehn Jahre nach deren Amtsenthebung hat Brasiliens Bundesrechnungshof (TCU) nun einstimmig ein Verfahren gegen die frühere Staatschefin wegen Haushaltsunregelmäßigkeiten eingestellt. Politiker der regierenden Arbeiterpartei (PT) und Gewerkschafter sehen sich dadurch in ihrer Auffassung bestätigt, dass Rousseff 2016 zu Unrecht aus dem Amt gedrängt wurde.

Mit seinem Beschluss vom Mittwoch verzichtet der Rechnungshof auf Geldbußen gegen Rousseff, ihren früheren Finanzminister Guido Mantega, die damalige Planungsministerin Miriam Belchior und den früheren Leiter der brasilianischen Staatskasse, Arno Augustin. Belchior ist heute Ministerin in Lulas Präsidialamt.

Das für das Verfahren zuständige Rechnungshofmitglied Odair Cunha sah weder Vorsatz noch grobe Fehler als erwiesen an. Rousseff und ihre Minister hätten sich auf Gutachten und Stellungnahmen der Fachabteilungen gestützt. Cunha, früher Parlamentsabgeordneter der PT, gehört dem Rechnungshof seit diesem Jahr an, wie die Folha de S. Paulo berichtet.

Brasiliens Linke spricht von einem Staatsstreich

Bahias Gouverneur Jerônimo Rodrigues wertete die Entscheidung am Donnerstag als Bestätigung seiner Einschätzung, dass es sich bei der Amtsenthebung um einen Staatsstreich gehandelt habe. Rousseff sei feigen und frauenfeindlichen Angriffen ausgesetzt gewesen, weil sie es gewagt habe, das Land zu regieren, zitierte das Nachrichtenportal Camaçari Notícias den PT-Politiker am Freitag.

Zustimmung wird geprüft...

Im Vorfeld der Amtsenthebung hatten einflussreiche brasilianische Medien gegen Rousseff Stimmung gemacht. Insbesondere der mächtige Medienkonzern Globo brachte Rousseff über seine Tageszeitung O Globo und die Fernsehnachrichten Jornal Nacional systematisch in Misskredit. Dabei bediente er sich auch traditioneller, in der brasilianischen Gesellschaft weiterhin verankerter Rollenbilder, mit denen Frauen die Eignung für politische Führungsämter abgesprochen wird.

Die PT-Abgeordnete Ana Pimentel aus dem Bundesstaat Minas Gerais erinnerte an die damaligen Warnungen vor den Folgen der Amtsenthebung, wie das PT-nahe Portal Galera Vermelha am Freitag berichtete.

Gewerkschaft erinnert an den Sozialabbau

Auch die Gewerkschaft der Bankangestellten in São Paulo begrüßte die Entscheidung. Ihre Vorsitzende Neiva Ribeiro brachte die Amtsenthebung mit der anschließenden Beschneidung von Beschäftigtenrechten, der Aufhebung von Beschränkungen für die Vergabe von Arbeiten an Fremdfirmen, der Rentenreform, Privatisierungen und dem Aufstieg der extremen Rechten in Verbindung.

Vom Widerstand gegen die Diktatur ins Präsidentenamt

Rousseff, die erste Frau an der Spitze des brasilianischen Staates, hatte in jungen Jahren im Widerstand gegen die Militärdiktatur gekämpft. 1970 wurde sie festgenommen und gefoltert. Sie blieb fast drei Jahre in Haft. Unter Lula leitete die studierte Ökonomin zunächst das Energieministerium und später das Präsidialamt, bevor sie 2011 seine Nachfolge antrat.

Anders als Lula während seiner ersten beiden Amtszeiten konnte Rousseff kaum noch vom internationalen Rohstoffboom profitieren. Sinkende Rohstoffpreise, rückläufige Investitionen und wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen verschärften die Lage. Nach Angaben der brasilianischen Statistikbehörde IBGE schrumpfte die Wirtschaftsleistung 2015 und 2016 jeweils um mehr als drei Prozent.

Seit 2023 leitet Rousseff die New Development Bank (NDB), die von den Brics-Gründungsstaaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika geschaffene Entwicklungsbank mit Sitz in Shanghai. Im März 2025 wurde sie nach Angaben der Bank einstimmig für weitere fünf Jahre bis 2030 im Amt bestätigt. Unter ihrer Führung setzt die Bank verstärkt auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten in den Landeswährungen ihrer Mitgliedstaaten.

Beschwerde des unterlegenen Wahlgegners

Das nun eingestellte Verfahren geht auf eine Beschwerde vom Dezember 2014 zurück. Zu den Initiatoren gehörte der damalige Senator Aécio Neves von der konservativen PSDB. Er war Rousseff zwei Monate zuvor in der Stichwahl um das Präsidentenamt unterlegen.

Neves und weitere Parlamentarier warfen der Regierung vor, trotz geringerer Einnahmen und steigender Pflichtausgaben nicht ausreichend gespart zu haben. Nach Berechnungen des Rechnungshofs hätte sie Haushaltsmittel von mindestens 28,8 Milliarden Real sperren müssen.

Der Kongress lockerte die Haushaltsvorgaben im Dezember 2014. Bis dahin hätte die Regierung nach Auffassung des Rechnungshofs ihre Ausgaben begrenzen müssen. Der Rechnungshof beanstandete auch die Bewilligung zusätzlicher Haushaltsmittel per Dekret.

Im Oktober 2015 empfahl der Rechnungshof wegen zwölf Unregelmäßigkeiten, die Haushaltsrechnung für 2014 abzulehnen. Zwei Monate später ließ der Präsident der Abgeordnetenkammer, Eduardo Cunha, den Antrag auf Amtsenthebung Rousseffs zu.

Die Vorwürfe gegen Rousseff

Die Anklage betraf Vorgänge des Jahres 2015, darunter die sogenannten „pedaladas fiscais“. Die Regierung hatte der Staatsbank Banco do Brasil die Zuschüsse für zinsverbilligte Agrarkredite verspätet überwiesen. Die Anklage wertete dies als unzulässige Kreditaufnahme, mit der die Regierung ihre Ausgaben künstlich kleingerechnet habe. Die Verteidigung hielt dem entgegen, es habe sich lediglich um Zahlungsrückstände gehandelt, für deren Abwicklung Rousseff nicht unmittelbar zuständig gewesen sei.

Ein weiterer Vorwurf lautete, Rousseff habe zusätzliche Haushaltsmittel ohne Zustimmung des Kongresses per Dekret bewilligt. Ihre Verteidigung verwies auf die zugrunde liegenden Gutachten und darauf, dass sich erst am Jahresende feststellen lasse, ob das Haushaltsziel eingehalten worden sei.

Vizepräsident Temer übernimmt die Macht

Am 31. August 2016 enthob der Senat Rousseff ihres Amtes. Ihre Nachfolge trat ihr bisheriger Vizepräsident Michel Temer (PMDB) an, der 2014 gemeinsam mit ihr gewählt worden war. Für den von ihm eingeschlagenen Regierungskurs hatte er kein Wählermandat. Rousseff hatte die Machtübernahme in ihrer Rede vor dem Senat am 29. August 2016 als Staatsstreich bezeichnet, wie die Bankangestelltengewerkschaft in São Paulo dokumentiert.

Cunha selbst verlor im September 2016 sein Abgeordnetenmandat, weil er nach Überzeugung des Parlaments vor einem Untersuchungsausschuss seine Auslandskonten verschwiegen hatte.

Der Rechnungshof hält trotz der Verfahrenseinstellung an seiner damaligen Empfehlung fest, die Haushaltsrechnung für 2014 abzulehnen.