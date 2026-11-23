Die Weihnachtsmarkt-Saison hat begonnen. Sie werden so stark geschützt wie nie. Barrieren aus Beton helfen aber nur bedingt.

Mit dem Ende des Totensonntags hat in Berlin die Hochsaison der Weihnachtsmärkte begonnen. Zurück sind damit auch Betonblöcke, Metallsperren und Polizeistreifen, die längst zum Bild der Adventszeit gehören. Am 19. Dezember jährt sich der islamistische Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zum zehnten Mal. Damals war ein Tunesier mit einem Lkw in die Menge gefahren. Zwölf Menschen starben, ein Ersthelfer erlag 2021 seinen Verletzungen.



Polizei und Veranstalter setzen nun auf Sperren, sichtbare und verdeckte Präsenz sowie auf Kontrollen. Aus Angst vor Terroranschlägen mauern sich die Weihnachtsmärkte immer mehr ein.



Sichtbarstes Beispiel ist der Alexanderplatz, wo am Montag der Weihnachtsmarkt eröffnete. Erstmals wurden dort zahlreiche Betonsperren aufgestellt, wo man künftig bei Glühwein und Mutzenmandeln seiner Weihnachtsvorfreude frönen soll. Die Barrieren, wie man sie mitunter an Autobahn-Baustellen sieht, sollen verhindern, dass unbefugte Fahrzeuge auf das Areal rasen. Angeordnet hat das das Bezirksamt Mitte als zuständige Aufsichtsbehörde.

Warum Betonblöcke im Ernstfall nicht helfen

Betonklötze – mal mit Weihnachtsverzierung, mal ohne – stehen auch auf vielen anderen Weihnachtsmärkten in Deutschland. Marcel Kuhlmey, Professur für Risiko- und Krisenmanagement an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, bezweifelt allerdings, dass sie im Ernstfall ihren Zweck erfüllen: „Betonsperren wie auf dem Alexanderplatz eignen sich lediglich zum Schutz vor Verkehrsgefahren“, sagte er der Berliner Zeitung.



Als Zufahrtsschutz sind Kuhlmey zufolge nur die vom Polizeitechnischen Institut in Münster zertifizierten mobilen Barrieresysteme (Pitagone) und die rund 450 Kilogramm schweren mobilen Poller (Octablock) geeignet. Prallt ein Lkw mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Betonblock, fliegen Betonbrocken wie Geschosse durch die Luft. Das zeigte ein Dekra-Test im Jahr 2019.

So steht es um die Sicherheit am Breitscheidplatz

Hoch ist der Sicherheitsaufwand auch am Breitscheidplatz. Der Markt hat wegen Bauarbeiten im Umfeld bereits am 13. November geöffnet – so früh wie nie. Schaustellerverband und AG City setzen nach eigenen Angaben auf einen verstärkten, durchgehenden Sicherheitsdienst und ein zentrales Sicherheitsmanagement, abgestimmt mit Senat, Polizei und Feuerwehr.

Zustimmung wird geprüft...

Die Polizei ist dort täglich ab 13 Uhr mit einem Infomobil präsent und schickt offene wie verdeckte Streifen über Tauentzienstraße, Breitscheidplatz und Hardenbergplatz am Bahnhof Zoo. Die Kantstraße bleibt ab der Joachimsthaler Straße gesperrt, auf der Tauentzienstraße und der Budapester Straße müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen.

Messerangriffe sind die größere Gefahr

Auf allen Berliner Weihnachtsmärkten gilt ein Messerverbot. Flächendeckende Einlasskontrollen gibt es angesichts Tausender Besucher auf engem Raum nicht, die Polizei kontrolliert stichprobenartig. Experten halten Messerangriffe durch Einzeltäter inzwischen für die größere Gefahr als Fahrzeugattacken, gegen die die Märkte nach dem Anschlag in Magdeburg im Dezember 2024 noch stärker abgeschirmt seien. Eine konkrete Drohung gegen Weihnachtsmärkte ist der Polizei bislang nicht bekannt.



Die Sicherheit hat ihren Preis. Laut einer Umfrage der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland für das Magazin „Kommunal“ sind die Kosten für Stadtfeste und Weihnachtsmärkte binnen drei Jahren um durchschnittlich 44 Prozent gestiegen. Rund ein Viertel des Budgets fließt in die Sicherheit. Allein für den privaten Wachschutz an der Gedächtniskirche zahlte der Schaustellerverband im vergangenen Jahr etwa 180.000 Euro.

Sicherheitskosten steigen immer weiter

„Steigende Sicherheitskosten belasten insbesondere die kleineren und mittleren Weihnachtsmärkte“, warnt Frank Hakelberg, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Schausteller und Marktkaufleute. Für einen mittelgroßen Weihnachtsmarkt lägen die Sicherheitskosten zwischen 100.000 und 200.000 Euro. „Terror – das ist keine Gefahr, die einem Weihnachtsmarkt innewohnt“, so Hakelberg. Die Gefahr eines Anschlags komme von außen und sei gegen den Staat gerichtet. „Da sind wir für die Abwehr nicht zuständig. Das können wir uns auch gar nicht leisten.“ Terrorabwehr sei eine hoheitliche Aufgabe von Staat und Polizei, die zusätzlichen Kosten für Poller, Sperren und Sicherheitsdienste dürften daher nicht einseitig den Schaustellern aufgebürdet werden. Schon jetzt würden die Kosten für umfangreiche Sicherheitskonzepte auf die Standmieten umgelegt.

Die häufigste Gefahr für Besucher ist ohnehin eine andere: Taschendiebe. Die Polizei warnt vor Banden, die arbeitsteilig vorgehen – einer lenkt ab, ein Zweiter greift zu, ein Dritter verschwindet mit der Beute. Ihr Rat: wenig Bargeld mitnehmen und Wertsachen eng am Körper tragen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema