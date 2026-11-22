Forschung, Start-ups und die üblichen Verdächtigen: DefTech boomt in und um Berlin. Die Rüstungsmilliarden von Boris Pistorius schaffen viele Jobs – dank Ukraine-Krieg.

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Rheinmetall schafft Jobs in der Scheringstraße in Berlin-Wedding. Dank Bereichsausnahme im Grundgesetz rollt auch in der Hauptstadt der Rüstungsrubel.

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Defence und Tech sind in Berlin stark im Kommen – die Fusion von Rüstung und Hightech. Lange Zeit galt die Metropolregion Berlin-Brandenburg vor allem als kreativer Digitalstandort, wo Start-ups lustige Lifestyle-Apps entwickeln und sich das grüne Unternehmertum tummelt. Doch seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 befindet sich die Industrie in einem rasanten Strukturwandel hin zu einem dynamischen Rüstungs-, Sicherheits- und Wehrtechnik-Cluster. Zeitenwende eben.



Inzwischen basteln in Berlin und Umland gut 50 etablierte Unternehmen an Waffen, Munition, Drohnen oder werkeln im Dual-Use-Sektor – der Güter wie Satellitentechnik oder optische Geräte produziert, die man sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich einsetzen kann. Gut 100 Start-ups aus dem Bereich DefTech und Raumfahrt und etwa 400 Dual-Use-Firmen haben sich mittlerweile in der Hauptstadt niedergelassen und machen jetzt in Cybersicherheit, Robotik oder Photonik.



Das Land Berlin preist das florierende „DefTech-Ökosystem in der Hauptstadtregion“ offensiv an, allen voran die Noch-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), die sich freuen darf, dass endlich mal was in Berlin funktioniert.

„Chance für Berlin“: Auch die IHK ist begeistert

Auch die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) zeigte sich letzten September über die ausgerufene Militärstrategie des Senats erfreut: „Dass Berlin sein technisches Know-how in Schlüsseltechnologien nutzt, um einen kritischen Beitrag zu Resilienz und Verteidigungsfähigkeit zu leisten, ist eine notwendige Antwort auf die aktuelle geopolitische Lage“, sagte damals die IHK-Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner: Investitionen in die Verteidigungsbranche könnten langfristig Innovation, Wachstum und Beschäftigung für Berlin schaffen – „diese Chance dürfen wir nicht ungenutzt lassen.“

Die Berliner Rüstungsindustrie dürfte 2025 laut Schätzungen einen Jahresumsatz von rund acht Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Das Amt für Statistik von Berlin-Brandenburg weist diesen Bereich allerdings nicht explizit aus. Die Schätzung basiert auf Anteilen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektronik oder IT-Dienstleistungen. Zum Vergleich: Das gesamte Bruttoinlandsprodukt des Landes Berlin lag im Jahr 2025 bei 218,3 Milliarden Euro. Der Branchenumsatz würde also bereits gut vier Prozent der Berliner Wirtschaftsleistung ausmachen.

Angetrieben wurde und wird das Ganze von den Geldern aus dem Bundeswehr-Sondervermögen der Ampelregierung und der fiskalischen Bereichsausnahme für den Verteidigungsetat der Merz-Koalition. Olaf Scholz organisierte ein 100-Milliarden-Sondervermögen, und Friedrich Merz ließ das Grundgesetz ändern, damit der Verteidigungsetat von der Schuldenbremse befreit durchstarten kann. Für 2027 stehen Verteidigungsminister Boris Pistorius so fast 110 Milliarden Euro zur Verfügung. Rekord! Davon kann er 30 Milliarden für Beschaffung ausgeben, neun Milliarden für Materialerhaltung und drei Milliarden für Forschung und Entwicklung.

Berlins Rüstungscluster Ausgewählte Standorte der Verteidigungs- und Dual-Use-Branche in Berlin und Umgebung gut 50 etablierte Unternehmen gut 100 Start-ups aus DefTech und Raumfahrt etwa 400 Dual-Use-Firmen rund 10.000 Beschäftigte Industrie, Beschäftigte Forschung, Beschäftigte Lobbybüros Fahren Sie über einen Standort oder tippen Sie darauf, um mehr zu erfahren. Pankow Spandau Steglitz-Zehlendorf Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Potsdam Flughafen BER BRANDENBURG BERLIN Rheinmetall gut 350 Rolls-Royce fast 3000 MTU Maintenance mehr als 900 Adlershof über 2900 Forschende davon gut 300 im DLR Lobbybüros nahe Brandenburger Tor 1 Rheinmetall Berlin-Wedding gut 350 Beschäftigte Artilleriegeschosshülsen und Munitionskomponenten im ehemaligen Pierburg-Werk 2 Rolls-Royce Blankenfelde-Mahlow fast 3000 Beschäftigte Entwicklung, Montage und Wartung von Triebwerken; der Standort wächst 3 MTU Maintenance Ludwigsfelde mehr als 900 Beschäftigte Reparatur militärischer Triebwerke 4 Technologiepark Adlershof Berlin-Adlershof mehr als 2900 Forschende Außeruniversitäre Forschung, etwa Ferdinand-Braun-Institut und BAM; Photonik, Optik und neue Materialien mit Dual-Use-Fokus 5 DLR-Institut für Weltraumforschung Berlin-Adlershof gut 300 Beschäftigte Kamerasysteme, Spektrometer und Laser-Altimeter für Planetenforschung und Erdbeobachtung; gegründet im Mai 2025 6 Hauptstadtbüros der Rüstungskonzerne Berlin-Mitte Lobbybüros Etwa Rheinmetall und Diehl Defence, in direkter Nachbarschaft zu Brandenburger Tor und Bundestag 1 Rheinmetall, Berlin-Wedding gut 350 Beschäftigte Artilleriegeschosshülsen und Munitionskomponenten im ehemaligen Pierburg-Werk 2 Rolls-Royce, Blankenfelde-Mahlow fast 3000 Beschäftigte Entwicklung, Montage und Wartung von Triebwerken; der Standort wächst 3 MTU Maintenance, Ludwigsfelde mehr als 900 Beschäftigte Reparatur militärischer Triebwerke 4 Technologiepark Adlershof, Berlin-Adlershof mehr als 2900 Forschende Außeruniversitäre Forschung, etwa Ferdinand-Braun-Institut und BAM; Photonik, Optik und neue Materialien mit Dual-Use-Fokus 5 DLR-Institut für Weltraumforschung, Berlin-Adlershof gut 300 Beschäftigte Kamerasysteme, Spektrometer und Laser-Altimeter für Planetenforschung und Erdbeobachtung; gegründet im Mai 2025 6 Hauptstadtbüros der Rüstungskonzerne, Berlin-Mitte Lobbybüros Etwa Rheinmetall und Diehl Defence, in direkter Nachbarschaft zu Brandenburger Tor und Bundestag Zahlen zum gesamten Ökosystem in der Hauptstadtregion; Beschäftigtenzahlen der Standorte gerundet. Kreisfläche entspricht der Zahl der Beschäftigten. Grafik: BLZ. Quelle: Unternehmensangaben, eigene Recherche

Dutzende Start-ups neben Rheinmetall und Rolls-Royce

Viele Aufträge aus dem Wehretat fließen auch nach Berlin. Und dort trägt der Geldsegen bereits erste Früchte: Rund 10.000 hochqualifizierte Mitarbeiter verdingen sich vor allem in der Präzisionsfertigung, der Systemintegration und der Softwareentwicklung.

Die Basis des Berliner Rüstungsbooms bilden die üblichen Verdächtigen, Konzerne wie etwa Rheinmetall im Berliner Wedding. Dort produziert die Düsseldorfer Waffenschmiede mit gut 350 Leuten im ehemaligen Werk des Automobilzulieferers Pierburg Artilleriegeschosshülsen und Munitionskomponenten. In Ludwigsfelde, südlich von Berlin, repariert die MTU Maintenance mit mehr als 900 Beschäftigten militärische Triebwerke, während Rolls-Royce nebenan in Blankenfelde-Mahlow Triebwerke entwickelt, montiert und wartet. Der Rolls-Royce-Standort wächst. Mittlerweile sind fast 3000 Mitarbeiter dort beschäftigt.

Ein weiterer Treiber der Region ist das Verschmelzen von Rüstung, Wissenschaft und Digitalisierung. Viele „Dual-Use“-Start-ups, deren Produkte sowohl zivil als auch militärisch relevant sind, siedeln sich an. Unternehmen wie Germandrones fertigen taktische Aufklärungsdrohnen, Tech-Schmieden wie LiveEO oder Planet Labs analysieren hochauflösende Satellitendaten mit künstlicher Intelligenz für die militärische Aufklärung und den Schutz kritischer Infrastruktur. Der israelische Rüstungskonzern IAI (Israel Aerospace Industries) hat in Berlin eigens ein Innovationszentrum gegründet, um gezielt DefTech-Start-ups zu fördern. IAI machte 2025 einen Umsatz in Höhe von rund 7,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter.

Forschung für die Rüstung: Es gibt viel Geld zu holen

Und: Ähnlich wie in München ist auch die Berliner Rüstungsindustrie eng mit der hiesigen Forschungslandschaft verzahnt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Adlershof, das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik (HHI) und die Weltraumexperten der TU Berlin ergänzen den ökonomisch-produktiven Teil des militärischen Komplexes mit technologischer Grundlagenforschung: Optische Sensoren, Quantenverschlüsselung und robuste Kommunikationssysteme sind nur einige Forschungsfelder der Wissenschaftler in Charlottenburg und Adlershof.

An der TU Berlin gilt seit 1991 eine strikte Zivilklausel. Der Akademische Senat hat festgelegt, dass keine Aufträge oder Zuwendungen für rüstungsrelevante Forschung angenommen werden dürfen. Dennoch entstehen in Fachgebieten wie der Luft- und Raumfahrttechnik, der Robotik, der künstlichen Intelligenz oder der Materialwissenschaft regelmäßig Forschungsergebnisse mit Dual-Use-Potenzial. Um rechtliche Risiken bei internationalen Kooperationen auszuschließen, prüft die Abteilung für Forschung und Technologietransfer der TU Berlin Projekte auf mögliche außenwirtschaftsrechtliche Exportprobleme. Die TU arbeitet in der Grundlagenforschung eng mit außeruniversitären Einrichtungen wie dem DLR zusammen, etwa im Bereich der Aeroelastik und Flugsteuerung.

Adlershof: Auch außeruniversitäre Forschung boomt

Das DLR wiederum kooperiert bei Sicherheits- und Verteidigungsforschung eng mit dem Bundesministerium der Verteidigung und der Bundeswehr. Am Standort Berlin-Adlershof gründete sich im Mai 2025 das neue DLR-Institut für Weltraumforschung. Gut 300 Beschäftigte aus den ehemaligen Instituten für Optische Sensorsysteme und Planetenforschung sind hier versammelt. Die Wissenschaftler arbeiten an hochpräzisen Kamerasystemen, Spektrometern und Laser-Altimetern für Planetenforschung, aber auch Erdbeobachtung. Im Juli 2026 schlossen das DLR und das Land Berlin zudem eine strategische Partnerschaft, um mit Berliner Polizei und Feuerwehr neue Einsatz- und Lagebildtechnologien zu erproben. Das Ziel: die Sicherheit kritischer Infrastrukturen.

Ebenfalls außeruniversitär geht es im Technologiepark Adlershof zu: Mehr als 2900 Menschen forschen in den Laboren, wie etwa beim Ferdinand-Braun-Institut (FBH) oder bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Bei Photonik, Optik und neuen Materialien steht auch hier die Dual-Use-Entwicklung im Fokus. Die landeseigene Betreibergesellschaft Wista Management GmbH unterstützt den Aufbau des Berliner DefTech-Ökosystems tatkräftig: Im Juni 2026 kam es zur Kooperation zwischen dem Land Berlin und dem bereits erwähnten israelischen Rüstungskonzern IAI in den Bereichen autonome Systeme, Cybersicherheit sowie Luft- und Raumfahrt.

Lobbying: Damit das Geld in die richtige Richtung fließt

Damit Steuergelder und Regularien in die richtige Richtung laufen, haben sich die Lobbyisten der DefTech-Branche auch mit ihren Hauptstadtbüros in Berlin-Mitte niedergelassen. In direkter Nachbarschaft zu Brandenburger Tor und Bundestag unterhalten Konzerne wie Rheinmetall oder Diehl Defence repräsentative Hauptstadtbüros. Dort vertreten sie ihre Interessen und nehmen Einfluss auf Beschaffungsprojekte, Exportgenehmigungen und die Verteilung der Verteidigungsetats. Laut dem Lobbyregister beim Deutschen Bundestag investiert ein Konzern wie MBDA Deutschland fast zwei Millionen Euro jährlich in Lobbyarbeit, Airbus und seine Töchter mehr als sieben Millionen Euro.

Neben eigenen Lobbyisten setzen die Unternehmen auf ein dichtes Netzwerk aus Verbänden und Fördervereinen wie dem Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik (DWT) oder dem Förderkreis Deutsches Heer. Auf parlamentarischen Abenden, Fachkonferenzen und durch gezielte Personalrochaden – etwa von ehemaligen Abgeordneten und Ministerialbeamten in Konzerne – pflegt die Branche den guten Kontakt zur Politik. Der ehemalige FDP-Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel etwa war von 2015 bis 2026 als Berater für Rheinmetall tätig.

Laut dem Lobbyregister des Deutschen Bundestags sind gut 130 Unternehmen und Verbände mit eigener Hauptstadtrepräsentanz an der Verteidigungspolitik des Bundes äußerst interessiert. Kein Wunder: Der Verteidigungsetat unterliegt nicht mehr der Schuldenbremse und ist in den letzten fünf Jahren von 50 auf fast 110 Milliarden Euro angeschwollen und soll weiter wachsen. Wohin das Geld genau fließt, ist wegen angepasster Geheimhaltungsvorschriften nicht immer klar. Lobbyisten finden sich in dieser Blackbox wahrscheinlich besser zurecht als Medien und Opposition. Deutschland soll nach Aussage von Boris Pistorius schnell „kriegstüchtig“ werden. Klar ist: Geld ist genug da. Es gibt viel zu holen, seitdem Russland wieder unser Feind ist.

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