In der Politik bleiben selbst Probleme liegen, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Wie viel Vertrauen verliert ein Staat, der seinen Bürgern Sicherheit verspricht und dann die Rentenreform vertagt?

Wie geht es jetzt weiter? Diese Frage stellen sich Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz sicherlich immer häufiger.

Wollen wir den Zustand unserer Gegenwart richtig erfassen, müssen wir einen Schritt zurück in die Vergangenheit gehen. Denn die beiden großen Soziologen Ulrich Beck und Zygmunt Bauman haben bereits Ende der 1980er Jahre Entwicklungen beschrieben, die als Voraussetzungen für unsere Zeit gelten können. So betonte Beck, dass die moderne Gesellschaft durch technischen Fortschritt, Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung zunehmend selbst globale Risiken produziere.